Внебрачный сын или мошенник: как Никас Сафронов отреагировал на появление «наследника»

Никаса Сафронова ожидает судебное разбирательство из-за предполагаемого внебрачного сына. Почему художник не признал его, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ облетела новость: у Никаса Сафронова объявился еще один внебрачный ребенок. Как на это известие отреагировал сам заслуженный художник России и его уже признанные наследники? Почему предполагаемый сын назначил деятелю искусств встречу в суде? Сколько всего детей у Сафронова? И из-за чего один из его сыновей недавно едва не погиб? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Студент был, молодой пацан, знаете, горячий, страстный. Я бы ничего не сделал, если бы я не был таким импульсивным», — описывает сам себя художник.

Никас Сафронов никогда не скрывал своей любвеобильности. В молодости он крутил романы со множеством женщин. И в результате этих отношений на свет нередко появлялись дети, причем только мальчики. У художника шестеро сыновей, и лишь один из них был рожден в официальном браке.

Всех своих наследников Никас Сафронов признал. Он помогает им материально, дает советы по работе и с удовольствием общается. Говорит, что большая семья — это прекрасно. Сыновья с ним полностью согласны.

«Есть у меня много братьев, да, с кем-то я общаюсь. Кто-то в Москве живет, кто-то живет за границей», — рассказывает сын художника Дмитрий Цыбульский.

Но недавно в СМИ появилась информация, что, возможно, у Сафронова есть еще один ребенок. Гражданка Литвы по имени Дайнора утверждает, что 40 лет назад у нее была интимная связь с деятелем изобразительного искусства. И после этого женщина якобы родила сына Вакариса.

«Парень хороший, видно, талантливый. Консерваторию закончил», — отмечает сам Сафронов.

Дайнора сказала, что раскрыла наследнику правду о его происхождении пять лет назад. С тех пор мужчина пытался связаться с предполагаемым отцом по электронной почте. Но, не получив ответа, начал искать номер телефона и лишь недавно нашел.

«Мне позвонил один мальчик, мой сын. И я сказал: „А почему мама не звонит?“. Позвонила мама. Я говорю: „Откуда, где, когда?“. Говорит: „Какой же вы негодяй“», — делится подробностями художник.

Сафронов не понял претензий и попросил женщину разъяснить ситуацию. Но на том конце провода продолжали доказывать свою правду. А потом и вовсе посыпались угрозы.

«Эти раздувания, идти в суд, сказать… Я не имею к этому, скорее всего, никакого отношения», — предполагает Никас Сафронов.

Знаменитость не скрывает: он действительно когда-то жил в Литве. Но никакую Дайнору не знает, да и происходило это совсем в другое время:

«Из города, откуда он говорит, я уехал в Москву. И жил в ней несколько лет и не мог туда приехать. Я мог, конечно, где-нибудь на вокзале, в туалете поймать ее, узнав, что она связана с Литвой. Но это глупости, это такая чушь».

Художник объясняет: эта история далеко не первая. К нему уже много раз обращались потенциальные дети. Иногда ситуации доходили до абсурда.

«Появился один ребенок, который старше меня на два года. Мой ребенок появился. Были десятки, сотни пытающихся сказать, что я их папа. Понимаете, это удивительно», — рассказывает деятель изобразительного искусства.

Признанные сыновья Никаса Сафронова поддерживают отца. Им тоже кажется, что Вакарис и его мать преследуют исключительно корыстные цели.

«Мне кажется, это какая-то мутная история, не буду лукавить. Когда человек знаменит, когда человек богатый, да, каждый хочет откусить», — считает Дмитрий Цыбульский.

Вот только откусить что-то у Сафронова вряд ли удастся. Недавно художник заявил: он дал своим детям образование, обеспечил жильем, но оставлять им наследство не планирует. Трехэтажный пентхаус в центре Москвы, который эксперты оценивают в семь миллиардов рублей, знаменитость собирается завещать городу.

«Это должен быть какой-то фонд, фонд должен курироваться какой-то отчасти государственной инстанцией», — объясняет Сафронов.

Сыновья говорят, что не обижаются. Ведь отец и так уже сильно помог, и теперь им хочется ответить ему тем же:

«Нам ничего не надо, мы хотим, чтобы отец был здоров, чтобы он радовался. Лично я хочу при жизни показать ему, доказать, что я хороший сын, что я состоялся, что я самодостаточный. Чтобы он видел и гордился, пока он еще есть».

Дмитрий Цыбульский признался: после случая, который произошел с ним недавно, окончательно понял: деньги и материальные блага — не главное. Намного важнее здоровье. Мужчина едва не погиб после того, как выпил протеиновый коктейль. Оказалось, у него была аллергия на один из компонентов.

«У меня случился отек Квинке, у меня опухло горло, я не мог дышать. Мне сделали один укол. Слава богу, все обошлось», — делится подробностями Цыбульский.

Рассказывать о случившемся Сафронову Дмитрий не стал. Говорит, не хотел, чтоб отец лишний раз волновался. Ведь у него сейчас есть заботы поважнее. Заседание суда по делу о предполагаемом сыне из Литвы назначено на начало октября.