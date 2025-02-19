Еще один: предполагаемый седьмой сын Никаса Сафронова устанавливает отцовство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Лишь один наследник художника рожден в официальном браке.

У заслуженного художника России Никаса Сафронова, возможно, есть седьмой сын. Об этом сообщает издание StarHit.

В Пресненский районный суд поступило исковое заявление. Некий Гибас Вакарис уже несколько месяцев пытается запустить процедуру установления отцовства. Он утверждает, что является сыном Никаса Сафронова.

Однако дело уже какое-то время не может сдвинуться с «мертвой точки». Сперва были допущены ошибки в самом заявление. На их исправление ушел длительный срок, а после — документы были переданы не в тот суд и получены обратно.

У Никаса Сафронова шестеро сыновей: Стефано, Дмитрий, Лука, Александр, Ландин и Юрий. Лишь старший наследник художника Стефано был рожден в официальном браке.

«Таких много было, это, наверно, десятый. Нет, к нам напрямую в последнее время никто не обращался. Думаю, очередной городской сумасшедший, они часто пишут — «усыновите меня, удочерите», — прокомментировал ситуацию Лука.

По его словам, Сафронову приходилось сталкиваться даже с абсолютно абсурдными случаями. Были люди, которые заявляли, что художник — их отец, при этом младше его всего на два года. Некоторые такие «дети» были даже старше самого Никаса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что художник Сафронов заявил о готовности вступить в брак.