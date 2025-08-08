Наталья Штурм в поисках идеального мужчины и секса: что готова предложить 59-летняя звезда

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Наталья Штурм находится в поисках избранника. Какого спутника жизни она бы хотела видеть рядом с собой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Наталья Штурм ищет нового мужа. Какими талантами должен обладать ее избранник? И зачем ей жених со строительным образованием? Что она предлагает мужчине взамен? Во сколько миллионов обошелся звезде уже второй по счету загородный дом? И за что она требует деньги с поклонников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В определенном возрасте всякие бывают приключения с женским организмом. Я, честно говоря, даже и не задумывалась, что у меня, чего и когда. Мужчин я хочу по-прежнему, они меня еще больше, чем я их. У нас нет никаких в этом проблем», — заявила певица.

Недавно Наталья Штурм ошарашила фанатов новостью: она устала быть одна и ищет супруга. Звезда уверена: кандидаты найдутся довольно быстро. Ведь она завидная невеста. В свои 58 имеет неплохую фигуру и внешность, в которую вложила много сил и средств. А в прошлом году артистка отважилась на липосакцию. Затем увеличила ягодицы и бедра, а также недавно улучшила форму груди.

«Посмотрите, ноги в каком у меня состоянии. Посмотрите, у меня ни одного грамма лишнего нет. Проведите микрофоном, посмотрите», — заявила Наталья Штурм.

Хватает у невесты и приданого в виде недвижимости, в которую Штурм много лет вкладывала гонорары от концертов. В одной лишь столице у нее пять квартир, а еще есть домик в Тарусе.

«Я его строила с нуля, с фундамента. И мама мне его оставила по завещанию. Если бы она оставила по дарственной, я бы его уже продала. Но поскольку там налог будет достаточно большой и надо подождать три года, я его буду продавать через полтора года», — объяснила певица.

Подписчики звезды уверены: даже с такими достоинствами Наталья Штурм не найдет приличного мужчину. Говорят, что больно уж звезда экстравагантна. Чулки, корсеты, откровенные наряды — и это все на шестом десятке лет.

«Публичный человек не должен так себя вести».

«Смотреть неприятно».

«Просто у многих ассоциации идут с ее песней „Школьный роман“, да, которая вроде как не вяжется с тем, как она может до сих пор в таком возрасте, уже можно сказать, почтенном, выкладывать такие фотографии, видео», — выразила мнение светский журналист Светлана Ключкина.

Также многим не по нраву и ролики, которые певица выкладывает в сеть. Они вызывают недоумение у подписчиков. На них Наталья Штурм то причудливо танцует, то притворяется голубем.

Да и поклонники у Штурм уже не те, что прежде. Раньше ее носили на руках солидные и состоятельные бизнесмены.

«Например, эту брошку мне подарил один очень серьезный человек. Она стоит два миллиона сейчас», — поделилась знаменитость.

Теперь за артисткой ухаживают, как кажется подписчикам, лишь жаждущие славы юноши. Причем нередко от неизвестных Штурм получает фотографии интимного содержания.

«Я сразу цену обозначаю. Говорю: если вы хотите, чтобы я посмотрела вашу скрытую картинку, да, то плюс сто тысяч рублей кидайте мне. Нехрен, блин, на халяву мне дикпики слать. Понятно?» — заявила певица.

«Сейчас часто пишут мужчины, причем не всегда адекватные, в социальных сетях, И тебе присылают, не спрашивая, нюдсы. Можно собрать целую коллекцию. Но представляете, насколько круто было бы, если бы каждая девушка или каждый парень собирал бы еще за это деньги», — высказалась журналист Ключкина.

Дочь певицы Елена во всем поддерживает свою маму и мечтает, чтобы она вышла замуж. А вот сын перестал с ней общаться.

«На юриста, по-моему (учится сын. — Прим. ред.). Нет, не общаемся. Мне неприятно об этом говорить», — призналась звезда.

На днях Наталья Штурм похвасталась подписчикам дорогой покупкой. Певица стала обладательницей загородного дома площадью в 200 квадратов, куда переехала жить вместе с дочерью и внуками.

«У меня, значит, шесть комнат получается: пять спален, гостиная и кухня совмещенная, большая. Вы, наверное, видели, если смотрели соцсети. Там сауна, кабинет», — рассказала исполнительница.

Трехэтажный коттедж оснащен всей необходимой мебелью и техникой. Не требует ремонта. Штурм решила обновить только спальное место.

«Сейчас мне изготавливают новую кровать, шикарную в Италии. На заказ делают. Будет обивка, такие огромные, совершенно белые воланы. Очень красивая, стильная кровать. Я хочу отойти от классицизма. Вообще, меня все это давно не прикалывает, мне главное — комфорт», — отметила Наталья Штурм.

А вот на приусадебный участок у звезды большие планы. Она мечтает переделать домик для гостей и облагородить территорию вокруг.

«Мне надо сделать ворота, чтобы у меня была прямо кремлевская стена такая, но с колышками обязательно. Медные такие пики. Это я хочу сделать. Потом мне надо крыльцо обложить плиткой», — поделилась знаменитость.

Правда, предварительная смета Наталью Штурм не радует. Ведь только за покупку дома ей пришлось выложить почти 30 миллионов рублей.

«Я сама купила, без ипотек, потому что я не люблю быть должной», — подчеркнула она.

Певица решила, что сэкономить на ремонте ей удастся лишь одним, но гарантированным способом: найти себе не просто мужа, а мастера с золотыми руками.

«Я сконцентрирована исключительно на том, что надо новое сделать. Мне сейчас нужны мужчины-строители», — уточнила артистка.

Однако многие уверены: нанять бригаду профессионалов Наталье Штурм будет гораздо выгоднее и проще. А главное — быстрее. Ведь такими темпами ремонт может продлиться вечно.