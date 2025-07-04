«Я много чего надумал»: Митя Фомин решил кардинально изменить жизнь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Митя Фомин заявил о периоде трансформации в жизни. Почему он пересмотрел свои приоритеты, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Митя Фомин решил кардинально изменить свою жизнь. Что в ближайшее десятилетие будет делать певец? И останется ли в профессии? Правда, в планах звезды впервые стать отцом? Есть ли у него кандидатура на роль матери будущего ребенка? И что за таинственная женщина балует артиста домашней едой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Такой классный шоколадный оттенок темного такого черного шоколада. Конечно, это вредно. Говорят, вы раньше постареете и так далее. Но мне кажется, у нас так мало солнца в Москве, что я ловлю каждый квант ультрафиолета», — заявил исполнитель.

Митя Фомин хвалится свежим загаром. Недавно экс-участник группы Hi-Fi прилетел с Сейшельских островов, где плавал, нежился на солнце и лакомился местными деликатесами. Однако артист говорит, что на лазурном побережье получил нечто более ценное, чем просто отдых. Он вдруг понял: для него настало время кардинальных перемен.

«Я почувствовал, что такое побыть с самим собой наедине, подумать, посозерцать что-то, просыпаться с рассветом. Вы знаете, я много чего надумал. И дело в том, что у меня такой сейчас период трансформации. Я хочу жить интереснее, качественнее, ярче, наверное», — признался певец.

Фомин уверяет: его так затянул шоу-бизнес, что певец и не заметил, как пролетели годы. Этой зимой он отметил уже 51-й день рождения.

«Просто вся моя жизнь, как только я приехал в Москву, она у меня делится на декады. Вот я, например, десять лет провел в группе Hi-Fi, десять лет я провел в сольном творчестве. Сейчас у меня такое ощущение, что тоже начинается какое-то новое десятилетие, новая веха. Я посоветовался с с людьми, которым я доверяю, они говорят, что Митя, в этом году нужно все отпускать, нужно менять, нужно прощаться с тем, что уходит», — поделился артист.

Поклонников такое заявление звезды насторожило. Неужели их кумир решил уйти со сцены? Сам Митя Фомин поспешил успокоить фанатов. Конечно, он мечтает больше отдыхать, но речь об уходе из профессии не идет. Несмотря на армию поклонниц, певец так и не обзавелся семьей, не познал радость отцовства.

«Я, как человек, который вырос в полной семье, прекрасно понимаю ценность отношений и ценность семьи. И мне, к сожалению, до сих пор ее не хватает. Но есть определенные, понимаете, обстоятельства, которые мне мешают это сделать», — уточнил Митя Фомин.

Еще каких-то пару лет назад он называл себя закоренелым холостяком и даже гордился этим статусом. Сейчас передумал. Но полон сомнений — получится ли у него создать долговечный и прочный союз?

«Я не совсем понимаю, что от меня ждут. То ли каких-то очень ярких, таких впечатляющих шагов, как от мужчины, Либо я все-таки нравлюсь, может быть, как артист. И тут очень сложно отделить одно от другого. Не хочется и время вроде как тратить, а с другой стороны не хочется обманываться», — признался певец.

Ему приписывали романы с бизнесвумен Ксенией Мерц, а также коллегами по сцене Таней Терешиной и даже покойной Жанной Фриске. Но Митя Фомин уверяет: это неправда. Из-за плотного графика он мог позволить себе лишь случайные встречи и отношения без обязательств.

«Здоровый секс еще никому не мешал. Понятно, что романтика — это здорово, это очень благородно, это очень красиво. Но дело в том, что иногда нас не хватает на долгие отношения, а хочется», — отметил исполнитель.

Сейчас у артиста, по его словам, есть девушки, с которыми он периодически встречается. Но ни одну из них не может представить в роли собственной жены и матери совместных детей.

«Семья — это не только лишь страсть, секс, эмпатия, симпатия, а со временем это ответственность, договоренности, свобода и, конечно же, любовь. Я, например, уже не первый раз слышу от своих ближайших друзей женатых, что они спят раздельно со своими женами, потому что они, уважая друг друга, дают свободу. Как только ты начинаешь привязывать человека, особенно мужчину, вот таким поводком, пиши пропало. Правда», — выразил мнение Митя Фомин.

Певец решил: если в ближайшее время не найдет подходящую девушку для брака, усыновит ребенка из детского дома.

«Я, конечно, преклоняюсь перед теми людьми, которые берут из приютов детей в свои семьи. Это серьезный труд — воспитать младенца. Это не должны делать, не знаю, мамы, бабушки ваши, да, хотя если они имеют к этому влечение, умение и силу, то, конечно, да. Но вообще это очень серьезная, кропотливая такая эмоциональная работа, конечно», — подчеркнул экс-участник группы Hi-Fi.

Многие уверены: Митя Фомин просто держит интригу и скрывает личность своей спутницы. Артист периодически выкладывает на своей странице в соцсети фото и видео, на которых проводит время с некой женщиной. Она часто бывает у него в гостях и балует звезду домашними блюдами.

«Она кормит меня прекрасными завтраками. Накрывает красивый стол, жарит яичницы, свежие ягоды, свежевыжатые соки, свежесваренный шиповник, свежесваренный кофе. Все по канонам прекрасного гостеприимства», — заявил Митя Фомин.

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Сам артист признался: эта женщина — его незамужняя соседка Яна. Но с ней у певца исключительно приятельские отношения. Однако поклонники Мити Фомина советуют ему получше присмотреться к столь заботливой спутнице. Ведь, как известно, многие семьи начинаются именно с крепкой дружбы.