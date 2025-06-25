Дебош в самолете и интимные подробности: Бритни Спирс опять угодила в скандал

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Бритни Спирс может иметь отношение к скандальным вечеринкам Пи Дидди. Почему некоторые считают, что это стоило певице карьеры, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бритни Спирс устроила дебош в самолете. Из-за чего певицу пришлось встречать в аэропорту с полицией? И чем закончился неприятный инцидент? Неужели звезда, которая долгое время лечилась от зависимостей, снова сорвалась? Какими откровениями о своей интимной жизни она поделилась с фанатами? И действительно ли поп-принцесса имеет отношение к скандальным вечеринкам рэпера Пи Дидди? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она просто наверняка прошла очень напряженную жизнь свою творческую, когда много чего запрещалось. И сейчас она просто идет в отрыв. Скорее всего», — высказалась певица Катя Лель.

«Человеку кажется, что он делает прекрасные, веселые поступки, которые нравятся окружающим», — отметил психиатр-нарколог Василий Шуров.

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Бритни Спирс в очередной раз едва не попала в криминальные сводки. Звезда возвращалась из Мексики на частном самолете. В какой-то момент она начала пить алкоголь прямо из бутылки и закурила на борту сигарету.

На просьбы персонала прекратить нарушать порядок Спирс не реагировала. По словам стюардессы, ей даже лично пришлось пристегивать знаменитость, потому что та не хотела закреплять ремень.

«Она реагировала достаточно агрессивно. Ей показалось, что к ней как-то предвзято относятся, какие-то требования совершенно необъяснимые, почему она должна это сделать. Но она же курила на борту. Это пожарная безопасность элементарная. Конечно, об этом доложили», — отметила светский журналист Анастасия Хохлова.

В аэропорту Лос-Анджелеса Спирс встречала полиция. Артистке повезло. После продолжительной беседы ей удалось отделаться предупреждением.

«Видимо, сотрудники полиции решили, что достаточно будет с ней пообщаться. Плюс действительно, борт все равно был частным, то есть там не было огромного количества людей, которым она могла бы как-то навредить. И она принесла свои извинения», — уточнила журналист Хохлова.

Фанаты считают, что новый скандал — это влияние возлюбленного Бритни Спирс Пола Солиза, который неоднократно имел проблемы с законом. Пара уже много раз публично ссорилась и объявляла о расставании.

«Ее честно, искренне жаль. И как будто бы да, она притягивает таких персонажей, которые ее так обманывают», — выразила мнение актриса Елена Борщева.

Однако некоторые считают, что причина странного поведения звезды в самолете — не только ее бойфренд. Певица якобы очень волнуется из-за громкого судебного процесса над рэпером Пи Дидди. И опасается: в ходе разбирательств может открыться неприятная правда о ней самой.

По данным СМИ, Шона Комбса, это настоящее имя Пи Дидди, обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. Недавно стали известны шокирующие подробности происходящего на его вечеринках. Бывшая девушка рэпера Кэсси Вентура утверждает: музыкант приглашал мужчин-моделей, чтобы они вступали с ней в интимную близость и мочились на нее. При этом сам Дидди наблюдал за процессом, иногда подключался и избивал возлюбленную.

«С одной стороны, это история про неограниченную власть, что я могу сделать с тобой все что угодно. Избивать тебя, смотреть, как тебя имеют другие люди в больших количествах, заниматься всякими извращениями. А с другой стороны, да, банальный вуайеризм, когда он настолько пресыщен, что ему достаточно было смотреть», — объяснил врач Шуров.

А ведь это только первый этап процесса. Весь мир ждет, что же расскажут другие свидетели. Все, кроме Бритни Спирс. В своих показаниях Кэсси Вентура упомянула: артистка присутствовала на тех самых белых вечеринках. И одна из них, возможно, стоила ей карьеры.

Фанаты предположили: певица провела в компании рэпера и его друзей ночь с 7 на 8 сентября 2007 года. А 9-го числа она должна была выступать на престижной музыкальный премии. Планировалось грандиозное возвращение Бритни Спирс на сцену после долгого перерыва. Но триумфа не вышло. Знаменитость плохо танцевала и не попадала в фонограмму. Критики разнесли поп-принцессу в пух и прах.

«Как раз именно после этой истории совместных с ним времяпровождений она фактически вышла из музыкальной индустрии как популярная певица», — отметила журналист Хохлова.

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Позже в своих мемуарах Спирс писала, что причиной провала стало волнение от встречи за кулисами с бывшим возлюбленным Джастином Тимберлейком. Но многие уверены: на самом деле певица просто слишком активно веселилась у Пи Дидди. Возможно, именно разглашения этих подробностей она и боится?

«По слухам, с Пи Дидди ее связывали два достаточно влиятельных человека, это его финансовый директор и менеджер. И именно эти люди, которые как-то курировали поставку запрещенных веществ к нему на вечеринку, вербовкой девушек занимались и так далее, они были еще и связаны с отцом Бритни, который как раз и полностью установил над ней опеку», — уточнила Хохлова.

«У Бритни биполярное расстройство, на основании которого отцу дали опеку, к ней было представлено четыре медика. Они контролировали, что она употребляет препараты против этого тяжелого психического расстройства», — рассказал психиатр-нарколог Шуров.

В последнее время поведение Бритни Спирс стало еще более странным, чем обычно. Она сменила имя в соцсетях. Теперь просит называть ее Ксайла Мария Ривер Ред. И вновь начала выкладывать свои откровенные танцы.

Недавно Спирс опубликовала пост, где раскрыла подробности своей интимной жизни.

«Я никогда не раздевалась перед мужчиной до нижнего белья, чтобы по-настоящему почувствовать себя красивой и желанной. Я не вру. В моей постели происходили сумасшедшие моменты, и было очень много раз, когда ко мне относились неуважительно», — заявила звезда.

Фанаты переживают за психологическое состояние певицы. И волнуются, что она опять начала употреблять запрещенные вещества. А после скандала в самолете встревожились еще больше.

«Ей тяжело пришлось в жизни и приходится до сих пор, наверное, она такой человек просто, которому необходим постоянно какой-то контроль со стороны», — выразила мнение певица Лиза Гинзбург.

Поп-дива выложила у себя на странице пост, в котором заявила: идея выпить и закурить на борту принадлежала ее другу. А сама она была уверена, что на этом самолете подобное разрешено.

«А может, она прикалывается просто, может, она на самом деле здоровая и это просто она как инфоповод делает, мы же не знаем. Такое тоже возможно», — предположил рэпер Ганвест.

Бритни Спирс считает: у стюардессы возникла к ней личная неприязнь. Певица назвала нарушением границ то, что та сама пристегнула ее ремнем безопасности. Однако пообещала впредь не нарушать правил авиакомпаний. Поклонники надеются, что блондинка сдержит слово. Ведь если ситуация повторится, звезде вряд ли удастся избежать наказания.