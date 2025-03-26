Бритни Спирс снова используют близкие? Сыновей заподозрили в корыстных целях

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Бритни Спирс долгое время избегали собственные дети. Почему теперь младший сын решил встретиться с матерью, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бритни Спирс поделилась кадрами встречи с младшим сыном. Из-за чего юноша целых два года не хотел общаться с матерью? Правда, что он мечтает стать певцом? И почему Джейдена и его брата подозревают в корыстных мотивах? Неужели Бритни снова предали близкие? Что сейчас происходит в личной жизни певицы? И есть ли у нее шанс создать счастливую семью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«О боже! Я чувствовала это своими костями, и своим сердцем, и своими легкими», — сказала артистка.

Так эмоционально Бритни Спирс отреагировала на первую за долгое время встречу с младшим сыном Джейденом. Молодой человек не просто приехал в гости, но и сыграл для нее на фортепиано. Мать назвала наследника гением.

Сыновья не общались с Бритни два года. Шон Престон и Джейден открыто говорили, что стыдятся поведения матери, ее постоянных скандалов и роликов с танцами в нижнем белье, а иногда и без него, которые она выкладывает в сеть на всеобщее обозрение.

Шон Престон и Джейден предпочли жить вдали от мира шоу-бизнеса, на Гавайях, вместе с отцом Кевином Федерлайном. Правда, на деньги, которые в качестве алиментов переводила им Спирс. Но недавно младшему сыну исполнилось 18. А значит, певица больше не обязана платить. Многие уверены: именно это послужило причиной резких перемен в поведении детей звезды.

«Я не исключаю, что у сыновей корыстные возможные цели к матери. Дети, скорее всего, на сегодняшний день просто посмотрели, что мама все-таки до сих пор где-то блистает, все-таки нужны так же деньги. И, соответственно, куда-то пробиться в круги, так сказать, известности им тоже, возможно, хочется», — высказался продюсер Сергей Дворцов.

Но неужели Бритни снова используют близкие? В своей автобиографии артистка признавалась, что с того момента, как она начала зарабатывать первые деньги, члены семьи видели в ней только способ обогатиться. Родители не говорили девочке о своей любви и не утешали в трудных ситуациях. Лишь требовали больше работать, чтобы они могли ни в чем себе не отказывать.

По автобиографии Бритни Спирс снимут фильм

«Ей тяжело пришлось в жизни и приходится до сих пор. Наверное, она такой человек просто, которому необходим постоянно какой-то контроль со стороны», — предположила певица Лиза Гинзбург.

Бывшие мужья тоже жили за счет Бритни. Кевин Федерлайн и Сэм Асгари после браков с поп-принцессой из простых парней превратились в телезвезд. А Спирс каждый раз оставалась с разбитым сердцем.

«Двое последних мужчин, с которыми я встречалась, присылали мне список вещей, которые хотели их дети. Интересно, каково это — чувствовать, что о тебе заботятся?» — спросила Бритни Спирс.

«Ее честно, искренне жаль. И как будто бы да, она притягивает таких персонажей, которые ее обманывают», — выразила мнение актриса Елена Борщева.

Ее последний возлюбленный Пол Ричард Солиз тоже явно не вносит вклад в семейный бюджет. Как пишут СМИ, он разнорабочий. Имеет несколько судимостей за езду без прав и нарушение порядка. В 2020-м получил условный срок за хранение запрещенных веществ и оружия.

«Он чинил туалеты в ее доме. Он был обвинен в уголовных преступлениях. Достаточно почитать его биографию, у этого парня было много неприятностей. Впрочем, Бритни таких мужчин и выбирает. По сути, это Кевин Федерлайн, но даже хуже», — объяснила американский журналист Лорен Конлин.

Отношения пары с самого начала были неидеальными. Они постоянно скандалили. Однажды дело даже дошло до драки. После потасовки в гостинице Бритни сломала ногу.

«Вышла из отеля с заплаканным лицом, и ей даже привезли каталку. Но она не была госпитализирована», — уточнила Конлин.

«У нее отец был абьюзером, и эта модель поведения, и паттерн поведения такой деструктивный. Она его взяла и бессознательно ищет мужчину, именно такого абьюзера, который подавляет, который может и побить в какой-то момент», — отметила клинический психолог Марина Докучаева.

А несколько месяцев спустя певица рассказала, как едва не сгорела в собственном доме. Она разжигала камин и огнем опалила себе ресницы и волосы. Спирс пыталась разбудить спящего Пола, но он не пришел на помощь.

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«Человек, с которым я была, просто не просыпался. Подумала, что мне придется ехать в отделение неотложной помощи. Я решила, что у меня ожог третьей или второй степени, потому что все мое лицо было обгоревшим», — поделилась певица.

Тогда артистка заявила: она окончательно уходит от Солиза. Поклонники ликовали. Но недавно стало известно, что влюбленные помирились. И сейчас они снова вместе.

«У нее настолько сложная жизнь. И, к сожалению, у нее, не знаю, мне кажется, что не получится выбраться. Или кто-то должен быть суперавторитетный, но точно не та шушера, которая окружает», — выразила мнение певица Настя Крайнова.

«Это очень тяжелый порочный круг, который может порваться в результате трех действий. Первое — если кто-то из них погибает. Второе — если абьюзер находит себе другую, более интересную для него жертву. И третье — это когда жертва находит себе хорошего психолога, психотерапевта, уходит в глубокую личную терапию и благодаря этой терапии сможет расстаться с таким партнером», — объяснила психолог Докучаева.

Однако теперь в доме Спирс стали чаще бывать сыновья. Возможно, они смогут повлиять на маму? Тем более что младший увлекается музыкой. И, по слухам, мечтает тоже стать артистом. Бритни наверняка захочет ему посодействовать. Может, это отвлечет ее от нездоровых отношений и вернет к жизни?

«Есть дети, которые дополняют ее, гармонируют, делают счастливее, что говорить. И когда их нет рядом, конечно, в голову творческому человеку приходят разные, странные порой вещи: записывать какие-то чудные видео в ее, так сказать, непонятном исполнении», — рассказал продюсер Дворцов.

Друзья звезды уверены: даже если у Джейдена и его брата есть корыстные мысли насчет денег матери, уж лучше пусть она помогает им, чем очередному мужчине, который этого явно не заслуживает.