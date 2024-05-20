«На всю оставшуюся жизнь»: чем рискует отказавшаяся от помощи врачей Бритни Спирс
Специалист Шарипов: у Бритни Спирс может быть перелом костей стопы
Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru
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Распухшая нога звезды напугала поклонников и вызвала серьезные опасения у медиков.
Сильный отек ноги у скандально известной певицы Бритни Спирс может свидетельствовать о переломе костей и разрыве сосудов. Об этом 5-tv.ru рассказал ведущий специалист политравм Игорь Шарипов.
По его словам, такие выводы можно сделать по разлетевшиеся в Сети фотографиям. Однако точный диагноз, само собой, ставится только при необходимых обследованиях.
Эксперт сомневается, что Спирс способна путешествовать в таком состоянии в связи с тем, что травма в области стопы очень тяжелая. В таком случае и двигательная функция выпадает на несколько месяцев. Скорее всего, звезда передвигается либо с помощью костылей, либо с помощью инвалидной коляски.
Шарипов отмечает, что пока боль в поврежденной ноге артистку не так беспокоит из-за опухоли, которая сдерживает внутри сломанные фрагменты кости. Но как только отек спадет, ощущения снова вернутся. Заглушить их не выйдет даже с помощью сильных анальгетиков, поскольку у них только временных эффект и проблему они не решат.
Специалист рекомендует с такими травмами соблюдать покой.
«Сейчас ей надо обеспечить покой ноге, держать ее в возвышенном положении и использовать гипсовую повязку. И тогда отец спадет. Тогда уже идти на более радикальные хирургические активные методы лечения», — добавил Шарипов.
Однако именно из-за того, что перелом в области голеностопа, такая травма является более сложной из-за множества мелких фрагментов.
«Здесь проблема остается на всю оставшуюся жизнь», — сказал Шарипов.
Избавиться от последствий перелома можно только при более ответственном подходе к своему состоянию.
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