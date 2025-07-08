Элегантный прадедушка: 77-летний Михаил Шуфутинский поделился секретами стиля

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Михаил Шуфутинский стильно и модно одевается в свои 77 лет. Как он подбирает себе образы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Шуфутинский раскрыл секреты собственного стиля. Следит ли маэстро за трендами? И где берет концертные наряды? Кто помогает заслуженному артисту РФ одеваться по моде? В чем он ходит дома? И какие усилия прикладывает, чтобы «костюмчик сидел»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Моя тетушка, у нее была подружка. Я однажды подслушал такую историю. Они сидели и разговаривали между собой. И она ей говорит: „Нин, а что это пишут тут — стиляги, стиляги? Что это такое?“. А она говорит: „Да не знаю, вроде рыба какая-то“», — поделился артист.

Этой весной Михаилу Шуфутинскому исполнилось уже 77 лет. У него два взрослых сына, семь внуков, а в прошлом году певец стал прадедушкой. Но где бы ни появился шансонье, все отмечают, как стильно и модно он выглядит. Одет с иголочки, всегда подтянут. По мнению коллег, выглядит безупречно.

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«Он стильный и выглядит здорово», — высказался певец IVAN.

«Да он в порядке в полном вообще. С большим уважением к Михаилу Шуфутинскому», — подчеркнул актер Станислав Ярушин.

«Михаил использует спортивный с классическим. В основном это какие-то костюмы очень элегантные, которые отражают его эстетику, его статус. В целом он очень круто подбирает образы», — отметил стилист Олег Борха.

Впрочем, сам Шуфутинский к званию одного из самых стильных артистов относится без ложной скромности. Певец уверяет, что всегда тщательно следил за имиджем. В молодости так и вовсе был модником, прилагал немало усилий, чтобы в свои 20 с плюсом одеваться «в фирму».

«Покупали у иностранцев спекулянты, потом продавали нам, простым смертным. У меня был коп, брюки дудочкой, ботинки на платформе с таким носом», — поделился Шуфутинский.

Маэстро признался, что и сейчас следит за трендами. Каждый образ дополняет стильной бижутерией, выбирает актуальные фасоны одежды. Но, по его словам, не заигрывает с модой. Носит только то, в чем чувствует себя комфортно и не готов к экспериментам.

«Есть вещи, которые модные, я никогда не надену, потому что мне нехорошо в них. Сегодня столько возможностей одеваться не просто как нравится всем и принято, что это модно, а плюс к этому еще делается таким образом, чтобы это тебе нравилось и чтобы ты себе понравился в зеркале, когда это надел», — уточнил артист.

Единственное, что в угоду моде сделал Шуфутинский, — отказался от туфель в пользу кроссовок. И оценил удобство тренда.

«Сейчас все носят такие типа кроссовки на сцене. Когда работаешь, особенно сольный концерт, у меня много сольных концертов, 2,5-3 часа ты должен быть активным, поэтому важна обувь удобная. Стоять, я сажусь, играю за роялем на сцене, я хожу, ухожу. Но все равно надо, чтобы было удобно», — объяснил исполнитель.

«Шоу-бизнес — это такой бизнес, что постоянно надо следить за трендами. И то, что он в таком возрасте следит за этим, говорит о его высоком интеллекте», — выразил мнение певец Султан Лагучев.

Король шансона не скрывает: быть иконой стиля — удовольствие не из дешевых. На свой гардероб он тратит баснословные суммы.

«Я в общем магазине одежду на сцену не покупаю, потому что никто так плечи тебе не сделает, никто так тебе точной длины рубашку не… Все делается специально», — отметил Шуфутинский.

Повседневные вещи Михаил Захарович заказывает у известных брендов. И по количеству люксовой одежды и обуви может посоревноваться с главным модником шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым. Или с Николаем Басковым, которому пришлось даже арендовать отдельную квартиру для нарядов.

«Слушайте, у меня 380 костюмов висит. Я же не могу выкинуть то, что шилось 20 лет назад или 25. Это же как винтаж, это как моя история», — объяснил Басков.

Шуфутинский старается хорошо выглядеть не только для себя, но и для молодой жены Светланы. Три года назад супруга даже устроила ему разбор полетов.

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«Я бы, наверное, порекомендовал бы поработать с цветом, не бояться цвета. И добавить какие-нибудь принты. Даже в его возрасте я бы вспомнил тот образ в кожаном тренче. Я ему добавил бы какой-нибудь кожаный пиджак, те же самые казаки, да, и брюки. Ничего страшного в этом нет, к возрасту это тоже не имеет никакого значения, но Михаил выглядел бы более каким-то таким… Не могу сказать эпатажным, но Михаил бы выглядел более ярким», — уточнил Олег Борха.

Светлана посадила Шуфутинского на жесткую диету, заставила заняться спортом.

«У меня есть пищевой дневник. Я записываю. Позавтракал — написал, что съел. Пообедал, ланч — записал, что съел. Потом смотрю, сколько я съел. Ага, 1620 калорий. Могу позволить себе еще 100 граммов виски сегодня, 235 калорий. Стараюсь не превышать. Раз. Второе, физические какие-то нагрузки, хоть и небольшие, но есть у меня. И массажист есть, и плаваю я», — поделился исполнитель.

Результат работы над собой певцу понравился. Он сбросил более 20 лишних килограммов, стал лучше чувствовать себя. А главное, теперь не ограничен в выборе одежды.

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«Так тяжело, я сейчас вспоминаю. И потом, одежды никакой нет на тебя. Ты вынужден покупать себе не то, что ты хочешь, а то, что есть размер. А это очень депрессивная штука», — заявил Шуфутинский.

Сейчас артист скупает все, что нравится и хорошо на нем сидит. Благо, что в его огромном загородном доме пока хватает для вещей места. Но поклонники уверены, что вскоре он последует примеру Баскова. Ведь недавно Михаил Шуфутинский уже приобрел квартиру для хранения наград. Не исключено, что теперь на очереди отдельное жилье для одежды.