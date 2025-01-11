Теперь это тренд: зачем звезды скупают небольшие квартиры

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Зверев; 5-tv.ru

Среди звезд набирает популярность покупка квартир для питомцев, наград и одежды. Неужели в их домах нет лишнего места, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Шуфутинский приобрел квартиру для своих музыкальных наград. Неужели в загородном доме шансонье не хватило места? И зачем Наталии Гулькиной целый дом для кошек? Кто еще из знаменитостей купил отдельную недвижимость питомцам? Где хранят свои трофеи Зверев, Киркоров и Басков? И в какие суммы обходятся звездам их странные прихоти? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Что понравится, то мы и покупаем», — отметил заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский.

«Берем не глядя», — подчеркнула возлюбленная певца Светлана Уразова.

Шансонье никогда не скрывал, что любит вкладывать деньги в дорогую недвижимость. Ранее, по данным СМИ, артист владел двумя особняками в США и двухэтажным домом в Подмосковье. Правда, позже выставил заокеанское жилье на продажу. А на днях сильно удивил поклонников: маэстро стал хозяином обычной однокомнатной квартиры.

Артист рассказал: купил недвижимость с определенной целью. Оказалось, в ней певец хранит многочисленные музыкальные награды.

«Там стоит большой рояль концертный, и все награды стоят на этом рояле. Сколько вмещается? Еще места достаточно, много еще места свободного», — поделился он.

Поклонники в недоумении: неужели у артиста не нашлось свободной комнаты в его огромном загородном доме? По данным СМИ, Шуфутинский владеет коттеджем общей площадью 800 квадратных метров. Там вполне может хватить места и подаркам от поклонников, и всевозможным коллекциям певца.

«Я люблю пепельницы. Раньше курил, и у меня было много разных пепельниц. Мне нравились кружки, знаете, чай пить или кофе. Такая большая кружка с ручкой. Я обязательно покупал. И у нас дома много кружек. Такие вещи, которые напоминают о чем-то. Ты где-то их увидел, взял — и здорово», — объяснил Михаил Шуфутинский.

Впрочем, музыкант не первый, кто купил так называемый склад для вещей. В 2020 году Сергей Зверев приобрел квартиру для коллекции корон, которых накопилось больше сотни. А ранее народный артист РФ Филипп Киркоров, по данным СМИ, потратил около 100 миллионов рублей на покупку апартаментов для одежды.

«Я живу в свое удовольствие, получаю от жизни радость. Делаю так, как мне комфортно и удобно», — уточнил он.

«Очень плотный график, очень много работы, и бюджет позволяет организовать себе так комфортную жизнь, как хочется. Это очень логично с их стороны покупать таким образом соседнюю квартиру, квартиру ниже», — выразила мнение агент по недвижимости Ольга Хабнер.

СМИ пишут: элитную жилплощадь на Патриарших прудах переоборудовала под гардероб и модница Светлана Бондарчук. А недавно примеру коллег последовал народный артист РФ Николай Басков. Правда, он просто снял жилье в аренду.

«Слушайте, у меня 380 костюмов висит. Я же не могу выкинуть то, что шилось 20 лет назад или 25. Это же как винтаж, это как моя история. Поэтому, дай бог, к 50 годам сделаю выставку всех своих костюмов», — поделился певец.

Похоже, что отдельные квартиры для хранения ценностей стали трендом в шоу-бизнесе. Но Алена Водонаева пошла еще дальше и пару лет назад приобрела недвижимость для кота. Квартира площадью около 50 квадратных метров обошлась ей, по данным СМИ, в 19 миллионов рублей и была оформлена звездой в ипотеку. Бывшая участница телестройки заверила, что пошла на сделку ради здоровья сына.

«Ребенок начал кашлять. У него аллергия на лошадей, собак и кошек. Мне нужно расселить своих детей. Под детьми я подразумеваю своего сына и кота», — заявила телеведущая.

«У артиста масштаб жизни чуть-чуть побольше. Кто-то ищет квартиру „Плюс одна комната“, чтобы у котов можно было все разместить, а кто-то может позволить себе купить отдельную квартиру», — отметила агент по недвижимости Хабнер.

А вот Наталия Гулькина не стала мелочиться и решила построить для своих 12 котов отдельный загородный дом.

«Он должен быть большой, светлый, просторный, чтобы всем было уютно. Отдельно домик, но с заходом в дом, естественно, общий», — рассказала звезда.

Конечно, многие не одобряют расточительность артистов. Но, возможно, сами знаменитости скупают недвижимость не только ради странных прихотей, а с прицелом на будущее. Ведь приобретение квартиры, пусть даже для наград и одежды, в целом неплохая инвестиция.