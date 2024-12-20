Переломы, падения в шахту и укусы: как артисты жертвуют здоровьем ради работы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Знаменитости нередко рискуют здоровьем ради творчества и фанатов. Кто из звезд работал, несмотря на травмы, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники Кристины Асмус переживают за ее здоровье. Что случилось с актрисой прямо во время спектакля? И почему ей придется ходить с костылем? Кто еще из звезд регулярно получает травмы на работе? Как Надежда Михалкова едва не сварилась в джакузи? И чем для Агаты Муцениеце обернулась постановочная драка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я просто об этом пишу, и создается впечатление, что только происходят какие-то травмы, болезни и так далее. Просто скучно же все время выкладывать расписания спектаклей», — объяснила Кристина Асмус.

На днях актриса напугала поклонников. На своей странице в соцсети она выложила фото из больницы. Рассказала, что получила травму на работе.

«Разрыв передней крестообразной связки колена. Вернее того, что было вместо нее, так как девять лет назад я уже рвала эту связку, и мне из сухожилия соорудили новую. А повторная операция сейчас гораздо сложнее», — уточнила звезда.

В тот день Кристина Асмус играла в театре имени Ермоловой. Главная роль, полный зал почитателей искусства. В самом начале спектакля, выполняя трюк на мокрой сцене, актриса неудачно поскользнулась и не удержалась на высоких каблуках. Однако, несмотря на боль, доиграла постановку до конца.

«Это очень сложная, зависимая профессия. Правда. Если действительно серьезно заниматься актерской профессией — это ад», — заявила Кристина Асмус.

«Знаете, любая профессия сложная и опасная. Нужно везде подходить с умом и смотреть по сторонам», — отметила актриса Юлия Михалкова.

Впрочем, это уже не первая производственная травма знаменитости. В прошлом году она сломала ногу на съемках в Выборге. Ей даже потребовалась операция. До этого актриса дважды повреждала связки. Поклонники переживают: Кристину буквально преследуют неудачи.

«Я просто очень много работаю и не берегу себя. Надо себя беречь, и будет меньше температуры, меньше травм», — подчеркнула знаменитость.

«Я на самом деле очень суеверная. И если бы со мной так случилось, как с Кристиной Асмус, задумалась и точно бы проверила что-нибудь, нет ли на меня какого-нибудь заговора. Четыре раза сломать ногу. Думаю, тут уже надо задуматься», — выразила мнение телеведущая Томия.

Неприятный инцидент недавно случился и с Надеждой Михалковой. Наследница громкой фамилии едва не умерла во время работы над сериалом. В джакузи, где снимали одну из сцен, сломалась электроника и прекратилась подача холодной воды.

«Меня засунули в горячую ванну и долго там держали. Я спросила: „Это уже Страшный суд, когда варишься в котле?“. А мне еще нужно было сыграть и сказать текст», — поделилась Михалкова.

«Много опасных всяких происходит ситуаций на сменах. Например, мы снимали сериал, меня укусило какое-то дикое насекомое. Мне делали операцию без обезболивания в джунглях. Это было страшно. На других съемках я упала в шахту лифта», — рассказала актриса Наталья Бардо.

О том, что актерство — весьма опасная профессия, не понаслышке знает и Агата Муцениеце. Пару месяцев назад звезда сериалов неудачно приземлилась на левую ногу во время постановочной драки.

«У меня в итоге была трещина. Причем приземлилась, знаете, подломила вот так, на каблучке она у меня была. Я ее вот так подломила, и понимаю, что мне больно. Я такая: „А-а!“. И она начала пухнуть прямо на глазах вокруг щиколотки», — уточнила она.

Но Агата, как и Асмус, не стала прерывать рабочий процесс. Она отработала сцену и только после этого поехала на рентген в больницу.

«Две недели (восстанавливалась. — Прим. ред.). Правда, делали обезбол, но я в итоге танцевала шоу через две недели. Чуть-чуть похрамывая, чуть-чуть больше страсти в танцах. Но норм», — поделилась Муцениеце.

Впрочем, многие звезды шоу-бизнеса оформляют страховку от несчастных случаев. Охраняют не только здоровье и жизнь, но и отдельные части тела. К примеру, певица Дженнифер Лопес застраховала ягодицы, Майли Сайрус — свой язык, а британский певец Том Джонс — волосы, растущие на груди.

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«Характер и цена такого покрытия может зависеть от множества факторов, таких как профессия, индивидуальные особенности трудового договора клиента и так далее. Выплата будет производиться в соответствии с договором страхования. Существуют, как правило, таблицы травм, которые прописаны в договоре. Размер выплаты будет определяться такой таблицей травм», — объяснила страховой агент Гульнара Орлова.

Российские звезды не отстают от западных коллег. Стилист Сергей Зверев, как и художник Никас Сафронов, по данным СМИ, заплатили по одному миллиону долларов, чтобы сберечь свой главный рабочий инструмент — руки. А стриптизер Сергей Глушко застраховал детородный орган от непредсказуемых действий поклонниц.

«Ситуации всякие бывают. Как ты к этому относишься… Одна из вещей, которые мне нравятся что в стриптизе, что в театре, что вообще, — это умение любую ситуацию обернуть в свою сторону. А опасность порой добавляет, знаете, даже остроты ощущений», — рассказал танцор.

«Он застраховал писюн свой? Это странно. Я не знаю, как это комментировать», — призналась модель Алана Мамаева.

«Страховать какую-то часть своего тела — для меня это своеобразно. Либо застрахуй себя полностью, застрахуй братуху, либо не делай вообще ничего», — отметила актриса Влада Ермолаева.

Николай Басков, Полина Гагарина и Витас, по данным СМИ, оформляли страховые документы на голос, Алена Водонаева — на грудь. А певец Денис Клявер — на уши.

«Карьера и доходы таких людей, как правило, напрямую зависят от состояния здоровья и функциональности тела, поэтому такого рода страхование чрезвычайно может быть важным. Все зависит от того, какие условия требуются, какие суммы покрытия требуются и какие риски хотелось бы застраховать. Можно застраховать и на случай травм, можно застраховать на случай утраты полной трудоспособности. Линейка здесь достаточно широкая», — уточнила страховой агент Орлова.

При этом солист группы «Чай вдвоем» Клявер поскупился или недооценил риски. Недавно он решил попробовать себя в качестве актера. И на репетиции спектакля провалился под пол.

«Провалился в инженерный люк, ударился коленом. Благо я был в латах каких-то, там просто метра два. Ничего не сломал, но так меня, видимо, предупредили. Но ногу ударил очень сильно», — поделился Денис Клявер.

Специалисты предупреждают: не всякий травмирующий случай можно признать страховым. Артистам придется доказывать, что ЧП произошло непреднамеренно. А в случае повреждения отдельных частей тела это может быть весьма проблематично.