«Люди приходят и уходят»: Анна Асти намекнула на окончательный разрыв с мужем

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Анна Асти устроила вечеринку в честь 35-летия. Как прошел праздник, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анна Асти с размахом отметила юбилей. Кто из звезд шоу-бизнеса пришел поздравить именинницу? Какие подарки получила артистка? Из-за чего праздник едва не оказался под угрозой срыва? Почему на торжестве не было мужа певицы? И действительно ли пара находится на грани развода? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Дресс-код у меня в стиле Desert Rose — это дикая пустынная роза. Мы думали, что будет просто жарко, как обычно, что все будет стекать потом, а у нас погода благоволит нам быть немножечко не в шоке от жары, а чтобы было немного прохладно. Но жарко-то будет внутри, понимаете, от того, что мы будем там все вместе», — заявила артистка.

Вечеринка по случаю 35-летия Анны Асти стала одним из главных светских событий последних месяцев. Певица признается: в ночь перед «днем X» очень волновалась, что все пойдет не по плану. И ее страхи оказались не напрасны.

«Я закончила ночью, в три часа ночи, примерки. Пока была рассадка гостей, мы очень много всего решали. Очень многим занималась лично сама, потому что очень хотела, чтобы все было правильно, красиво, особенно», — рассказала она.

В итоге певица опоздала к гостям на целый час. Но друзья отнеслись с пониманием и дождались именинницу.

«Платье привезли в последний момент, и то мы его поменяли тоже за два часа до мероприятия. Ко мне приехала домой швея внезапно, она его перешивала, чтобы оно село, чтобы все было супер. Это было очень непросто», — добавила Анна Асти.

Асти собрала в московском ресторане весь цвет шоу-бизнеса: Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Яна Рудковская, Ида Галич, Егор Крид. Приехал и Филипп Киркоров. Он подарил коллеге сумочку в форме лягушки. И сообщил: это — абсолютный эксклюзив.

«Это классная фирма, я знаю вообще-то, да. Я не могла такого хотеть, их всего лишь две-три в мире. Как я могу хотеть вещи, которых две-три в мире?» — отреагировала знаменитость.

По сообщениям прессы, стоимость клатча — около 70 тысяч рублей. Другие подарки оказались еще более роскошными. Композитор Игорь Крутой вручил имениннице комплект ювелирных украшений с бриллиантами от известного бренда.

«Не ожидала. Я говорю: „Игорь Яковлевич, вы меня балуете“», — поделилась певица.

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Всех присутствующих волновал вопрос: что же Асти получила от мужа? Ее ответ удивил гостей.

«Стас еще пока не подарил. Я никогда ничего не прошу, мне просто приходят и сами все дают», — отметила звезда.

Супруга Асти — бизнесмена Станислава Юркина — не было и на празднике. Поклонников это навело на тревожные мысли. Неужели предположения некоторых СМИ о расставании пары оказались правдой? Сама певица от ответа на этот вопрос уклоняется.

«Сейчас я иду по жизни, улыбаясь, как обычно. Потому что люди приходят и уходят. А приходят, возможно, еще лучше, когда ты теряешь кого-то. И возможно, даже не потеря, а только приобретение», — подчеркнула Анна Асти.

По словам знакомых, проблемы в их отношениях начались после громкого скандала с участием звезды. В прошлом году в сеть попали интимные фото артистки, а также видео, на котором девушка, якобы похожая на Анну Асти, занимается любовью с мужчиной. И это был не Станислав.

«Лиц не было видно. У женщины была видна спина и попа, у мужчины были видны руки, на одной из которых были браслеты, а на второй руке была татуировка. Люди провели свое собственное расследование и увидели, что родинки соответствуют родинкам Асти», — рассказала светский журналист Даяна Брют.

Сама певица тогда уверяла: снимки украли с ее телефона, а запись — монтаж. Но с тех пор супруги резко перестали появляться на публике вместе. А теперь Юркин проигнорировал и главный праздник любимой.

Однако певица не выглядит расстроенной. Она с удовольствием рассказывает, как много у нее сейчас других забот. Асти заканчивает ремонт в доме и недавно купила еще один по соседству.

«Это все где-то рядышком в моей деревне, в нашей деревне… Я приезжаю, ко мне приезжают все соседи, знакомые, которых я знаю, мы обсуждаем какие-то планы», — поделилась звезда.

В обоих коттеджах артистка планирует организовать место для своей коллекции. Анна Асти уже много лет собирает антикварную посуду.

«У меня весь гараж уже в ней. Я все жду, когда дома эти достроятся. Посуда XVIII века, даже XVII века некоторые позиции есть. Очень много французской, немецкой. Нашла девочку по душе, мы с ней просто подружились. Она живет вообще в Голландии и мне находит невероятные сервизы», — отметила исполнительница.

Еще одно увлечение Асти — лошади. Она свободно чувствует себя в седле. И надеется в скором времени приобрести собственного коня.

«Я очень хочу конюшню. Десять лет мечтаю о лошади, я нашла этого коня. Нужно только научиться галопом прыгать. Я хочу попробовать, но для этого нужен мой конь. А я пока его не купила, но уже нашла. Он очень красивый», — рассказала Анна Асти.

Певица может позволить себе исполнять даже самые смелые желания. Ведь сейчас она одна из самых востребованных звезд. По данным прессы, за выступление Анна Асти получает более девяти миллионов рублей. А недавно «царица» российского шоу-бизнеса собрала на своем концерте 30 тысяч зрителей.

«Я в шоке, мне кажется, мне так приснилось. Это знаете, как сон при температуре 39. Это два стадиона, которые мы сейчас отработали. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло», — призналась знаменитость.

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В день рождения артистки коллеги желали ей еще больших успехов. И, конечно же, чтобы Асти везло не только в работе, но и в любви. Ведь личное счастье важнее любых подарков.