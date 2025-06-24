«В моем доме только так»: Виталий Гогунский объяснил свои скандальные заявления

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Виталий Гогунский оказался в эпицентре скандала из-за своих высказываний о женщинах. Как он объяснил свою позицию, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Недавнее интервью Виталия Гогунского повергло в шок его поклонниц. Из-за чего актер настроил против себя коллег по цеху, звезд шоу-бизнеса и даже депутатов Госдумы? Как сам Гогунский реагирует на разгоревшийся скандал? И почему артист уже несколько лет не общается с собственной дочерью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не боюсь говорить о женщинах, потому что я женщин не боюсь, а я женщин люблю. А когда женщин любишь, можно говорить», — подчеркнул актер.

Недавно Виталий Гогунский публично заявил, что женщина рядом с ним не имеет права быть в плохом настроении.

«Когда вижу грустную женщину, я себя чувствую очень некомфортно, мне нехорошо. Но когда мне нужно каждый день выполнять свои какие-то обязательства контрактные, я не могу позволить заниматься плохим настроением своей женщины», — заявил актер.

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Эти слова вызвали бурю возмущения не только у поклонниц звезды «Универа», но и у знаменитостей. Кажется, Гогунский в один момент настроил против себя большую половину звезд.

«Я всегда в плохом настроении рядом с моим мужем и никуда не прячусь. Может быть, Виталий Гогунский просто себя сам от общества изолирует и окружит себя исключительно позитивными людьми», — предположила певица Виктория Дайнеко.

Больше всего дам задело, как артист говорил о состоянии, которое регулярно бывает у женщин. Звезде сериалов не нравится, когда спутница требует к себе много внимания из-за гормональных изменений в своем организме.

«У женщины есть определенные дни, когда у нее бывает плохое настроение. Если женщина реально болезненно переносит эти периоды обновления, то мужчина просто должен ей принести обезболивающее, воду, оставить в покое, в саду оставить женщину. Или что, вынести ее в центр квартиры положить, и чтобы ее плохое настроение фонило и все смотрели на него: родная, выплескивай эмоции, я тебя эмоционально поддержу? Нет», — выразил мнение Гогунский.

«Мы не машины, не роботы. Ни мужчины не должны скрывать свои эмоции, ни женщины не должны скрывать свои эмоции. А так себе, не знаю, найти какого-то человека, который будет все время имитировать идеальную картинку, это не про реальную жизнь, не про искренность, не про естественность, поэтому я против», — подчеркнула Дайнеко.

Скандал разгорался стремительно и вышел за пределы шоу-бизнеса. В том же самом интервью Гогунский сказал, что считает нормальной работу женщин в эскорте. На это отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

«Ему надо сказать, что он бесстыжий. Общественность нужно оповестить, что он безнравственный человек и слушать его не надо», — заявила она.

Масла в огонь подлила бывшая супруга артиста Ирина Маирко. Она сказала, что Виталий Гогунский считает женщин низшим слоем общества.

«Не дай бог, ты заплачешь. Женские слезы полностью обесценены — это сразу скандал. Я бесконечно пыталась поймать его настроение, но там своя система ценностей. Мужчины в его иерархии выше, важнее, а женщина сидит и помалкивает», — поделилась Маирко.

Супруги развелись шесть лет назад. Расставание проходило со скандалом. Ирина Маирко обвиняла Виталия Гогунского в неуплате алиментов на их дочь Милану. Актер, в свою очередь, утверждал, что бывшая жена настраивает девочку против отца.

«Я не могу давить на женщину, если женщина чего-то хочет. Я могу ее только поддержать в этом. Если я не тяну, то просто ухожу в сторону, сам иду в сад», — уточнил Гогунский.

Сейчас наследница звезды «Универа» вряд ли нуждается в деньгах от папы. Милана Стар — популярная певица и блогер. У ее канала в интернете более трех миллионов подписчиков. На 15-летие она получила в подарок от матери ключи от квартиры в центре Москвы.

«Радуюсь и горжусь. Молодец, она очень трудолюбивая, очень талантливая. Объективно талантливая. Я поначалу думал, что я просто такой папа субъективный. А по факту все нормально», — отметил артист.

Однако Гогунский не скрывает: тот факт, что они до сих пор не общаются, — его личная боль.

«Но я также могу сказать, что нет ни одного человека в мире, у которого нет личной боли. Ни одного. У каждого человека есть своя личная драма», — подчеркнул актер.

Артист заявил, что для дочери двери его дома открыты. Он всегда ждет Милану в гости. Главное только, чтобы она пришла в хорошем настроении.

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«Он в этой маске находится такого высокомерного, надменного, нарциссичного. Просто ему очень больно. Больно, возможно, оттого, что вот так закончились предыдущие отношения. Больно, что он не общается с дочкой. Человек не может выдерживать эмоциональное давление», — объяснила психолог Инна Власенко.

«В любви к себе нет ничего плохого. В моем монастыре, в моем доме только так», — признался актер.

Виталий Гогунский не понимает, почему его позиция вызвала такой негатив в обществе. Объясняет: он никому ничего не навязывает. Но в своей семье вправе требовать выполнения определенных условий.

«Я удовлетворяю запросы. В ответ она должна дарить мне лично хорошее настроение. Может, у кого-то где-то по-другому. Может, мужчины там не зарабатывают, не обеспечивают женщин», — отметил актер.

Правда, пока Гогунский — мужчина свободный. После развода с Маирко у него больше не было серьезных отношений. Поклонницы уверены: следующая свадьба актера состоится нескоро. Ведь из-за таких интервью артисту наверняка будет очень сложно устроить личную жизнь.