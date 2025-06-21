«Сказал правильную вещь»: Оскар Кучера поддержал мнение Гогунского о женщинах

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неужели актер тоже «отправляет в сад» женщин с плохим настроением?

Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что его коллега Виталий Гогунский сказал правильную вещь о женщинах. Таким мнением он поделился в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Пару недель назад Виталий Гогунский, которого многие помнят как Кузю из «Универа», сделал скандальное откровение. По его мнению, женщина не имеет права на плохое настроение при мужчине, в противном случае, «пусть идет в сад» успокаиваться. Это признание тут же взбудоражило общественность. Многие стали возмущаться абсурдными словами актера. Хотя были и те, кто поддержал артиста.

Неожиданно встать на сторону Гогунского также решил Оскар Кучера. В беседе с Аленой Жигаловой он подчеркнул, что слова актера действительно могли быть вырваны из контекста. Об этом, кстати, не раз говорил сам Гогунский.

По мнению Кучеры, звезда «Универа» хотел донести очень правильную вещь: мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины. Однако общественность его не так поняла.

«Виталик сказал очень правильную вещь. А если нет, то в сад такого мужа», — сказал Оскар Кучера.

Кроме того, телеведущий добавил, что, прежде всего, мужчина должен ответственно подходить к выбору своей спутницы по жизни. Если у нее каждый день болит голова, зачем ты нашел себе такую.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анна Хилькевич встала на защиту своего коллеги по сериалу «Универ» Виталия Гогунского.