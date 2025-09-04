Схватки в метро, самолете и на работе: что делать, если роды начались вне больницы

Фото, видео: 5-tv.ru

Иногда малыш решает появится на свет внезапно и не в очень подходящем для этого месте. Что нужно знать будущей матери, чтобы обезопасить себя и ребенка?

Беременная петербурженка 43-х лет так и не прижала к груди своего малыша — в день X она была дома и готовилась к поездке в больницу. Но внезапно начались потуги, и младенец умер, не дождавшись скорой.

Недавно потеряла ребенка и сотрудница московского офиса. Прямо в разгар рабочего дня 20-летняя девушка родила в туалете мертвую девочку.

А одна москвичка стала мамой прямо на заднем сиденье такси. До роддома оставалось ехать буквально несколько минут, но малыш решил издать свой первый крик на трассе.

Таксиста Александра Токарева коллеги до сих пор называют акушером. Этой весной таксист вез беременную девушку в роддом. А когда счет пошел на минуты, разогнался и нарушил около десятка ПДД, но успел сдать клиентку врачам.

«У меня было открыто окно, я махал руками, орал как сирена. При разрешенной скорости в городе 60 километров в час стрелка ниже 90 у меня не опускалась. Еще минут 15-20 и рожать она бы начала там же», — рассказывает он.

Что делать во время внезапных родов, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что значит «родился в воздухе»

Роды в экстремальных ситуациях давно перестали быть редкостью. К примеру, будущих стюардесс в обязательном порядке обучают акушерскому делу. И хотя беременных со сроком более 28 недель пускают на борт лишь со справкой от врача, на высоте в десятки километров случается всякое.

«Мы принимаем роды, отрезаем тренажерную пуповину. У нас был учитель, который нас обучал в школе бортпроводников, и он рассказывал, что однажды сам принял роды, и мама называла своего ребенка в честь него», — говорит стюардесса Анастасия Карпова.

В самолете есть отдельная аптечка для беременных — с пинцетами, зажимами и обеззараживающими средствами. Если нет осложнений, бортпроводники легко справляются с задачей.

«Если самолет пролетает над определенной страной, то существует список стран, которые дают регистрацию», — поясняет стюардесса.

При этом ребенок, который родился в международных воздушных пространствах, на которое не претендует ни одна страна, местом рождения в документах может быть указано: «в воздухе».

Что делать во время внезапных родов

Причина стремительных родов в каждом случае индивидуальна. Это могут быть проблемы со здоровьем или высокий болевой порог.

«Пациентка не распознала, что у нее действительно схватки. Бывает, приходит пациентка, на осмотр, говорит: „Доктор, посмотрите, у меня что-то подтягивает“. Мы смотрим ее на кресле, там уже девять сантиметров (раскрытие — Прим. Ред.), и через 15 минут она рожает», — вспоминает акушер-гинеколог Николай Синев.

Читайте также От диеты только хуже: почему не убирается выпирающий живот

Медики всех стран уверяют: самое безопасное для мамы и младенца — оказаться в нужный час в стенах стационара. Но если это невозможно, в первую очередь надо найти для роженицы безопасное место.

«Самое главное — взять ребеночка, положить себе на грудь и сверху чем-то накрыть, чтобы он не охлаждался. Не нужно сломя голову, перерезать пуповину, отделять ее от плаценты. Пусть оно так и будет», — советует врач.

Но если схватки начались в метро, главное — никакой самодеятельности. Нужно вывести беременную из вагона и ждать приезда скорой помощи на перроне подземки. Так и произошло с этой москвичкой, ей успела оказать помощь фельдшер. Впрочем, некоторые мамы идут на риск сознательно. Они решают: стационар им ни к чему, и в день родов остаются дома под присмотром близких. Тем самым подвергают себя и ребенка смертельной опасности.

«Я видел это в своей практике. Привозили пациентку, голова родилась, а туловище не родилось из-за того, что плечики застряли, и ребенок, конечно, уже просто погиб», — поясняет Синев.

Безопасны ли роды в домашних условиях

Смерть ребенка по вине родителей преследуется по закону. Так, в Амурской области отец не справился с возникшими осложнениями во время родов. Малыш и мама скончались. Мужчина сжег младенца, супругу отвез в морг, а сам — отправился в тюрьму.

«Это причинение смерти по неосторожности. Санкция данной статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Но если при домашних родах присутствовал какой-то специалист, то вплоть до восьми лет лишения свободы», — разъясняет юрист Илона Гуськова.

Читайте также Серьезная угроза: как выносить и родить здорового ребенка при проблемах со спиной

При этом мода на странные роды только набирает обороты. Раскрученные блогеры в сети нахваливают домашние ванные и душевые вместо больничной кушетки.

«Когда происходит какая-то трагедия, об этом, конечно, никогда в социальных сетях никто не будет освещать. Это все происходит молниеносно. Потеря крови может быть за несколько минут до трех-четырех литров», — раскрывает правду акушер-гинеколог.

Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова одна из тех, кто добровольно рожал, не выходя из дома, причем не однажды. К тому же артистка, начитавшись статей о духовном развитии, выбрала отсроченное избавление от пуповины — так называемые лотосовые роды.

«Я никому ничего не рекомендую. Это только мой опыт. Ставишь рядом с собой кастрюльку, в ней лежит засоленная плацента, оттуда исходит пуповина, к которой приделан ребенок. И вот так вы трое суток с ним прибываете. Пересыхает пуповина, она сама отламывается, как виноградная лоза», — делится она.

В официальном акушерстве эта практика запрещена. Ведь плацента начинает разлагаться через несколько часов, и у ребенка возникает риск заражения крови. А потому врачи уверены — такие бесконтрольные роды нужно запретить законом.

«Именно введение административной ответственности за проведение домашних родов. Но пока эта инициатива не была реализована, но она все-таки обсуждается, и хотят ввести закон о запрете», — комментирует юрист.

Как проходят роды в клиниках

К тому же современные клиники уже давно пошли навстречу женщинам. Врачи организовывают все удобства в палате. По желанию, аппаратура прячется за дверцами шкафов, кушетку заменяют на просторную кровать. Пациенткам предлагают сеансы аквааэробики и арт-терапии. А героиня Александра Васильева за несколько часов до родов даже получила урок вокала и хореографии от акушера.

Звездный беби-бум: у кого из знаменитостей произошло пополнение в семье

«Мы в перерывах между схватками танцевали, а в схватку пели. Разучивали движения. В это время девочки меня массировали. Только схватка проходит, мы повторяем движение. Это очень отвлекло, мы смеялись», — вспоминает девушка.

По запросу беременных, врачи готовы предоставить им и стерильную ванну, и душ, и фитбол. Устроить пациенткам ароматерапию и усыпать родзал лепестками цветов. Только лишь бы женщины не рисковали собственным здоровьем и получали квалифицированную помощь в тот момент, когда они особенно в этом нуждаются.