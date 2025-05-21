От диеты только хуже: почему не убирается выпирающий живот

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Выпирающий живот — частая проблема, и порой она никак не связана с лишним весом или питанием.

Впереди жаркое лето, которое предполагает минимум одежды — и пляжный сезон. В такой период становятся особенно актуальны проблемы с фигурой, среди которых может быть большой выпирающий живот, причем порой при достаточно стройном теле.

Бывает, что диета и спорт не помогают, и тогда причина не в излишнем весе или особом строении тела, а сугубо медицинская — то есть на самом деле выпирающий живот является симптомом проблем в организме.

О том, что это за проблемы и как можно их исправить, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Все дело в опущении внутренностей

На самом деле выпирать живот может не только у женщин, как это принято считать, но и у мужчин, и у детей.

«Если торчит живот — нужно думать не про то, что человек слишком много ест. А про то, что у человека есть опущение внутренних органов, которые и начали выдавливать вперед брюшную стенку, что мы обычно принимаем за толстый живот», — объясняет эксперт.

Органы опускаются в первую очередь из-за травмы копчика, когда человек резко падал на ягодицы — кишечник, которой весит достаточно много из-за крови, лимфы и содержимого, при таких падениях резко сдергивается вниз. От этого растягиваются связки, которые подвешивают его к позвоночнику.

«Этому могут сопутствовать усугубляющие факторы. Например, подъем тяжестей, беременность, при которой растягивается брюшная стенка, или сильные потуги при родах. Даже сами роды, из-за которых сильно растягиваются мышцы промежности, переставая поддерживать органы снизу — все это тоже вызывает их опущение», — отметил Владимир Животов.

Именно поэтому даже спустя десяток месяцев после родов у некоторых женщин живот такого же размера, как и при беременности.

То есть причины опущения внутренностей:

падение на ягодицы;

подъем тяжестей;

беременность;

родовые потуги;

послеродовое растяжение мышц промежности.

Похудение и скручивания сделают еще хуже

В таком случае диеты и качание пресса никак не помогут, а второе и вовсе может усугубить ситуацию.

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«Обычно люди думают, что живот выпирает из-за жировой ткани, но это не так. А еще большинство считает, что органы удерживают мышцы живота, но это тоже не совсем правда. Кишечник в первую очередь удерживается за счет идущих от позвоночника связок, потому главная задача — подтянуть их», — отметил остеопат.

Но почему закачивание мышц пресса только усугубляет ситуацию? Оказывается, при выполнении традиционных упражнений с подъемом туловища или ног поднимается и внутрибрюшное давление, живот наоборот вздувается, а из-за приближений ребер к тазу еще и физически выдавливается.

«Планка тоже способствует торчанию живота. Наша грудная клетка в ней становится выше, чем таз, и из-за общего напряжения внутренности опускаются еще сильнее», — объясняет Владимир Животов.

А что касается диет — похудение тоже не поможет. Ведь связки, держащие кишечник, почти полностью состоят из жировой ткани. Потому при похудении, особенно резком, эти связки становятся тонкими и нефункциональными.

Еще бытует мнение, что справиться с выпирающим животом поможет дыхательная гимнастика. А точнее — упражнение вакуум, при котором полностью выдыхают воздух, задерживают дыхание и втягивают живот с такой силой, словно стараются прижать пупок к позвоночнику. Известно оно, кстати, благодаря Арнольду Шварценеггеру.

«Дыхательные упражнения могут быть очень полезны, и они очень популярны. Более того, элемент дыхания с втягиванием живота используется в упражнении для подъема органов. Но „вакуум“ больше полезен для массажа внутренних органов, однако не способствует их подъему — тут нужны еще и активные движения рук», — объясняет врач.

Что не поможет убрать выпирающий живот:

упражнения на закачку пресса (скручивания и планка);

диеты и в принципе похудение;

дыхательная гимнастика.

Работать с животом нужно ежедневно

Убрать выпирающий живот можно — тут не важны пол, возраст, наличие избыточной жировой ткани и даже давность прошедших родов. Главное — создать условия, при которых держащие кишечник связки будут сокращаться.

«Упражнение, которое помогает поднять внутренние органы, я разработал для себя, так как после многочисленных падений со сноуборда лично столкнулся с проблемами. Ведь опустившиеся внутренности пережимают проходящие в тазу сосуды, из-за чего застаивается кровь во всей нижней части тела. А это, в свою очередь, приводит к отекам, варикозному расширению вен, геморрою и даже обильной менструации», — отметил Владимир Животов.

При этом опустившийся кишечник способен давить на другие органы. От этого могут возникнуть частые позывы к мочеиспусканию или даже недержание мочи, ночные подъемы ради похода в туалет. У кишечника от этого тоже бывают проблемы, так как ему тесно, что приводит к нарушению кровообращения.

По словам эксперта, самый лучший и простой способ поднять внутренние органы — делать упражнение для их подъема и подтягивания связок.

«Связки в теле человека — это ткань, которая восстанавливается медленнее всего. Причем неважно — кишечника это связки, или ног. Нужно не меньше года ежедневного выполнения упражнения буквально по две минуты перед сном, чтобы кишечник и другие внутренности встали на место», — пояснил врач.

Упражнение для борьбы с торчащим животом:

Само упражнение очень простое. Нужно просто лечь на спину и согнуть ноги в коленях так, чтобы поясница комфортно прижималась к поверхности.

После этого — максимально выдохнуть и втянуть живот, чтобы под ребрами было пусто. И, задержав дыхание, пальцами провести от лобка вверх до пупка, словно пытаясь подгрести наверх внутренние органы.

А чтобы развить мышцы брюшного пресса, можно делать еще одно простое упражнение, причем в любой момент дня — хоть дома, хоть на работе, хоть в дороге. Достаточно максимально втянуть живот и в таком состоянии сокращать мышцы пресса до отказа, то есть до ощущения, что они горят огнем.