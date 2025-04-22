Увеличить, уменьшить, подтянуть: через сколько месяцев безопасно делать послеродовую пластику

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Многие мечтают вернуть себе объемы и формы, изменившиеся с появлением ребенка. Этого можно добиться хирургическим методом, главное, все сделать правильно.

Беременность и роды — прекрасный, но непростой период в жизни каждой женщины. Радость материнства часто омрачается изменениями фигуры, которые не всегда получается скорректировать диетами и фитнесом.

Что предлагает современная пластическая хирургия для восстановления после родов? Когда стоит обращаться к врачу, а когда можно обойтись своими силами? И какие операции наиболее востребованы у молодых мам? На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответил пластический, эстетический и реконструктивный хирург, кандидат медицинских наук Саид Юсупов.

Когда стоит обратиться к пластическому хирургу

Современная пластическая хирургия предлагает женщинам множество направлений для коррекции послеродовых изменений. Например:

Маммопластика — увеличение, уменьшение, подтяжка груди;

Абдоминопластика — коррекция зоны живота;

Липосакция — удаление излишков жира.

Многие мамочки обращаются к хирургу только после вторых или третьих родов, хотя фигура претерпела изменения уже с появлением первого ребенка.

Специалист поддерживает такое решение и советует делать операцию, когда женщина больше не планирует в будущем рожать. Однако вариант хирургического вмешательства можно рассмотреть и в случае многолетнего промежутка между беременностями.

«Если женщина испытывает очень выраженный дискомфорт, связанный с внешностью, и предстоящие роды имеют неопределенный срок, то в этом случае стоит рассмотреть коррекцию. Это для того, чтобы человек не страдал, и психокомплекс, который возникает от таких изменений, не давил на качество жизни», — рассказал хирург.

Можно ли кормить грудью после подтяжки

На сегодняшний день самыми актуальными операциями являются те, которые дают изменения в зоне молочных желез. Часто пациенткам диагностируют постлактационную инволюцию, то есть потерю объема молочных желез.

Каких-либо общих ограничений на проведение данной коррекции нет. Задуматься об операции стоит не раньше, чем через четыре-шесть месяцев после завершения лактации. И пациентка обязательно должна перед этим пройти обследование у маммолога на предмет скрытых патологий.

Многие опасаются, что с имплантатом в груди от вскармливания придется отказаться. По этой причине женщины откладывали операцию на более поздний возраст, ссылаясь на желание вырастить здоровое чадо на материнском молоке. Но тут нужно понимать, что операции в области молочных желез делятся на те, которые нарушают функцию лактации и нет. По этой причине Саид Юсупов рекомендует проконсультироваться с хирургом и обсудить все возможные варианты и риски в конкретном случае.

Бывают ситуации, когда женщинам делают маммопластику до беременности, чтобы избежать осложнений. Проводят такой вид операции обладательницам объемных молочных желез. Им производят подтяжку груди, которая называется редукционная мастопексия, при условии сохранения функций лактации.

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«Периодически мы таким образом оперируем нерожавших женщин, но тут польза превышает возможный вред. Данную операцию часто делаем перед родами, потому что избыточный объем очень негативно влияет на состояние позвоночника и приводит даже к инвалидизации», — утверждает Юсупов.

Правда, есть и другие техники подтяжки, нарушающие функцию лактации. Например, редукционная мастопексия по Вайзу предполагает три разреза и исключает в будущем возможность лактации.

Как подтянуть живот после родов

Абдоминопластика — востребованная операция для коррекции живота после родов. В период беременности происходит растяжение передней брюшной стенки, и не всегда женщине удается восстановиться самостоятельно. Процедура позволяет избавиться от кожно-жирового фартука.

«Абдоминопластика достаточно безопасная операция, если ее проводит опытный хирург. При этом лактация не является противопоказанием к этой операции, так как эти зоны никак не взаимосвязаны», — говорит Юсупов.

Однако, нужно помнить, что период восстановления после родов может быть достаточно длительным (6-12 месяцев). За полгода или год те изменения, которые были в первый период после родов, могут уйти, и кожа сама по себе восстановится. Перед операцией врачи должны быть уверены, что оставшиеся зоны, которые не смогли вернуться в прежний вид сами по себе, требуют хирургического вмешательства.

Когда речь идет про область живота и боков, здесь очень эффективно удаляются послеродовые последствия с помощью липосакции. Важно понимать, что жир бывает внешний и внутренний. Липосакция корректирует избыток именно первого вида. Также есть ограничение по количеству удаляемого: не более 4-5 литров. Среди нескольких видов липосакции, вакуумная является самой старой, проверенной и надежной методикой. С внутренним жиром приходится бороться другими способами, контролем чисел на весах и питанием.

Факторы, влияющие на вес во время беременности и в послеродовой период:

физическая нагрузка;

питание;

нахождение в стабильном весе;

режим труда и отдыха;

состояние психи.

Можно ли совмещать несколько операций

Многие женщины хотят решить все проблемы с фигурой за один раз.

«Женщина приходит на консультацию и хочет сделать все и сразу. И здесь должен выступить хирург, имеющий знания о показаниях, противопоказаниях и о том, сколько операций можно сделать и в какой период после родов», — говорит специалист.

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Сейчас возможности хирургии значительно расширились, поэтому все можно сделать все за один раз.

«Сейчас мы выполняем не одну, а несколько операций на одном пациенте, длительность операции может достигать от четырех до девяти часов», — делится доктор.

Хирург выбирает правильную стратегию лечения и адекватный объем оперативного вмешательства, чтобы исключить осложнения. Он должен быть не просто хорошим врачом, но и психологом, чтобы помочь женщине справиться с эмоциональными трудностями.

Важно избегать комбинирования операций, которые конфликтуют друг с другом. Например, липосакция в области живота и абдоминопластика не всегда хорошо проводятся в один момент. Можно успешно совмещать маммопластику, абдоминопластику и липосакцию, а также операции на лице (например, коррекцию ушей и формы глаз) с липосакцией.

«Женщине после родов часто кажется, что все очень плохо, и она не видит светлых перспектив. Но нужно помнить, что это временно, на это влияют гормоны. Должно пройти время, и все улучшится», — рассказывает Саид Юсупов.

Сочетание операций требует тщательного предоперационного обследования, выбора опытного анестезиолога и современного оборудования.