Особенно опасно есть женщинам: какой вред наносит лапша быстрого приготовления

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Бывают моменты, когда совершенно не хочется готовить, а лапша быстрого приготовления так и манит. Но стоит ли поддаваться искушениям, рискуя здоровьем?

Для перекуса из лапши быстрого приготовления не нужно много времени и вещей — только пять минут и кипяток. В этом случае уставший человек, конечно, отдает больше предпочтений именно такому варианту, а не сбалансированному блюду.

Быстро и вкусно или вредно и опасно? Утоляет ли голод лапша быстрого приготовления? Можно ли с помощью макаронных изделий ремонтировать мебель? И как приготовить вкусное и полезное блюдо из сублимированного продукта?

На эти и другие вопросы ответила программа Пятого канала «Страна советов».

Почему нельзя часто есть лапшу быстрого приготовления

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В Египте девятилетний ребенок скончался вскоре после употребления порции лапши быстрого приготовления. А в Китае ее жертвой стала целая семья из семи человек. На Кубани школьник попал в реанимацию после перекуса брикетом из макаронных изделий, врачам удалось спасти ребенка.

Не многие знают, что безобидное, на первый взгляд, блюдо может быть потенциально опасным, особенно для женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Нередки и случаи острых отравлений. Кто-то не подозревает об этом, а кого-то это вовсе не пугает.

Владимир — холостяк. Много работает и у него нет ни времени, ни желания стоять у плиты ради нормальной еды.

«В общей сложности я ем 20 лет уже данную лапшу. Ее же надо готовить, а я не хочу. Я лентяй!» — делится герой программы Владимир Ахапкин.

А тут все просто: высыпал содержимое пакета, залил кипятком, добавил кетчуп, майонез, горчицу. Пока на здоровье мужчина не жалуется.

«Если здоровье начнет подводить, то, конечно, придется поменять питание», — говорит мужчина.

Диетологи предупреждают, что организм с таким рационом не получает и половины необходимых ему питательных веществ.

«Страдают сосуды вследствие накопления холестерина и, соответственно, образуются атеросклеротические бляшки. Очень сильно подвержено негативному влиянию печень и почки», — объясняет гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Какие вредные вещества содержатся в упаковке лапши

Эксперты Роскачества отобрали 17 образцов лапши из супермаркетов, исследовали их и выяснили, что нарушения есть в каждом.

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«Кислотное число жира не соответствует ни нормативам ГОСТ, ни требованиям опережающего стандарта. Это может быть вызвано использованием несвежего масла для обжарки», — утверждает эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Почти у всех обнаружен избыток соли, в некоторых образцах присутствуют следы пестицидов, регулятора роста растений и микотоксины. Но не обнаружено ни ГМО, ни дрожжей, ни плесени, ни тяжелых металлов.

В составе на этикетке много соли, жиров и только быстрые углеводы. Именно поэтому одной порцией сытым не остаться.

«Тут же поднимается уровень сахара в крови, и уже через 20 минут он начинает очень сильно падать, а организм чувствует упадок сил. Ему нужно либо сладкого, либо еще что-то», — поясняет диетолог-эндокринолог Александра Ноев.

В этом сублимированном продукте почти нет полезного белка, клетчатки, витаминов и минералов.

«Страна Советов» отправила на экспертизу четыре разных образца лапши быстрого приготовления.

Все четыре образца соответствуют ГОСТу, пестицидов специалисты не обнаружили, как и тяжелых металлов. Но это касается только самой лапши.

«В двух образцах приправ мы обнаружили пестициды клотианидин и тиаметоксам в большом количестве», — поделилась заместитель начальника отдела химико-токсикологических исследований ФГБУ «Центр Оценки качества зерна» Ольга Карасёва.

А это может привести не только к острым отравлениям, но и к хроническим сбоям функций организма вплоть до летального исхода.

Рецепт самого вкусного рамёна

Был проведен небольшой потребительский эксперимент, чтобы понять, что выгоднее покупать — лапшу быстрого приготовления или обычную пасту.

Повар Никита Сахаров стоит на стороне качественной итальянской пасты и спагетти. Главное — все правильно посчитать, поэтому в начале эксперимента нужно взвесить сухие макароны.

«У нас получилось 82 грамма спагетти и лапша быстрого приготовления 82 грамма», — заверил повар.

А теперь оба вида лапши варятся, следом в уже сваренные макароны добавляется масло. На весах оказалось, что лапши получилось 809 граммов, а спагетти — 833. То есть в результате их заметно больше, следовательно, и покупать выгоднее, да и в пользе они явно выигрывают.

Но если душа у вас все-таки лежит именно к сублимированному продукту, то его можно сделать безопасным. Только некоторые ингредиенты придется заменить.

Для этого понадобятся:

грудинка;

кукуруза;

морковь по-корейски;

яйцо.

Сухой брикет выкладывается в миску, заливается кипятком и закрывается крышкой. В приготовленную лапшу добавить кукурузу, морковь, мелко нарезанную грудинку и яйцо, а сверху посыпать кунжутными семечками.

Вот такое вот вкусное и красивое блюдо из лапши быстрого приготовления можно собрать всего за 5 минут. Главное, не использовать приправы и добавки из пакета.

«Сама по себе лапша не вредная. Она готовится из такой же муки, как и обычная паста. Вредны там сами специи», — разъясняет специалист.

Слова повара подтверждают и эксперты.

«Там большое количество эмульгаторов, загустителей, консервантов, красителей и всяких прочих добавок», — рассказывает гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Как лапшой ремонтировать мебель

А как еще можно использовать лапшу быстрого приготовления?

«Сегодня с помощью лапши быстрого приготовления мы отремонтируем старый сломанный стул», — говорит реставратор мебели Сергей Перегудов.

Оказалось, что лапша в брикетах — прекрасный строительный материал, чего только умельцы из нее не делают. Гитары, например.

В этот раз эксперт займется мелким бытовым ремонтом. Берется упаковка лапши и крошится.

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«Мы разломали лапшу до порошка и сейчас засыпаем ее в мой клей с опилками», — комментирует процесс реставратор.

И эту смесь необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции пасты.

«Готовой нашей смесью из клея и лапши быстрого приготовления мы будем заделывать эти отверстия (показывает на отверстия в стуле — Прим.ред.)», — объясняет Перегудов.

Через 5-10 минут паста застынет, и ее можно будет покрыть первым слоем двухкомпонентного клея. Затем распыляется отвердитель, а наждачкой выравнивается поверхность под покраску.

«Вот у нас получился отремонтированный стульчик!» — подытожил эксперт.

Есть лапшу быстрого приготовления или нет, конечно, решать каждому самостоятельно. Но если очень хочется, то лучше не использовать приправы, а добавлять к ней полезные продукты, богатые клетчаткой и белками. Также изучать составы. Лучше, если лапша будет на растительном масле. И не употреблять это блюдо чаще, чем пару раз в месяц.