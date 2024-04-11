Предвестник ранней смерти: на какую серьезную болезнь указывает выпирающий живот

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Выпирающий живот доставляет массу переживаний, так как его сложно скрыть под одеждой. Но проблема вовсе не в красоте: увеличение талии — частый предвестник серьезных проблем в организме.

Многие считают увеличение живота эстетической проблемой, но на самом деле этот признак нередко выдает серьезные заболевания. Даже хирургические вмешательства не всегда помогают распрощаться с некрасивыми изменениями, ведь жировые отложения не появляются просто так.

Чтобы максимально эффективно убрать этот симптом, нужно в первую очередь выявить причину. Это позволит эффективно справиться с проблемой и не допустить развития опасных осложнений.

Почему появляется выпирающий живот у мужчин и женщин, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук, нутрициолог Юлия Этлис.

На какие нарушения обмена веществ указывает выпирающий живот

Одна из самых распространенных проблем современности, по словам специалиста, — инсулинорезистентность. Это состояние, когда клетки перестают быть восприимчивы к особому гормону — инсулину. Данный процесс влияет на перенос глюкозы внутрь тканей.

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В обычной ситуации вещество расходуется на развитие и укрепление мышц. Однако когда в рационе человека появляется чрезмерно много простых углеводов и сахара, а физических нагрузок недостаточно для их нейтрализации, он начинает уходить в жир, из-за чего и растет живот.

«Если бы мы поели сладкое, простые углеводы и пошли копать огород, строить там, таскать кирпичи, все бы было хорошо. Глюкоза пошла бы в мышцы, и они ее потратили и превратили в энергию. Но мы-то с вами поели и сели, <…> а мышцам не нужно столько глюкозы», — пояснила нутрициолог.

Когда мышцы получили достаточно глюкозы, они блокируют попытки организма «впихнуть» еще какое-то количество данного элемента. Тогда глюкоза начинается запасаться в жировых отложениях, которые потом сложно убрать.

«Этот гормон (инсулин, — прим. ред.), который запасает жир, тщательно оберегает его от разрушения. Получается, при инсулинорезистентности <…> глюкоза вся остается в крови, потом переходит в жир, поэтому, в основном, это состояние всегда сопутствует лишнему весу», — прокомментировала эксперт.

Такое положение дел очень опасно для здоровья, так как жир откладывается на внутренних системах организма. Такой тип называют висцеральным. Отягощенные отложениями органы начинают давать сбои, что влияет на здоровье.

Доказано, что висцеральный жир повышает риск инфарктов и инсультов и приводит к ранней смерти. Также это способствует повышению артериального давления и увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Как выявить инсулинорезистентность

Выдать состояние способна форма живота. Если его внимательно рассмотреть, то выпирание заметно не только в нижней части, но и выше пупка.

«При инсулинорезистентности он выпирает из-под солнечного сплетения, и как бы надувается, как мячик», — описала врач.

После осмотра живота не следует отходить от зеркала. Нужно осмотреть все тело на наличие участков с сухой кожей и гиперпигментацией.

«В районе локтей, подмышек более темная кожа, неправильно ложится загар, <…> папилломы, различные высыпания на коже — это все тоже признаки инсулинорезистентности», — отметила эксперт.

Также важно измерить объемы талии. Общепринятой нормой является окружность до 80 сантиметров у женщин и до 93-х у мужчин. Если показатель превышает норму, то стоит сразу бить тревогу.

Как избавиться от инсулинорезистентности

Если есть признаки инсулинорезистентности, то нужно обязательно сдать кровь на анализ. Уровень глюкозы, гликированного гемоглобина и индекса HOMA позволят поставить диагноз. Проанализировав показатели, врач сможет назначить правильное лечение.

Однако для избавления от проблемы нужно в первую очередь пересмотреть свой образ жизни. Самое главное — нормализовать питание. Отказавшись от простых углеводов и сладостей, удастся быстро прийти в форму.

Как повышенный стресс влияет на появление живота

В современных реалиях люди подвержены колоссальным психологическим нагрузкам. Стресс и тревожность стали постоянными спутниками обитателей мегаполисов. Эти состояния стимулируют выработку гормона кортизола, из-за которого в кровь также выбрасываются инсулин и глюкоза. Этот эволюционно сложившийся механизм в древности позволял людям дольше сохранять тонус мышц, чтобы убежать от дикого хищника или другой опасности.

Поскольку стресс современного человека, в основном, не связан с физическими нагрузками, то данный процесс также ведет к увеличению живота. Выдавать наличие «стрессового» жира способны увеличения объемов кожи в зонах лица, шеи, плеч, под мышками и в районе груди.

Также указывают на систематический стресс нарушения сна и подавленное состояние.

Как избавиться от живота, вызванного повышенным стрессом

Перед тем как взяться за живот, следует сначала снизить уровень стресса. Иначе другие действия не будут иметь успеха. Можно практиковать любые способы снятия психологического напряжения: медитации, дыхательные гимнастики, прогулки на свежем воздухе, занятие хобби.

Успокоиться позволяют и различные растительные препараты на основе пустырника, валерианы и других трав. Однако самостоятельно назначать их не рекомендуется, перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

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Также важно нормализовать режим сна. Этот показатель тоже способствует развитию тревожного состояния.

«Если мы поздно ложимся, недосыпаем, то у нас кортизол с утра зашкаливает. Зачем нам еще при нашем стрессе еще плохо спать? Поэтому нужно <…> относиться бережно к своему сну», — отметила эксперт.

Необходимо хотя бы за полчаса до сна отказаться от смартфонов, чтобы, во-первых, не перегружать мозг информацией, а во-вторых, не поддаваться вредному воздействию светящихся экранов.

«Голубой свет от гаджетов не дает выработаться мелатонину. А это тот гормон, который запускает процесс глубокого сна, поэтому если есть желание посидеть в соцсетях, то поставьте хотя бы на ночной режим, на желтый свет. Есть еще очки специальные, которые не пропускают этот голубой свет», — посоветовала специалист.

Двойную роль в избавлении от «стрессового» типа живота играет физическая активность. Не обязательно ходить в зал, поднимать тяжести и бегать на дальние дистанции. Можно заниматься чем-нибудь более спокойным, например, растяжкой перед сном, а также заменить подъемы на лифте походами по лестнице. Даже бытовые дела позволяют поддерживать тонус мышц.

Почему появляется живот при воспалении кишечника

Качество питания в современном мире тоже оставляет желать лучшего. Из-за этого все чаще у людей возникают расстройства желудочно-кишечного тракта.

«Некачественная еда, фастфуд, переработанные продукты, большое количество антибиотиков, лекарственных препаратов [в пище] просто губят микрофлору желудочно-кишечного тракта. Плюс перекусы на бегу», — прокомментировала эксперт.

Нарушение в бактериальном балансе несет опасность в виде аутоиммунных реакций, индивидуальные непереносимости, хронические болезни ЖКТ.

«При воспалении кишечник не может нормально усваивать пищу. Когда в нем растут патогенные микроорганизмы, он недопереваривает до конца. В результате усваиваются какие-то обломки молекул, непонятные вещества. И это вызывает у организма непонимание. <…> И он включает иммунную защиту», — пояснила механизм действия нутрициолог.

Сбой в работе кишечника влияет и на другие процессы: скорость мышления, способность выражать эмоции.

Как определить воспаление кишечника

Иногда воспаление кишечника трудно определить, так как внешние симптомы могут отсутствовать. Чтобы точно проверить данный показатель, нужно сдать анализы и сделать УЗИ.

«Даже если кишечник не болит, он все равно страдает. И у 99% после 45 лет есть нарушения [в работе] кишечника, желудочно-кишечного тракта желчевыводящих путях, печени. И почему увеличивается живот, спросите вы? Просто происходит вздутие», — пояснила врач.

Пропустить признаки заболевания довольно просто. Человек может списывать незначительные беспокойства на плохое самочувствие или волнение, однако через время ситуация может серьезно усугубиться.

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Выдавать воспаления кишечника, кроме выпирающего живота, могут:

тяжесть после еды;

мигрирующие боли в желудке;

нарушение (изменение цвета, консистенции, запах) и нерегулярность стула;

отрыжка;

изжога.

При этих признаках лучше обратиться за помощью к врачу-гастроэнтерологу.

Как вылечить воспаление кишечника

В первую очередь нужно следить за питанием, так как именно неправильный рацион провоцирует проблемы. Важно придерживаться так называемого чистого питания. При данной диете стоит отдавать предпочтение блюдам, при приготовлении которых ингредиенты меньше всего подвергаются обработке.

«Не стоит выбирать котлеты, наггетсы, колбасы, полуфабрикаты. Это пища высокой переработки, и они кроме как калорий, вредных веществ и сахара, нам ничего абсолютно не несут. Поэтому избавьтесь от этих продуктов», — порекомендовала нутрициолог.

Стоит вычеркнуть из списка продукты быстрого приготовления, в том числе крупы, заливающиеся кипятком.

При каких гормональных нарушениях появляется выпирающий живот

Появление дряблого живота у многих женщин может сопровождаться отечностью и целлюлитом. Особенно часто эта проблема связана со сбоями в работе щитовидной железы.

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«В России, где у нас дефицит йода вообще в почве, в воде мы часто страдаем вот этим заболеванием», — прокомментировала врач.

Такие проявления еще свидетельствуют о нарушении гормонального фона. Обычно выпирающий живот, вызванный данной причиной, возникает у возрастных пациенток.

Как выявить гормональные нарушения

Выявить серьезную причину появления живота можно с помощью лабораторных исследований.

«Здесь надо в первую очередь сдать анализы на оценку функций щитовидной железы и посмотреть уровень женских и мужских половых гормонов», — отметила эксперт.

После этого стоит обратиться к эндокринологу, чтобы он назначил правильное лечение.

Как скорректировать гормональный фон

Полный комплекс назначений выпишет только врач. Если на исследованиях выявлено небольшое отклонение показателей работы щитовидной железы, то избавиться от выпирающего живота удастся коррекцией рациона и образа жизни.

Как искривленная осанка влияет на появление выпирающего живота

Еще одной причиной увеличения живота может стать искривление позвоночника. Из-за неправильной осанки таз сам подается вперед.

Однако эта проблема может серьезно влиять на здоровье, в частности, повлечь за собой изменение положения внутренних органов и систем. Особенно страдают от дополнительной нагрузки сердце, легкие и желудочно-кишечный тракт.

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Как выявить искривление позвоночника

Определить причину в позвоночнике иногда бывает сложно, поскольку к определенному положению тела человек привыкает за долгий промежуток времени. Однако выдавать сложности могут:

сутулость;

ассиметричное расположение плеч, лопаток или сторон таза;

визуально разная длина рук;

боли в спине при выполнении физических нагрузок;

нарушения походки.

Точно определить причину способен врач травматолог-ортопед.

Как исправить осанку

Исправить осанку, а с ней и убрать живот, можно благодаря назначениям врача. В качестве профилактики этой проблемы можно выполнять специальные упражнения для осанки, а также избегать тяжелых физических нагрузок.

В чем разница между увеличение живота у мужчин и женщин

Во многом возникновение живота у мужчин и женщин схоже. Однако у представителей сильного пола данная проблема зачастую имеет более серьезные последствия. Появление живота, вызванное стрессом, инсулинорезистентностью или воспалением кишечника, может спровоцировать гормональный сбой.

Когда обвисает грудь, появляется дряблость на животе, это означает, что начинают преимущественно вырабатываться женские гормоны, а уровень мужского — тестостерона — падает. Это тревожный звоночек, так как гормонального дисбаланс повышает риск инфарктов и инсультов.

И если у дам большое количество женских гормонов благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и оберегает от серьезных осложнений, то у мужчин при наличии висцерального жира нагрузка на органы возрастает, что приводит к снижению продолжительности жизни.