На сон грядущий: названо самое позднее допустимое время для ужина

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Систематическое переедание на ночь наносит серьезный вред здоровью. Именно поэтому каждому важно знать, после какого времени уже нельзя подходить к холодильнику.

Многие любят полакомиться вкусной едой перед сном. Порой такие перекусы даже становятся настоящей привычкой, без которой трудно представить завершение тяжелого трудового дня. Неудивительно, что в большинстве случаев последствием такой негласной традиции становятся лишние килограммы.

Те, кто в результате систематического переедания на ночь искренне не хотят увидеть на весах шокирующие цифры, прибегают к различным способам, которые, по их мнению, помогут избежать набора веса и при этом не упустить возможность от души поесть перед сном. Однако в большинстве случаев все усилия остаются напрасны.

О том, как переедание на ночь влияет на организм и в какое самое позднее время допустим прием пищи, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

Как поздний прием пищи влияет на здоровье

Поздний и обильный ужин сказывается на здоровье крайне негативно. Широко распространено утверждение, что последний прием пищи должен быть за 4 часа до сна. Однако в этом правиле есть один нюанс.

«Дело в том, что в вечернее время, в полдевятого, запускаются достаточно серьезные гормональные процессы, в том числе выработка мелатонина. И когда мы закидываем в себя пищу ночью, таким образом мы не даем возможность организму вовремя восстановиться», — объясняет нутрициолог.

Последний раз человек должен поесть до 20.30. Питание после обозначенного времени мешает организму восстановить силы и нормализовать работу всех органов за ночь, что впоследствии скажется на здоровье и, в том числе, на весе, формах тела и качестве кожи.

Как избежать переедания на ночь

Некоторые считают, что если на протяжении всего дня отказывать себе в больших калорийных порциях, то перед сном можно наесться как следует, избежав при этом сильного удара по фигуре. Однако на самом деле такие ограничения не решат проблему.

«Лучше всего в течение дня питаться как положено, сбалансированно. Чтобы был завтрак, обед, ужин», — советует эксперт.

Если весь день подходить к питанию грамотно и осознанно, то желания наесться перед сном не возникнет. А если перекусить все же захочется, можно побаловать себя легкой вкусной едой — например, салатом, орехами, фруктами, сухофруктами.

Полезная пища поможет не только избежать переедания, но и минимизировать негативное влияние позднего перекуса на организм. Однако стоит помнить, что даже в таком случае нужно контролировать количество съеденного.

Нужен ли разгрузочный день после переедания на ночь

Считается, что после плотного приема пищи, например, в ресторане по случаю дня рождения, необходим разгрузочный день, поэтому с самого утра следующего дня многие пьют только воду и кефир, исключая из рациона всю еду. Такой подход способен решить проблему только частично.

«Если, например, человек действительно перебрал и просто не может есть, то в этот день можно, конечно, попить воду, так как организм не будет требовать еды, и не нужно ему мешать восстанавливаться», — рассказывает профессионал.

А если самочувствие хорошее, то лучшим вариантом будет просто вернуться к сбалансированному и здоровому питанию. Исключить стоит лишь вредные продукты, способные навредить здоровью.