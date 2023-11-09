Чем раньше, тем лучше: как связаны завтрак и развитие диабета
Врач Длин: отказ от завтрака вызывает серьезные проблемы с ЖКТ и желчным пузырем
Фото, видео: www.globallookpress.com / Torsten Schon; 5-tv.ru
Утренний прием пищи благотворно влияет на продуктивность человека в течение дня, однако отказ от еды после пробуждения приводит к долгосрочным и серьезным последствиям.
Древняя мудрость гласит: «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу». И придумана она не случайно. Оказывается, утро — самое благоприятное время для еды. В этот момент все внутренние процессы располагают к тому, чтобы насытиться пищей и получить заряд бодрости. Правда, современные люди часто забывают об этом.
Чтобы подольше поспать, некоторые отказываются от полезных привычек, в том числе, и от завтрака. Кто-то устраивает первый прием пищи по приезде на работу или учебу, а другие — принимаются за еду только в обед. Несмотря на то, что человеку кажется подобный образ жизни вполне приемлемым, незаметно в организме происходят необратимые изменения. Привычка не завтракать по утрам может вызвать развитие серьезных заболеваний.
Так, ученые Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что на развитие сахарного диабета II типа влияет не только несбалансированное питание, но и время первого приема пищи. Согласно исследованиям, завтрак после девяти утра повышает риск развития заболевания на 59%. Однако это не единственная проблема, которая может возникнуть при неправильном планировании дневного питания.
К каким еще последствиям приводит отказ от завтрака и какие правила важно соблюдать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач высшей категории Сергей Длин.
В какое время лучше завтракать
Утренний прием пищи запускает важные процессы в желудочно-кишечном тракте и способствует получению заряда энергии на весь день. При отказе от завтрака внутренний механизм нарушается.
«Прием пищи, в идеале, должен быть в первые час-полтора после того, как человек проснулся, чтобы <…> пищеварение работало правильно», — рассказал врач.
Поэтому чем раньше человек приступит к утренней трапезе, тем лучше. Рекомендуется есть сразу после подъема и не отказываться, если кто-то предлагает завтрак в постель.
Чем опасен отказ от завтрака
Если углубиться в физиологию человека, то за ночь в желчном пузыре накапливается порядка 250 миллилитров особой жидкости (желчи), поступающей из печени и необходимой для нейтрализации кислотности желудочного сока и усвоения некоторых веществ в кишечнике. Когда после пробуждения еда долго не поступает, то организм ищет другую возможность избавиться от этой субстанции.
«Если человек с утра не завтракает, то к обеду, примерно к 12 часам, происходит еще большее наполнение. В моменте желчный пузырь может, сократившись, за один раз выплеснуть примерно около 30 миллилитров желчи», — отметил эксперт.
В результате, происходит заброс содержимого данного органа непосредственно в желудок, что влияет на кислотность. Постоянное нарушение данного механизма приводит к развитию серьезных заболеваний. Самыми частыми следствиями являются гастриты и язвы.
Регулярный и сбалансированный прием пищи способствует правильному обмену веществ, например, стабилизирует уровень сахара в крови. Известно, что ночью примерно в промежутке после полуночи до трех утра поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, отвечающий за выведение глюкозы. В таком случае в организме может срабатывать феномен «утренней зари», когда в теле выделяются вещества, повышающие уровень сахара. Чтобы нормализовать состояние, нужно поесть в промежутке с трех до восьми утра. Иначе здоровье начинает ухудшаться. Если человек практически каждый день испытывает подобное состояние, то у него через какой-то промежуток времени способен развиться диабет.
Также еще одним неприятным последствием отказа от завтрака могут стать сниженная концентрация внимания и ухудшение памяти. Невозможность сосредоточиться и забывчивость серьезно сказываются на работе.
Какой завтрак полезнее
Завтрак — это важный прием пищи, по словам врача. Для утренней трапезы рекомендуется выбирать калорийные и питательные продукты, которые будут долго поддерживать чувство насыщения.
«Продукты, которые употребляются во время завтрака, не должны быть совсем легкими. Следует ориентироваться на большое содержание белка. Хорошо, если это сложные углеводы», — прокомментировал эксперт.
Лучше отказаться от:
- хлопьев и мюсли;
- выпечки и бутербродов;
- каш быстрого приготовления;
- йогурта;
- фруктов и овощей.
Все эти продукты содержат быстрые углеводы, то есть питательные вещества, которые быстро усваиваются. Уже через несколько часов после их употребления чувство насыщения исчезнет, и вновь проснется аппетит.
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Наиболее полезным будет завтрак, состоящий из:
- мяса;
- яиц;
- рыбы;
- творога;
- сливочного масла;
- макарон твердых сортов пшеницы;
- каш долгой варки.
Все эти продукты содержат нужные для организма белки, жиры и медленные углеводы, которые будут способствовать нормальному функционированию пищеварительной системы.
Что делать, если человек поздно просыпается
Однако большинство россиян любят поздно ложиться, а вставать не раньше полудня. После пробуждения они не всегда сразу принимаются за еду, а ждут пару часов, чтобы и позавтракать, и пообедать одновременно.
Однако при этом внутренние процессы усугубляются, поэтому не стоит откладывать завтрак в долгий ящик.
И раз уж приближается обеденное время, лучше подкрепиться чем-то существенным, например, мясом или супом, а вовсе не выпечкой и сладостями.