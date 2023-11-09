Чем раньше, тем лучше: как связаны завтрак и развитие диабета

Фото, видео: www.globallookpress.com / Torsten Schon; 5-tv.ru

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Утренний прием пищи благотворно влияет на продуктивность человека в течение дня, однако отказ от еды после пробуждения приводит к долгосрочным и серьезным последствиям.

Древняя мудрость гласит: «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу». И придумана она не случайно. Оказывается, утро — самое благоприятное время для еды. В этот момент все внутренние процессы располагают к тому, чтобы насытиться пищей и получить заряд бодрости. Правда, современные люди часто забывают об этом.

Чтобы подольше поспать, некоторые отказываются от полезных привычек, в том числе, и от завтрака. Кто-то устраивает первый прием пищи по приезде на работу или учебу, а другие — принимаются за еду только в обед. Несмотря на то, что человеку кажется подобный образ жизни вполне приемлемым, незаметно в организме происходят необратимые изменения. Привычка не завтракать по утрам может вызвать развитие серьезных заболеваний.

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Так, ученые Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что на развитие сахарного диабета II типа влияет не только несбалансированное питание, но и время первого приема пищи. Согласно исследованиям, завтрак после девяти утра повышает риск развития заболевания на 59%. Однако это не единственная проблема, которая может возникнуть при неправильном планировании дневного питания.

К каким еще последствиям приводит отказ от завтрака и какие правила важно соблюдать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач высшей категории Сергей Длин.

В какое время лучше завтракать

Утренний прием пищи запускает важные процессы в желудочно-кишечном тракте и способствует получению заряда энергии на весь день. При отказе от завтрака внутренний механизм нарушается.

«Прием пищи, в идеале, должен быть в первые час-полтора после того, как человек проснулся, чтобы <…> пищеварение работало правильно», — рассказал врач.

Поэтому чем раньше человек приступит к утренней трапезе, тем лучше. Рекомендуется есть сразу после подъема и не отказываться, если кто-то предлагает завтрак в постель.

Чем опасен отказ от завтрака

Если углубиться в физиологию человека, то за ночь в желчном пузыре накапливается порядка 250 миллилитров особой жидкости (желчи), поступающей из печени и необходимой для нейтрализации кислотности желудочного сока и усвоения некоторых веществ в кишечнике. Когда после пробуждения еда долго не поступает, то организм ищет другую возможность избавиться от этой субстанции.

«Если человек с утра не завтракает, то к обеду, примерно к 12 часам, происходит еще большее наполнение. В моменте желчный пузырь может, сократившись, за один раз выплеснуть примерно около 30 миллилитров желчи», — отметил эксперт.

В результате, происходит заброс содержимого данного органа непосредственно в желудок, что влияет на кислотность. Постоянное нарушение данного механизма приводит к развитию серьезных заболеваний. Самыми частыми следствиями являются гастриты и язвы.

Регулярный и сбалансированный прием пищи способствует правильному обмену веществ, например, стабилизирует уровень сахара в крови. Известно, что ночью примерно в промежутке после полуночи до трех утра поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, отвечающий за выведение глюкозы. В таком случае в организме может срабатывать феномен «утренней зари», когда в теле выделяются вещества, повышающие уровень сахара. Чтобы нормализовать состояние, нужно поесть в промежутке с трех до восьми утра. Иначе здоровье начинает ухудшаться. Если человек практически каждый день испытывает подобное состояние, то у него через какой-то промежуток времени способен развиться диабет.

Также еще одним неприятным последствием отказа от завтрака могут стать сниженная концентрация внимания и ухудшение памяти. Невозможность сосредоточиться и забывчивость серьезно сказываются на работе.

Какой завтрак полезнее

Завтрак — это важный прием пищи, по словам врача. Для утренней трапезы рекомендуется выбирать калорийные и питательные продукты, которые будут долго поддерживать чувство насыщения.

«Продукты, которые употребляются во время завтрака, не должны быть совсем легкими. Следует ориентироваться на большое содержание белка. Хорошо, если это сложные углеводы», — прокомментировал эксперт.

Лучше отказаться от:

хлопьев и мюсли;

выпечки и бутербродов;

каш быстрого приготовления;

йогурта;

фруктов и овощей.

Все эти продукты содержат быстрые углеводы, то есть питательные вещества, которые быстро усваиваются. Уже через несколько часов после их употребления чувство насыщения исчезнет, и вновь проснется аппетит.

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Наиболее полезным будет завтрак, состоящий из:

мяса;

яиц;

рыбы;

творога;

сливочного масла;

макарон твердых сортов пшеницы;

каш долгой варки.

Все эти продукты содержат нужные для организма белки, жиры и медленные углеводы, которые будут способствовать нормальному функционированию пищеварительной системы.

Что делать, если человек поздно просыпается

Однако большинство россиян любят поздно ложиться, а вставать не раньше полудня. После пробуждения они не всегда сразу принимаются за еду, а ждут пару часов, чтобы и позавтракать, и пообедать одновременно.

Однако при этом внутренние процессы усугубляются, поэтому не стоит откладывать завтрак в долгий ящик.

И раз уж приближается обеденное время, лучше подкрепиться чем-то существенным, например, мясом или супом, а вовсе не выпечкой и сладостями.