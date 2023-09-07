Ягодка опять: как продлить молодость и отсрочить проявления климакса

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Большинство женщин с тревогой ждут наступления менопаузы, ведь вместе с ней появляются морщины, дряблость и другие возрастные изменения. Но замедлить и даже скрыть неотвратимый процесс все же можно.

Наступление климакса — особенно тревожное и значимое событие в жизни любой женщины. И это неудивительно, завершение цикла обычно связывают с резким появлением морщин, потускнением волос, мучительными приливами и другими неприятными возрастными изменениями. Кроме того, у многих меняется настроение, а отражение в зеркале с каждым днем кажется все менее привлекательным.

И хотя климакс — это необратимый процесс, свести его проявления к минимуму и благополучно перенести сложную перестройку организма вполне реально. О том, как климакс влияет на женский организм и можно ли отсрочить и минимизировать его симптомы, эксклюзивно Пятому каналу рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Пойманова.

Что такое климакс и когда наступает

В первую очередь следует понять, что термины климакс и менопауза хоть и относятся к одному биологическому процессу, но все же не взаимозаменяемы.

«Климакс (или климактерический период) — это физиологический процесс у женщин. Так называемая полная перестройка, связанная с уменьшением уровня половых гормонов вплоть до полного исчезновения цикла. А менопауза — это последняя самостоятельная менструация, за которой следует перерыв <…> в течение 12 месяцев», — поясняет врач.

Климакс в среднем настигает женщин в возрасте 49-51 года. Однако у некоторых он может начаться раньше или наоборот позже — большую роль играют индивидуальные показатели, особенно генетическая предрасположенность. Узнать свой примерный возраст проявления климакса можно, расспросив маму и бабушек.

«У женщин количество яйцеклеток, которые созревают в яичниках, запрограммировано с рождения. И основной причиной развития климакса являются гормональные нарушения, а именно — снижение функции яичников и недостаточная выработка гормонов эстрогена», — комментирует специалист.

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Если уж так вышло, что у старших родственниц менопауза наступила сравнительно рано, сразу же расстраиваться не стоит. Сегодня благодаря медицине и косметологии сгладить внешние проявления перестройки организма достаточно легко. Кроме того, есть вероятность стать матерью даже после менопаузы. Так случилось с 73-летней Эрраматти Мангаммой из Индии.

Женщина долгое время не могла забеременеть, а в возрасте сорока лет ей вынесли страшный вердикт — преждевременный климакс. На тот момент технологии не были настолько развиты, зато в 2019 году, когда индианке впору было становиться бабушкой, врачам удалось восстановить ее цикл и провести успешное оплодотворение при помощи ЭКО (на первых этапах эмбрион развивался в лабораторных условиях под наблюдением врачей). У Эрраматти родились здоровые близнецы посредством кесарева сечения, сделав ее самой старой матерью в мире.

В среднем изменения в выработке гормонов начинаются уже в 40-50 лет.

К факторам риска раннего климакса относятся:

нездоровый образ жизни;

употребление алкоголя;

интенсивные физические нагрузки;

хронический стресс;

плохое питание и жесткие диеты;

оперативные вмешательства на яичниках и матке;

генетическая предрасположенность.

А также тяжелые заболевания, например: сахарный диабет, гипотиреоз и избыточный вес могут приводить к тому, что климакс наступает значительно раньше.

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Как проявляется климакс

Если на развитие мужского организма в большей степени влияет тестостерон, то на женский — эстроген. Этот гормон отвечает за нормальное течение менструального цикла, здоровье сердца и сосудов, костей, настроение и состояние кожи.

Кстати, именно поэтому во время менопаузы, когда количество гормона в организме значительно сокращается, женщины замечают морщинки и потускневший вид лица. И хотя внешние изменения рано или поздно настигают всех, приверженки здорового образа жизни способны сохранять внешнюю молодость намного дольше.

В целом врачи разделяют возможные симптомы климакса на несколько групп.

К вазомоторным признакам относятся:

головные боли;

шум в ушах;

повышенное давление;

раздражительность;

апатия;

тревожность.

К скелетно-мышечным симптомам:

приливы — неожиданное ощущение жара во всем теле без видимых на то причин;

потливость;

повышение температуры.

К урогенитальным:

недержание;

боль и сухость в промежности, чаще при половом акте.

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Как сгладить симптомы климакса

В первую очередь как только женщина начинает испытывать какие-либо проявления климакса, необходимо обратиться к врачу акушеру-гинекологу. Специалист поможет наиболее эффективно сгладить неприятные симптомы.

«Зачастую приходится назначать гормональные препараты или так называемую менопаузальную гормональную терапию, которая помогает облегчить симптомы. Но только врач может подобрать данный вид препаратов правильно, чтобы у них отсутствовали побочные эффекты и противопоказания. В том случае, если препараты противопоказаны, часто назначаются биологические добавки», — предостерегает эксперт.

Если же женщина испытывает серьезные трудности из-за бессонницы, переменчивого настроения, плаксивости и раздражительности, эксперт советует посетить дополнительно кабинет невролога или психотерапевта для назначения антидепрессантов.

При ярком проявлении следующих симптомов: повышенное давление, тревожность, сильный аппетит — важно проконсультироваться у терапевта, эндокринолога и гинеколога. Существует риск развития сопутствующих заболеваний, особенно ожирения, которого многие так боятся после наступления менопаузы.

В особенности внимательными к своему здоровью должны быть женщины, которых тревожит недержание или сухость в промежности.

«В запущенных случаях пациентка нуждается в лазерной коррекции стенок влагалища, введении плазмы или гиалуроновой кислоты. Со стороны женщины самое главное — сразу же обратиться к врачу, а не терпеть болезненные симптомы», — советует врач.

Как скрыть проявления климакса

Каждая женщина хочет длительное время оставаться молодой, красивой и максимально отсрочить наступление менопаузы и климакса. Для этого важно придерживаться очень простых рекомендаций, или говоря проще, вести здоровый образ жизни.

«В первую очередь следует отказаться от употребления алкоголя, курения, а также приучить себя сбалансировано питаться, соблюдая оптимальное количество белков, жиров и углеводов, не злоупотреблять диетами», — комментирует специалист.

И, конечно же, особенно важен психологический настрой самой женщины. Если она спокойно относится к возрастным изменениям, заботится о своем здоровье, не пренебрегает профилактическими походами к врачу — отсрочить проявление климакса на несколько лет, а также подготовить организм к его наступлению будет намного проще.