Маленькое чудо: что важно знать о процедуре ЭКО и можно ли выбрать пол ребенка

Репродуктолог Прудникова: при бесплодии повышается риск онкологии, даже если женщина не делала ЭКО

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Россиянки с диагнозом «бесплодие» могут обратиться за процедурой ЭКО бесплатно по полису ОМС.

Одно из главных желаний многих женщин — ощутить счастье материнства. И самым страшным в их жизни становится день, когда врач ставит диагноз «бесплодие». Буквально несколько десятилетий назад эти слова звучали как приговор. Многие пары не могли смириться с тем, что никогда не смогут иметь детей. Это приводило к взаимным обвинениям и разводам.

С развитием медицинских технологий возможность забеременеть и родить здорового малыша появилась у дам, страдающих репродуктивной дисфункцией. Однако до сих пор некоторые женщины боятся прибегать к данному методу.

Во всемирный день вспомогательных репродуктивных технологий 25 июля всю правду об ЭКО эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук Наталья Прудникова.

Что такое ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это метод, позволяющий с помощью современных медицинских технологий зачать малыша, несмотря на диагноз «бесплодие».

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Зачатие в данном случае происходит вне тела будущей мамы. Врачи оплодотворяют яйцеклетку сперматозоидом искусственно и выращивают один или несколько эмбрионов в лаборатории, чтобы убедиться, что слияние клеток произошло правильно и генетических нарушений у будущего малыша не наблюдается.

Потом один из полученных зародышей помещается в полость матки. Существуют несколько главных показаний для ЭКО:

патологии яичников и маточных труб, препятствующие наступлению беременности;

отсутствие яичников (при этом используют донорские яйцеклетки);

эндокринные нарушения;

генетическая несовместимость партнеров;

проблемы с овуляцией.

Процедура проводится как с использованием клеток супругов, так и с донорским материалом, если по какой-то причине трансплантаты будущих мамы или папы не пригодны для зачатия.

После проведения ЭКО пара может заморозить оставшуюся часть эмбрионов, на случай, если первая попытка не удастся.

От чего зависит эффективность ЭКО

ЭКО — это сложная медицинская процедура, и не все зависит от профессионализма врачей. Важным в данной ситуации является состояние здоровья пациентки. Успех программы складывается из нескольких факторов:

возраст;

овариальный запас (количество яйцеклеток, которые остались в яичниках и могут быть оплодотворены);

здоровье мужа (имеет ли супруг проблемы с репродуктивной системой);

сопутствующие заболевания (наружный генитальный эндометриоз, патологии матки, соматические состояния).

В случае, если причиной бесплодия являются какие-то небольшие отклонения в организме, женщине может быть достаточно одной процедуры.

«Если пациентка с трубно-перитонеальным фактором без отсутствия проблем со стороны полового партнера, просто с недостаточной проходимостью маточных труб, с хорошим резервом, то вероятность наступления беременности будет достаточно высока», — прокомментировала эксперт.

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Но когда за процедурой обращается пациентка в старшем репродуктивном возрасте (после 35 лет) и имеющая низкий запас яйцеклеток, велики риски потратить больше времени, чтобы получить здоровые эмбрионы. Для этого иногда требуется даже не одна программа.

Кроме страха перед эффективностью ЭКО, многие женщины негативно настроены к данному методу. Но врач-репродуктолог рассказала, что никаких негативных последствий процедура ни пациенткам, ни будущим детям не наносит.

Миф 1: гормональная терапия перед ЭКО приводит к онкологии

Перед проведением процедуры будущим мамам назначают гормональную терапию, стимулирующую работу яичников. Для этого используют гонадотропные препараты. Они воздействуют на гипофиз, часть мозга, отвечающую за выработку половых клеток. В ходе процедуры повышается выработка двух гормонов:

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) , который отвечает за рост и развитие фолликула, где начинается выработка яйцеклеток;

, который отвечает за рост и развитие фолликула, где начинается выработка яйцеклеток; ЛГ (лютеинизирующий гормон), который обеспечивает окончательное созревание женских половых клеток и овуляцию в середине цикла, когда зрелая яйцеклетка отделяется от фолликула и выходит в брюшную полость.

Получается, что организм сам вырабатывает нужные клетки, просто лекарственные средства помогают органам работать более эффективно.

«Это не чужеродная молекула, а те же рекомбинантные ФСГ, ЛГ, которые вырабатываются у женщины в естественном цикле. <…> Когда происходит подготовка к ЭКО, мы увеличиваем дозу ФСГ с помощью гонадотропного препарата и растим не один фолликул, а то количество, которое может дать яичник в данной конкретной ситуации», — пояснила репродуктолог.

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Многие женщины боятся этого этапа, так как существует мнение, что препараты вызывают рост раковых образований. Однако, по словам врача, это не больше, чем миф. На сегодняшний день нет статистически подтвержденных данных о том, что пациенты, прошедшие лечение методом ЭКО, чаще страдают онкологическими заболеваниями.

Стоит помнить и то, что врачи проводят множество исследований перед процедурой, чтобы удостовериться, что данный этап не нанесет вред здоровью пациентки.

«Перед проведением программы ЭКО <…> мы всегда проводим полное обследование, которое дает нам информацию, есть ли у нас риски, можем ли мы как-то навредить женскому организму», — прокомментировала эксперт.

Опасаться риска развития онкологических заболеваний после программы ЭКО, по словам врача, не совсем разумно. Однако, согласно проверенным исследованиям, женщины, страдающие бесплодием, действительно больше подвержены раку, даже если не обращались за процедурой экстракорпорального оплодотворения.

«Это говорит о том, что само по себе нарушение работы и реализации репродуктивной функции может быть причиной повышения риска развития онкологических заболеваний», — отметила врач.

Миф 2: при ЭКО возможна только многоплодная беременность

Бытует мнение, что пациенткам переносят в утробу сразу несколько эмбрионов, чтобы повысить вероятность зачатия, в результате чего нередко возникает многоплодная беременность. На самом деле последние несколько лет, как отметила эксперт, в медицине появился иной подход к данному вопросу.

«Выбирается наиболее перспективный зародыш и переносится в матку один. <…> Мы проводим предимплантационное генетическое тестирование и узнаем генетическое здоровье плода, у нас не возникает потребности переносить два эмбриона», — прокомментировала репродуктолог.

Известно, что многоплодная беременность — это не норма. Такое явление увеличивает риск возникновения осложнений как у будущей мамы, так и у детей, поэтому врачи сейчас избегают «крупных» подсадок.

Миф 3: ЭКО-дети отличаются от рожденных естественным путем

Считается, что дети, зачатые методом экстракорпорального оплодотворения, чаще рождаются с какими-либо нарушениями в организме, чем те, кто появился на свет естественным путем. Но это лишь очередной миф.

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«На сегодняшний момент мы имеем большое количество исследований, которые показывают, что зачатые с использованием высоких технологий ничем не отличаются по состоянию здоровья от детей, зачатых естественным путем», — прокомментировала кандидат медицинских наук.

Физическое здоровье новорожденного во многом зависит от того, какое состояние было у мамы во время беременности. Например, если женщина страдает сахарным диабетом, железодефицитной анемией или у нее наблюдаются нарушения жирового обмена, а беременность осложняется плацентарной недостаточностью, то риск заболеваний у ребенка возрастает.

«Если у нее <…> ребенок рождается маловесный, с железодефицитной анемией, то причина не в том, что было проведено ЭКО, а как раз в здоровье мамы, которая вынашивала малыша и поделилась с ним своим потенциалом», — поделилась опытом репродуктолог.

Миф 4: можно выбрать цвет глаз и пол малыша

Многие будущие родители думают, что смогут «выбрать» малыша, который у них родится, то есть врачи определят пол, цвет глаз и волос ребенка, а родители скажут, хотят иметь сына или дочь и с какими внешними данными. Но это, по словам эксперта, на сегодняшний день невозможно.

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Перед подсадкой эмбриона, конечно, проводят предимплантационное генетического тестирования, особенно если пациентка старше 35 лет, но оно никак не позволяет выявить оттенок глаз и волос у малыша.

Если говорить о гендерной принадлежности ребенка, то в России выбор пола на данном этапе запрещен.

«Проведение диагностики, чтобы выбрать мальчика или девочку — это незаконно. В тех случаях, когда у нас есть какое-то генетическое заболевание, <…> в анамнезе невынашивание беременности, неудачи в ЭКО, действительно показано проведение диагностики, но для улучшения исхода», — прокомментировала эксперт.

Поэтому ожидание ребенка при ЭКО — такое же чудо, как и при естественном зачатии. А «первая встреча» с малышом — еще более трогательная и волнительная.

Миф 5: ЭКО — это дорогостоящая процедура

Многие думают, что пройти лечение бесплодия методом ЭКО можно только платно. Но граждане России могут получить квоту на эту процедуру.

«В настоящее время есть возможность проведения программы в рамках ОМС, когда все этапы, включая лекарственные препараты, в рамках этой инициативы финансируются государством. Это реальная возможность использовать свой шанс и получить долгожданную беременность», — рассказала эксперт.

Для того чтобы пройти программу по квоте, нужно:

обратиться к своему лечащему гинекологу, чтобы тот выявил причину бесплодия;

передать документы в региональную комиссию, где рассмотрят заявку;

при положительном ответе комиссии получить направление на лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий;

самостоятельно выбрать клинику для проведения процедуры.

После этого информацию о пациентке вносят в реестр и присваивают место в очереди на оказание медицинской помощи. При этом пациентке присваивают индивидуальный номер, который обеспечивает безопасность персональных данных.