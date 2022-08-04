Как изменились репродуктивные технологии за 40 лет

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Рожденные «в колбах» дети ничем не отличаются в развитии от обычных, считают ученые.

Каждая шестая пара в России имеет проблемы с деторождением. Аналогичная ситуация наблюдается в странах Европы и США. Родители, отчаявшиеся завести ребенка традиционным путем, готовы на самые разные эксперименты, которые им готова предложить современная медицина. Однако так ли безопасны новые методы лечения или ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — лишь модный тренд? На этот и другие вопросы в беседе с aif.ru ответила акушер-гинеколог и доктор медицинских наук Елена Калинина.

ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), применяемая при бесплодии.

Во время процедуры из организма женщины извлекают яйцеклетку и искусственно оплодотворяют «in vitro», то есть в пробирке. Предварительно на биопсии у мужчины берутся сперматозоиды. Этот метод называется ИКСИ, или интрацитоплазматическая инъекция (ICSI–Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Затем эмбрион, который развивается в инкубаторе в течение 2-5 дней, переносят в полость матки для дальнейшего развития.

Основные показания для проведения ЭКО

Показанием для проведения экстракорпорального оплодотворения являются абсолютное женское или мужское бесплодие. Бывает, что для некоторых женщин ЭКО — единственный способ забеременеть. Например, при двусторонней тубэктомии, когда у женщины удалили маточные трубы вследствие их непроходимости, или при абсолютном бесплодии мужчины, когда его показатели спермограммы настолько низкие, что рассчитывать на самопроизвольную беременность с ними невозможно.

«Никто не предлагает бесплодной супружеской паре сразу же делать ЭКО. — объясняет акушер-гинеколог Елена Калинина. — Сначала мы проводим обследование, выясняем причины затруднения наступления беременности. И только после этого предлагаем тот или другой вариант лечения».

При этом ЭКО — не единственная вспомогательная репродуктивная технология. Рекомендовать ВРТ могут в случае сниженных показателей спермы — тогда женщине делается внутриматочная инсеминация спермой мужа. При отсутствии овуляции у женщины врачи предлагают скорректировать функцию яичников, чтобы добиться беременности.

Эффективность ЭКО

Важное условие в эффективности процедуры играет возрастной фактор. Наиболее высокая вероятность забеременеть у женщин до 40 лет. При этом шансы оценивает врач-репродуктолог, который проводит обследование, анализ гормонов в определенные дни цикла и проводит ультразвуковое исследование. И уже из полученных им данных можно судить, насколько реально добиться результата с помощью ЭКО.

«Раньше мы считали, что причины бесплодного брака в основном связаны с женским здоровьем, а сейчас они разделились между полами приблизительно поровну. Ведь плохая экология, нездоровый образ жизни, стрессы и прочие вредные факторы оказывают влияние на всех нас, невзирая на половую принадлежность», — объясняет врач.

Особенности ЭКО-беременности

В первые недели беременность приходится поддерживать гормонально, однако где-то уже с 12 недели необходимость в препаратах отпадает и дальше все протекает, как при обычной беременности. Здесь по-прежнему играет роль возраст: у 30-летней и 50-летней женщин беременность будет проходить по-разному.

Также влияет состояние здоровья будущей мамы. Например, при COVID-19 нужно тщательно следить за показателями гемостаза и проходить соответствующую терапию.

«При COVID-19, можно отметить, что число неразвивающихся или „замерших“ беременностей на разных сроках было больше, чем обычно. — отмечает акушер-гинеколог Елена Калинина. — Связано это, как правило, с повышением свертываемости крови (гиперкоагуляцией), что, в свою очередь, вызывает нарушения кровоснабжения плода и остановки его развития».

По словам врача, практически на каждом первичном приеме будущие родители волнуются, что после ЭКО может развиться онкология. Считается, что именно это случилось с Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Однако связь между гормональной терапией и развитием рака так и не была доказана. Более того, существуют варианты ВРТ без гормональной стимуляции.

«Никаких достоверных данных о том, что ВРТ вызывают онкологию — нет. Перед процедурой пациент проходит тщательное обследование, в ходе которого выявляются те заболевания, которые могут перейти в онкологические. Лишь только после этого женщине назначают проведение лечение», — рассказала Калинина.

Также существует миф, что ЭКО-дети якобы умнее детей, зачатых естественным способом. Согласно исследованиям зарубежных специалистов, никаких отличий между ними нет. Единственное преимущество ЭКО-детей в том, что они более здоровые, поскольку репродуктологи тщательно отбирают жизнестойких эмбрионов. Тем не менее прибегать к репродуктивным технологиям без медицинских показаний не стоит, говорит врач.

Отличия процедуры ЭКО раньше и сейчас

Впервые технологию искусственного оплодотворения в 1977 году — первым человеком, рожденным «в пробирке», стала гражданка Великобритании Луиза Джой Браун. В СССР подобная процедура была проведена в 1986 году — ею стала россиянка Алена Донцова (сейчас ей уже 36 лет). Причем на родах тогда принимала участие лично Елена Калинина.

«К счастью, та девочка, а теперь уже взрослая женщина, абсолютно здорова. У нее уже двое детей, кстати, зачатых самостоятельно, без помощи репродуктологов», — вспоминает акушер-гинеколог.

Калинина рассказала, что спустя 40 лет с момента рождения первого ЭКО-ребенка технологии сильно ушли вперед. Например, доктора могут по эмбриону определить здоровье будущего ребенка и исключить генетические заболевания, которые определяются в первые недели беременности. Кроме того, раньше метод забора яйцеклеток был совсем другим: их собирали лапароскопическим способом, то есть пациентке делали операцию, чтобы забрать женские клетки. Сейчас это делается не инвазивно и намного проще, с помощью ультразвука.