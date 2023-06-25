Пять причин: почему у женщин возникает психологическое бесплодие
Психолог Лебедева: психологическое бесплодие у женщин может быть связано с сомнением в выборе избранника
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Иногда девушки не готовы зачать и выносить ребенка при полном гинекологическом и физическом здоровье организма. Но с чем это может быть связано?
Парам, у которых не получается завести детей, специалисты обычно предлагают не только медицинскую помощь, но и консультацию у психолога. Существует даже термин «психологическое бесплодие». Это неспособность женщины зачать и выносить ребенка при полном гинекологическом и физическом здоровье организма. Почему такое может происходить, рассказала психолог Юлия Лебедева для «Вечерней Москвы».
Не хочет детей от конкретного мужчины
Такое происходит, когда в отношениях все хорошо, но при этом есть что-то, что препятствует желанию рожать наследников. Может, женщина сомневается, что мужчина сможет обеспечить ребенка или не сможет защитить.
Не видит смысла заводить ребенка
Такое психологическое состояние является ответом на давление с внешней стороны. Например, когда родители требуют внуков, а муж хочет наследника. И, даже если она и сама хочет ребенка, то психика включает эффект сопротивления из-за давления со стороны.
Плохая мать, не уделявшая внимание
Если мама женщины была агрессивная, конфликтная и имела различные зависимости, то она подсознательно отрицает материнскую фигуру и не хочет брать на себя такую роль.
Она боится принести внебрачного ребенка
Женщина испытывает страх осуждения. Она боится стыда и неодобрения со стороны родителей, которые твердили о стыде «принести в подоле». Девочка становится женщиной, но эта установка в голове сохраняется, только немного в иной форме: родишь — мама и папа разлюбят. И она не рожает, чтобы якобы сохранить любовь родителей.
Женщина — чайлдфри
Это может быть связано с детством самой женщины. Например, глядя на деструктивные отношения в семье, она сомневается, что сможет стать хорошим родителем, и не желает такой же судьбы для своего потенциального ребенка.
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