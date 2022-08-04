Прощай, молодость: какие продукты ускоряют процессы старения

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Многие популярные продукты питания способны привести к преждевременному старению организма.

Неправильное питание может ускорить процесс старения. Наша пища не только служит источником энергии и различных микроэлементов. Также она способна закислять или защелачивать организм, мешать его нормальной работе. Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала 5-tv.ru, какие продукты можно отнести к врагам молодости.

По словам эксперта, в вопросе старения, в первую очередь, речь идет о состоянии кожи. Некоторые продукты плохо влияют на нее, снижают тургор (упругость и эластичность), приводят к обезвоживанию. Также еда иногда оказывает негативное влияние на другие органы и системы организма человека, например, на работу сердечно-сосудистой системы.

К опасным для молодости продуктам относятся:

продукты из переработанного мяса (колбаса, сосиски, сардельки, ветчина);

простые углеводы (сахар, выпечка, различные сладости);

маргарин (содержит трансжиры);

консервированные продукты (в консервах образуется синтетический эстроген бисфенол А);

алкоголь (нарушение возможности поглощать кальций, обезвоживание);

фастфуд (много крахмала, жиров, сахаров, красителей, загустителей и ароматизаторов);

сладкая газировка.

«Все это оказывает негативное воздействие, потому как сами по себе эти продукты не несут полезных веществ. Тем не менее на их усвоение может тратиться достаточно много ресурсов организма», — считает эксперт.

В избыточных количествах на преждевременное старение влияет пищевая соль и даже фрукты (из-за высокого содержания фруктозы).

Какие фрукты можно диабетикам

Замедлить процесс увядания организма, конечно, можно. Для этого нужен системный подход:

борьба со стрессом;

нормальный сон;

защита от солнечных лучей;

занятия спортом;

сбалансированный рацион.

Таким образом, подчеркивает эксперт, исключение данных продуктов из своего рациона не только замедлит старение организма, но и позволит быть здоровым и бодрым.