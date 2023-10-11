Жизнь под напряжением: как стресс проявляется на лице и в теле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Jürgens; 5-tv.ru

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Не всегда можно сразу распознать напряженное эмоциональное состояние по реакции организма. Умение адекватно оценить и решить проблему способствует повышению качества жизни.

Слово «стресс» прочно закрепилось в лексиконе современного человека. Данный термин нередко используется при описании любой негативной или тревожной ситуации, которые происходят в жизни. Однако зачастую люди не понимают, какой смысл скрывается за ним.

Что такое стресс? Как он физически проявляется и какое влияние оказывает на человека?

На эти вопросы ответила доктор медицинских наук, руководитель международного отдела, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева» Анна Васильева в эфире радио «Петербург».

Что такое стресс

По словам эксперта, стресс — ситуация напряжения (психологического и физического). К этому состоянию приводят разные факторы, которые возникают в повседневной жизни.

«Только что оплатила маникюр и сразу сломала ноготь — это некоторый стресс. То, что, не дай бог, вам доктор сказал, что есть подозрение на серьезное заболевание и вам предстоит период диагностических процедур, — это тоже стресс. Но, конечно, несоизмеримый со сломанным ногтем», — рассказала Васильева.

Реакция людей на те или иные ситуации индивидуальна. Симптомы стресса и способы его преодоления также могут быть различны.

Как стресс влияет на организм человека

Краткосрочное воздействие и длительное напряжение влияют на человека по-разному. В первом случае начинается выработка адреналина и кортизола. Это способствует выживанию в критических ситуациях.

По словам специалиста, организм вполне может хорошо и слаженно работать в состоянии стресса, давая правильный ответ на напряжение.

«У нас действительно немножечко повысится мышечный тонус. У нас будет учащенное сердцебиение, потоотделение для того, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. И все это является эволюционно выработанной реакцией для того, чтобы собраться и справиться со стрессом, решить его», — уточнила Васильева.

После этого организм расслабляется, испытывает утомление. Это служит сигналом к тому, что нужно отдохнуть после хорошей работы, восстановиться, а затем со свежими силами заняться новыми вызовами.

Если же стресс продолжается долго, то он переходит в хроническую стадию. Это создает серьезную угрозу для организма, может подавлять иммунную систему и увеличивать риск различных заболеваний. К ним относятся, к примеру, псориаз, ишемия сердца, гипертония и диабет.

Как проявляется стресс — признаки напряжения

Стресс сопровождается характерными признаками, среди которых можно выделить ряд основных:

Повышенная тревожность;

Сниженная работоспособность;

Мышечное напряжение в области головы, шеи, плеч, спины;

Подавленность, апатия;

Раздражительность по малейшему поводу;

Бессонница;

Хроническая усталость;

Плохой аппетит;

Расстройство желудка;

Головная боль;

Рассеянность.

Нередко такое состояние приводит к появлению навязчивых привычек, например, покусыванию губ или желанию постоянно поправлять волосы. В процессе развития стресс зачастую провоцирует рост употребления алкоголя, табака и других психоактивных веществ — человек неосознанно пытается заглушить неприятное состояние и расслабиться.

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Как справляться со стрессом

Чтобы ситуации напряжения не приводили к появлению заболеваний, необходимо осваивать навыки управления стрессом:

Соблюдение режима дня помогает правильно использовать время и чувствовать контроль над жизненными обстоятельствами.

Правильное питание положительно влияет на общее состояние человека. Рацион должен быть сбалансированным, приемы пищи — регулярными. Поддержать общее состояние также можно с помощью витаминных комплексов и биодобавок.

Качественный сон также благоприятно влияет на физическое и психическое здоровье. Он помогает расслабиться, восстановиться и обновить организм. Устраняет негативные последствия стресса.

Регулярные физические нагрузки следует обязательно сделать частью образа жизни. При этом можно не только посещать тренажерный зал, но и даже просто гулять на свежем воздухе.

Ограничение потока негативной информации, что в первую очередь проявляется в ответственном отношении к просмотру новостей и контента социальных сетей, позволит контролировать уровень напряжения.

Общение с родственниками и друзьями улучшает настроение и помогает забыть о тревогах.

Мнение, что стресс не требует внимания, — опасное заблуждение. Чем более длительное воздействие он оказывает на человека, тем тяжелее становятся потенциальные последствия. При этом справится с подобным состоянием самостоятельно не всегда получается. В этом случае на помощь могут прийти профессионалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стресс — одна из основных причин появления изжоги, к ее появлению могут привести нервная работа, ссоры и бессонница.