Бабушкины тренды: как носить платок, треники и носки с сандалиями

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В этом сезоне на пике популярности необычные сочетания винтажных вещей с современными. Как собрать модный образ с нотками прошлого, не превратившись в стереотипную бабушку?

Лет двадцать назад любимый образ дедули в трениках с лампасами и сандалиях поверх носков вызывал ужас. Когда семейство выбиралось на празднество, необходимость привить деду чувство стиля ложилось на модифицированные поролоновыми накладками плечи бабули. Как оказалось, она сохранила титул гуру моды до сих пор.

Неудивительно, что у человека, обладающего опытом плевания в тушь и завивки волос на паяльник, есть чему поучиться, но вот полностью копировать ее образ все же не стоит. Как минимум, потому что в модных разборках с дедом бабушка ненароком упустила тренд на те самые носки с сандалиями…

О том, что из винтажного актуально этим летом и как носить треники, чтобы не выглядеть нелепо, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стилист, инфлюенсер, модный блогер и автор Telegram-канала Мария Шеди.

Бабушкин платок

Фото: legion-media/CAMERA PRESS

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В актуальные тенденции 2025 года неожиданно выбился платок. Дизайнеры предлагают дополнять этим аксессуаром практически все образы — от пляжных до офисных.

«Платок я считаю одним из основных трендов лета. Он очень практичный, интересный и бюджетный: можно купить один и носить абсолютно по-разному. Я рекомендую взять на сезон два-три платка. Допустим, цветной, черно-белый и какой-нибудь кружевной — тогда с их помощью можно каждый день добавлять наряду какой-то интересную фишку», — посоветовала стилист.

В последних коллекциях платки чаще повязывают по принципу банданы, но есть и привычные «бабушкины» опции. Речь, конечно, о косынке — иногда такая вариация может визуально прибавить пару лет, ведь этот способ стилизации пришел на подиумы вместе с модой на ретро. Если в стремлении следовать летним тенденциям страшновато постареть, аксессуар можно носить не на голове.

Как еще стилизовать платок:

повязать на пояс;

носить на сумке;

закрепить на шлевке брюк;

создать с его помощью шейное украшение (например, миксуя с жемчужной нитью);

украшать им прически.

Батины треники

Фото: legion-media/X/Avalon

Спортивные брюки и джоггеры фигурируют на показах не первый сезон — с каждой новой коллекцией дизайнеры предлагают все более смелые образы.

«Сейчас треники на пике популярности, потому что в моду пришел стиль sport chic. Как мы носим треники, чтобы это было актуально? На контрасте!» — рассказала блогер.

Принцип стилизации штанов с лампасами из папиного шкафа подсказывает сама задумка sport chic. Это модное направление подразумевает комбинацию расслабленных вещей с деловыми и даже нарядными предметами гардероба.

С чем сочетать треники, чтобы не конкурировать с батей за образ первого спортсмена на селе?

из обуви с джоггерами интересно смотрятся туфли с острым мысом, кеды и босоножки на шпильке;

среди вариантов верха подойдут топы, надетые один поверх другого;

в качестве дополнения можно присмотреться к кожаным курткам, рубашкам и офисным пиджакам.

И это далеко не все вариации. Чтобы быть в тренде, наряд стоит собирать по следующей формуле: один спортивный элемент, несколько предметов одежды контрастного стиля и остальное нейтральное.

«Что касается возрастных ограничений, у треников их нет. Даже я считаю, что, чем взрослее женщина, которая их носит и позволяет себе этот классный тренд, то тем моложе она выглядит, тем более актуально и современно смотрится ее наряд», — подчеркнула эксперт.

При этом спортивные штаны вполне можно адаптировать под офисный дресс-код, например, заменив ими всего один элемент привычного делового образа — низ брючного костюма.

Дедушкины сандалии с носками

Фото: legion-media/Zeppelin/Avalon

Sport chic, конечно, эпатажное модное направление, но не настолько, как grandma chick. В 2025 модельеры решили адаптировать не только странноватые отцовские брюки и бабулины платки хохлому, но и другие винтажные реликвии.

Стиль бабушкин шик

Символы роскоши прошлого — жаккардовые жакеты, разноцветные крупные бусы и странновато-аляповатые принты — долгое время были антитрендами. Но настал и их час.

«В переводе с английского этот стиль называется бабушкин шик. Это когда намешано много разных деталей в одном образе: и треники, и жемчуг, и бусы, и острый мыс, и платок. Как эклектика это смотрится очень интересно, дает ту самую отсылку к бабушкиному образу, но из-за современного прочтения смотрится дерзко и свежо», — уверена Шеди.

Полный grandma-образ сложно адаптировать под каждый будничный выход: все же его задача — это продемонстрировать нарочитую экстравагантность и заявить о себе. Но необычные элементы нового модного направления вполне «носибельны». Более того, на дерзкие вещи в духе бабулиного шика можно и вовсе не тратиться!

«Очень рекомендую покопаться у бабушки в гардеробе, там можно найти интересные вещи. Например, кардиган с завязками, меха, накидки, опять же платки — причем это может быть даже какая-то хохлома или орнамент. Некоторые вещи можно интегрировать в русском стиле — будет смотреться интересно», — подсказала стилист.

Какими еще трендами богат бабулин сундук?

винтажными жакетами с подплечниками;

интересными аксессуарами: жемчугом, многослойными бусами с подвесками, кольцами с крупными камнями;

туфлями на низком каблуке;

эклектичными шляпами;

плиссированными или кружевными юбками и платьями;

блузами с бантом-лавальером;

миниатюрными клатчами и сумками с бахромой.

Правил создания наряда в духе grandma chick несколько: игра на контрастах («старинные» ткани или вещи разбавлять современными), многослойность и смелость. Последняя особенно пригодится, ведь направление позволяет сочетать даже полосатый узор с горохом!

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А главную роль в модном направлении от бабушки сыграл … дедушка. Ладно, на самом деле, в центре внимания его рыбацкие сандалии, которые тот никогда не стеснялся носить с носками.

«Это сочетание сейчас прогремело на подиумах, его можно найти везде. И носки, и гольфы могут быть белые, цветные, кружевные. Сандалии тоже подойдут разные: в рыбацком стиле, меховые тапочки или босоножки на каблуке», — отметила Шеди.

К такому модному элементу подойдет не каждый повседневный наряд. Весь образ должен быть современным, немного расслабленным. Например, сандалии с носками можно обыграть джинсовыми бермудами, многослойным верхом или широкой рубашкой. А если выбирать босоножки на шпильке в сочетании с гольфами, подойдет романтичное короткое платье.