Жемчужный ренессанс и эпоха брошей: какие аксессуары в моде летом 2025

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Какие трендовые украшения этого лета подойдут для офиса, а какие украсят повседневные образы?

Летом нещадно подражаем «Девушке с жемчужной сережкой» художника Яна Вермера: дизайнеры в своих коллекциях возродили моду на перламутровые бусины и «платочные» аксессуары. И пусть мода часто возвращается к прошлому, каждый раз это все более креативное прочтение классики. Почему бы с наступлением тепла не добавить жемчужинку привычным образам?

Про главные тренды в аксессуарах в преддверии летнего сезона, а также как их уместно ввести в офисный дресс-код, эксклюзивно Пятому каналу рассказала модный блогер и автор страницы «IMAGE GURU» Анастасия Надточий.

Главные тренды в аксессуарах летом 2025

Мода циклична, не исключение и сезон 2025-го. Модельеры продолжают обращаться к крупным украшениям: массивным серьгам, объемным ободкам, а также придумывать новые дизайны платков.

«Любые энимал-принты носим в платках совершенно спокойно, так же, как и любую абстракцию — это будет смотреться интересно», — отметила модный блогер.

Платки можно повязать на голову, пояс, руку, превратить в шейное ожерелье или брелок на сумку.

Сохраняется тренд на авторские забавные рисунки, а вот цветочный принт устарел. И если «модная жизнь» аляпистых роз уже на исходе, то некоторые аксессуары из прошлого только летом 2025 года попали под стильный ренессанс.

Что из украшений актуально в этом сезоне?

Жемчуг

legion-media/CAMERA PRESS

Жемчугу уже давно не место в бабушкиных сундуках, сегодня он смягчает бунтарские образы молодежи и добавляет элегантности строгим нарядам бизнес-леди.

«Жемчужные украшения сейчас носят совершенно по-другому, не так, как некоторое время назад. Если раньше девушки боялись, что они могут добавить возраста, то сегодня такие аксессуары смотрятся очень свежо, интересно и женственно», — пояснила эксперт.

В этом сезоне жемчуг был представлен не только на показах Chanel. Другие модные дома обыграли классические украшения вставками с камнями, запустив тренд на сочетание бусин с металлическими цепочками.

Каффы

legion-media/Zeppelin/Avalon

Не требующие прокола «серьги» каффы в этом сезоне дополнили луки многих моделей. При этом дизайнеры предлагают украшать ими не только уши, но и губы, переносицу или даже скулы — необычно и удобно!

Броши

legion-media/Zeppelin/Avalon

При подготовке летних коллекций дизайнеры преобразили метод носки брошей: теперь они выполняют функцию зажимов. Украшения все еще можно прикреплять на лацканы жакета, но гораздо интереснее создавать с их помощью эффект драпировок и многочисленных складок.

«Среди актуальных моделей хочется выделить лаконичные формы, литые, тканевые варианты. В моде округлая абстракция, цветы, а также мятый металл», — уточнила Надточий.

Еще одна модная тенденция — сочетание в образе сразу нескольких брошей разных форм и размеров. Некоторые дизайнеры даже предлагают собирать из них целые композиции.

Ремни

legion-media/Zeppelin/Avalon

Ремешки в этом сезоне тоже модно миксовать между собой.

Комбинации из двух поясов интересно усложняют базовые образы и небанально «собирают» более сложные наряды. Масс-маркет, кстати, уже подстроился под тренд — можно сразу купить готовую «иллюзию» композиции из нескольких ремней на основе с единой застежкой.

Также в моду вошел ремень-шнурок. У этого аксессуара нет пряжки, поэтому его можно расслабленно повязать поверх жакета или пиджака.

Какие актуальные аксессуары 2025 подойдут для офиса

В зависимости от строгости правил рабочего внешнего вида освежить дресс-код можно практически всеми основными модными трендами — главное придерживаться более сдержанных моделей или оттенков аксессуаров.

Что еще из подсмотренного на показах можно добавить в деловой наряд:

галстук — смотрится элегантно и добавляет изюминки брючным костюмам;

обувь на маленьком каблуке — в моде удобный и практичный kitten heel;

гольфы и гетры с туфлями — из 2010 года на подиумы вновь вернулся тренд на смелые сочетания носков даже с босоножками, а модель Джиджи Хадид и вовсе ввела моду на цветные носки с туфлями;

очки — актуальны в качестве имиджевого аксессуара, через необычную форму или цвет оправы можно разнообразить наряд.

Для работы и учебы не подойдут практически никакие браслеты — с ними будет неудобно писать, печатать, а еще они часто звенят. Массивные металлические варианты можно носить с собой в сумке, что надеть позже.

Как адаптировать трендовые аксессуары 2025 под строгий дресс-код

Если офис или учебное заведение требует безупречной строгости, подойдут лаконичные и спокойные варианты модных украшений. Например, среди актуальных линеек крупных ушных аксессуаров аккуратно смотрятся серьги-капли. Уместно и неизбито также выглядят литые и анималистичные формы.

Применить в четко обозначенном дресс-коде можно и «платочный» тренд: цветные разнообразные ткани добавят красок и свежести. Оригинальным решением тут будет идея обмотать платком ручку сумки, повязать бантом на рюкзак или волосы.

«Платки мы можем носить вместе с жакетом, например, надевая уголком на бок и завязывая на талии. Это невероятно модная тенденция, которая позволяет легко преобразить любой деловой и сдержанный костюм», — подсказала Надточий.

А чтобы самовыражаться на работе, не выходя при этом за рамки офисного порядка, подойдет тренд на броши. Ими, кстати, можно заменять пуговицы на жакетах.

«Даже председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина нашла для себя интересный выход: несмотря на строгий дресс-код, на свои выступления она надевает разные броши, которые изображают то матрешку, то птицу, то еще какой-то символ. И ходят слухи, что именно через этот аксессуар она несет общественности некоторую скрытую информацию», — поделилась модный блогер.

Лето — пора яркости и креатива. Как бы ни был строг дресс-код, он ограничивает творчество подбора украшений лишь в определенные часы. По их истечении наступает время «обвешиваться» каффами, «обматываться» платками и «обтягиваться» ремешками.