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К каким модным сочетаниям или ключевым новинкам сезона стоит присмотреться представителям разных знаков зодиака?

Весенне-летний сезон 2025 года открывает простор для составления нарядов в самых разных стилях. Олимпийка с платьем или юбка поверх джинс? А может, сегодня по гороскопу монохромный образ в цветах сливочного масла?

Про главные тренды весенне-летнего сезона эксклюзивно Пятому каналу рассказала модный блогер и автор страницы «Дамочка на стиле» Елена Лыжникова. Что из них подойдет знакам зодиака?

Овен — туфли с kitten heel

5-tv.ru

Миниатюрный каблук высотой от 3 до 5 сантиметров — ключевой тренд весны-лета. Он идеально дополнит как классические, так и необычные спортивные образы стильных Овнов, при этом не сделав наряды чересчур вычурными.

Такие туфли гораздо удобнее лодочек на высоком каблуке — что надо для амбициозного и трудолюбивого знака зодиака.

Телец — балетки с квадратным мысом

5-tv.ru

Тельцы требовательны к предметам своего гардероба: их вещи должны быть и стильными, и удобными, и практичными.

Среди трендов знаку зодиака отлично подойдет квадратный мыс: туфли на устойчивом каблуке или балетки и вовсе без него. Они добавят изюминку образу, при этом не будут сковывать упорное движение Тельцов по карьерной лестнице.

«Обувь с квадратным мысом, как правило, носят с классическими образами. Она отлично подходит к брючным костюмам — уравновешивает их», — рассказала модный блогер.

Близнецы — наряд в духе Fisherman Core

5-tv.ru

Рыбацкая эстетика или Fisherman Core прекрасно раскрывает оригинальных и непредсказуемых Близнецов. По гороскопу представители этого знака зодиака предпочитают образы, которые отражают их настроение в конкретный день. Стиль «городской рыбак» как раз предоставляет эту возможность!

«Для него характерны полосатые рубашки, полосатые топы. Очень круто, если нижняя часть образа будет в цвете хаки — без разницы юбка или брюки», — поделилась Лыжникова.

В «городском рыбаке» можно делать ставку как на грубоватую функциональность, так и на гламурную утонченность — самое то для многогранных нарядов Близнецов.

Рак — образ в стиле осознанного минимализма

5-tv.ru

Раки предпочитают качество количеству, они не стремятся следовать проходящим, часто вычурным модным трендам.

«В эстетике осознанного минимализма сочетаются базовые вещи преимущественно из натуральных материалов. Из-за нейтральных цветов они все хорошо комбинируются между собой», — подсказала эксперт.

Это модное направление может подкупить представителей знака зодиака философией стиля: образы из одних и тех же предметов одежды в угоду экологии, дополненные большим разнообразием аксессуаров.

Лев — олимпийка

5-tv.ru

Львы открыты к самым смелым экспериментам, лишь бы привлечь внимание окружающих к своему безупречному чувству стиля. А еще огненный знак зодиака всегда в курсе последних модных тенденций, поэтому наверняка уже и сами слышали о ключевой новинке сезона — спортивной куртке, пришедшей аж из 90-х.

«Олимпийку можно надеть с чем угодно, вплоть до вечерних платьев в бельевом стиле. Такой вариант будет смотреться уместно и актуально», — рассказала фэшн-блогер.

Дева — наряд в оттенках сливочного масла

5-tv.ru

Оттенки сливочного масла стали абсолютным трендом весны-лета 2025 года. Бежевый, теплый желтый, светло-коричневый и цвет сливочного кофе глясе прекрасно раскроют милый нрав вечно утопающих в заботах Дев.

«Оттенки сливочного масла прекрасно сочетаются и с главным цветом года по версии Pantone — мокко муссом, и с пастельными тонами — такими же нежными и мягкими», — отметила Лыжникова.

Весы — кружевной сарафан поверх брюк

5-tv.ru

Весам бывает непросто определиться с нарядом. Их день нередко четко распланирован: рабочее время требует строгость и комфорт, а вечер — элегантную и трендовую свободу. Нежная юбка или модные джинсы? А может и то, и другое?

Весной-летом 2025 актуален стиль бохо. Вещи его эстетики уместно контрастно сочетать с элементами других модных направлений — отличная возможность надеть кружевной сарафан поверх брюк и ни в чем себе не отказывать.

Скорпион — тоут в оттенках нового красного

Вместительные сумки оверсайз практичны и модны, в этом сезоне они позволят роскошным Скорпионам всегда иметь под рукой самые нужные вещи. В тоут поместится и ноутбук для работы, и пара аксессуаров для трансформации образа под вечерний выход.

Но Скорпионы не были бы Скорпионами, если бы игнорировали яркие акценты в своих нарядах. Нет смысла скромничать — тоут можно подобрать в трендовых винных оттенках!

Стрелец — ботильоны с открытым мысом

www.globallookpress.com/Michael Ip

Гордые Стрельцы обожают драматичные образы, как в кино: никакая погода или гороскоп не смогут помешать их смелым нарядам! Они как раз тот знак зодиака, который в прохладу готов дать шанс ботильонам с открытым мысом.

«Для России, особенно для средней полосы, это, конечно, обувь не по погоде, но она в тренде. Открытый мыс прекрасно облегчает образы», — добавила Лыжникова.

Козерог — классический образ со спортивными элементами

5-tv.ru

В тренде смелые сочетания строгой классики с атрибутикой нового спортивного стиля. Кого, как не деловых Козерогов, гороскоп должен подтолкнуть к дополнению офисного костюма бейсболкой?

«В спортивном стиле в новом прочтении „низом“ могут быть классические брюки или даже юбка-карандаш, если дополнить образ спортивной атрибутикой», — отметила фэшн-блогер.

Треники актуально сочетать со строгими жакетами, а с пиджаками носить шапки-бини или спортивные сумки. Такой микс стилей сделает образы сдержанно-дерзкими и при этом комфортными — самое то для знака зодиака, который всегда ценят в одежде удобство.

Водолей — полупрозрачная многослойная юбка

5-tv.ru

Легкость и милую наивность воздушных Водолеев поможет раскрыть тренд на прозрачность.

Весной-летом 2025 дизайнеры предлагают дополнять образы вещами из летящих тканей: органзы, тюля, винила и сетки. Особенно выигрышно полупрозрачные фактуры будут смотреться в многослойных юбках асимметричного кроя. А еще необычный силуэт подчеркнет мечтательный характер этого знака зодиака.

Рыбы — брючный костюм в пастельных тонах

5-tv.ru

В моде свободные, даже летящие деловые костюмы и нежные голубые, сиреневые, розовые цвета. В оверсайз брюках Рыбы будут чувствовать себя комфортно и стильно, а пастельные оттенки добавят образу мечтательности.

Когда же представителям этого знака зодиака надоест притягивать взгляды своим модным луком, они всегда смогут закутаться в мягкий оверсайз пиджак.