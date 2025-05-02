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Уходящий весенний сезон 2025 года оказался богат на -коры и модные направления, но они еще пригодятся наступающим летом

С наступлением тепла дизайнеры предложили сразу несколько модных тенденций: от экстраординарного нового прочтения спортивного стиля до любимых с детства нежных пастельных оттенков. Каждая из эстетик открывает свой творческий мир, позволяя при помощи одежды раскрыть даже собственную философию — неспроста в 2025 трендом стало движение минимализма и осознанного потребления.

Как не запутаться в основных модных направлениях сезона и грамотно обыграть их в образах, эксклюзивно Пятому каналу рассказала копирайтер, модный блогер и автор страницы «Дамочка на стиле» Елена Лыжникова.

Модные направления весны-лета 2025 года

В этом сезоне на модных показах выделилась пятерка актуальных стилей: бохо, «городской рыбак» Fisherman Core), спортивная эстетика в новом прочтении, осознанный минимализм и нежный стиль в пастельных тонах.

Стиль бохо

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Бохо-шик позволяет создавать романтичные женственные образы.

«Направлению характерны юбки и платья свободного кроя, кружевные вставки, отделка в виде бахромы и необработанный край. Таким нарядам прекрасно подходят крупные массивные аксессуары из натуральных материалов», — пояснила эксперт.

При этом вещи эстетики бохо можно контрастно сочетать с элементами других стилистических направлений. Например, нежную блузу с рюшами интересно обыграют грубые джинсы клеш, а сарафаны теперь можно и вовсе носить прямо поверх брюк.

Стиль «городской рыбак»

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Рыбацкая эстетика в городе — это, пожалуй, самый необычный среди всех актуальных стилей 2025 года. Fisherman Core предполагает расслабленные образы в оттенках цвета хаки с полосатыми рубашками или топами. Наряды можно составлять и с юбками, и с брюками.

«Для модного направления характерны тематические аксессуары. Например, дождевик или даже украшение в виде рыбок, обвесы на сумку — это интересно и необычно», — добавила Лыжникова.

Спортивный стиль в новом прочтении

5-tv.ru

Ключевым атрибутом новой спортивной эстетики в 2025 году стала олимпийка — за почти 40 лет истории моды из удобной и практичной куртки она превратилась в трендовое дополнение контрастных ей предметов одежды.

«Олимпийка сохранилась именно в том виде, в котором ее носили в 90-е, и чем „старше“ она выглядит, тем более трендовым получается образ. Сочетаем ее абсолютно со всем, вплоть до вечерних платьев в бельевом стиле», — рассказала фэшн-блогер.

Эстетика этого стиля предполагает смелые сочетания не только со спортивными предметами одежды. Так, худи или бейсболка прекрасно дополнят строгую юбку-карандаш, а спортивная сумка макси разнообразит офисный брючный костюм.

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«Хотелось бы уточнить, что дополнение классического образа кроссовками либо другой спортивной обувью еще не стало антитрендом, но уже чуть-чуть всем приелось и выглядит неактуально», — подчеркнула Лыжникова.

В общем, спортивный интерес в составлении образа можно не отключать — чем страннее сочетание, тем моднее!

Осознанный минимализм

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Эстетика осознанного минимализма — это не только стиль, но и образ жизни.

«Сторонники этого горячего тренда 2025 года не ориентируются на быстрые тренды, а покупают базовые вещи, которые носят долгие годы», — пояснила эксперт.

В образах этого модного направления сочетаются базовые вещи преимущественно из натуральных материалов. Эстетика минимализма подразумевает одежду необычного кроя и нейтральные цвета, разнообразие нарядов достигается не за счет количества вещей, а за счет аксессуаров.

Стилизация пастельных цветов

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Мягкие пастельные оттенки выглядят трендово и в монохроме и в интересных сочетаниях.

«Пастельная эстетика весной 2025 не так однотипна как total беж, засилье которого мы переживали пару лет назад. В этом сезоне к привычному нежно-голубому или сиреневому добавляются оттенки сливочного масла», — уточнила фэшн-блогер.

Любой из пяти направлений можно дополнить тематической сумкой-объектом — это небольшие забавные клатчи в виде самых разных предметов от футбольного меча и до плюшевого мишки.

Актуальные цвета и фактуры весны-лета 2025 года

5-tv.ru

Этой весной с подиумов сошли легкая небрежность и женственная нежность. Дизайнеры предпочли мягкие оттенки контрастным цветам и многослойные драпировки геометричным силуэтам.

Модная фактура

Тренды в тканях задала эстетика пяти модных направлений. Бохо-шик актуализировал полупрозрачные фактуры и рюши с оборками, а осознанный минимализм — костюмные ткани.

«Для наряда в стиле бохо или эко-стиле актуально подобрать одежду или аксессуар с необработанным краем», — подсказала Лыжникова.

Модная цветовая гамма

Институт Pantone выбрал цветом 2025 года Mocha Mousse («мокко мусс») — это оттенок, объединяющий тепло-коричневый тон с кремовым. Весной и прохладным летом он актуален как для монохромных образов, так и в сочетании с другими модными цветами.

«В этом сезоне в тренде оттенки синего. Если мы говорим про весну, то это не кобальт, не ультрамарин, а скорее нежно-голубой. Актуальны фисташковые, нежно-розовые, светло-сиреневые тона», — подчеркнула фэшн-блогер.

Новинкой и абсолютным трендом весенне-летнего сезона 2025 года стали оттенки сливочного масла: бежевый, нежно-желтый, светло-коричневый.

«Также к актуальным цветам относятся оттенки винного и оттенки серого. Мы их называем новым красным, потому что они отлично подходят тем девушкам, которым не идет красный цвет, либо они просто его не любят», — добавила блогер.

Весенне-летние тренды, которые легко ввести в гардероб

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Весной-летом дизайнеры обратили внимание на сумки, очки и ремни.

Все еще в моде объемные тоуты, в которые легко поместится ноутбук и офисный перекус. Такие сумки подойдут практически под любой образ, как и плетеные ремни. Речь именно о поясах, состоящих из нескольких ремешков: они достаточно самобытны, чтобы добавить изюминку любому классическому наряду.

Не стоит забывать и о трендовых спокойных оттенках: бежевый, коричневый и цвет-какао отлично вписываются даже в самый строгий дресс-код.