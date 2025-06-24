Расплата за фигуру: чем опасно экстремальное похудение

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Экспресс-марафон по сбросу веса или недельная диета — кто даст меньше? И какой из способов окажется наиболее губительным для организма?

Ради попытки похудеть на 5 килограммов за 10 дней, в ход идут все варианты — слабительные таблетки, диеты и мочегонные препараты. Вот бы уменьшить эти ненавистные цифры на весах как можно скорее и потом не вспоминать о них как можно дольше! И ведь экспресс-марафоны действительно дарят эту возможность: сложно думать о небольшом привесе, когда все мысли заняты проблемами со здоровьем, которые как раз экстремальные диеты и вызвали.

Всегда ли быстро — синоним «хорошо»? Как не пострадать в погоне за красотой и худеть без вреда для организма, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эндокринолог и врач интегративной медицины Александра Прокудина

Похудение с помощью слабительных и других медикаментов

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Идея сбросить вес через выведение из организма «лишнего» кажется логичной: и кишечник избавится от ненароком очутившегося в нем двойного бургера, и цифра на весах быстро уменьшится. Единственная проблема — вместе с фастфудом телу придется расстаться и с «нужным».

«Похудение за счет слабительных препаратов, прежде всего, несет большую потерю жидкости и может привести к нарушению усвоения питательных веществ: и макронутриентов — белков, жиров, углеводов, и различных полезных, нужных нам микроэлементов, витаминов», — пояснила эндокринолог.

К тому же слабительные препараты — это целая группа лекарств, которая состоит из медикаментов с различным составом, подходящим под конкретное заболевание. Их формулы разрабатывали не для похудения, поэтому реакция организма и побочный эффект могут быть далеко не такими веселыми, как картиночки на их упаковках.

«Зачастую мы все хотим получить волшебную таблетку, которая поможет быстро снизить вес. Но таких таблеток на самом деле не существует. Очень большой вклад в снижение веса и в наше здоровье мы делаем сами, своим образом жизни», — подчеркнула Прокудина.

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Тем не менее, в России зарегистрировано три группы лекарственных препаратов для снижения веса, но разработаны они конкретно для страдающих ожирением людей. К ним стоит обращаться только в случае, если индекс массы тела больше 30 или 35.

Похудение на жестких диетах и экспресс-марафонах

Экспресс-диеты и марафоны, ориентированные на быстрый сброс веса строятся по принципу резкого ограничения в еде на краткий срок.

«При суточном объеме в 500 килокалорий и менее мы можем не получать необходимое количество макро и микронутриентов. Такие диеты зачастую ведут к тому или иному откату, потому что долго они не соблюдаются, а выходить из них нужно правильно и постепенно», — рассказала Прокудина.

На марафонах вес уходит за счет мышечной ткани, которая отвечает за эстетику внешнего вида. Все-таки разница между изможденно-худым и подтянутым телом велика, и мало кто стремится к первому варианту.

«Для потери жировой ткани нужно гораздо больше времени, она более энергозатратна. Чтобы в меньшей степени терять мышцы, нужно потреблять необходимое количество белка. То количество, которое нам нужно, может банально не уложиться в те урезанные нормы калорийности, которые бывают при подобных экстремальных диетах», — уточнила эксперт.

Еще одна проблема экспресс-диет: сильный дефицит калорий ведет и к упадку энергии. А если сбрасывать вес за счет исключения белков, жиров или углеводов, проблем станет только больше. Так, протеин дает чувство сытости и силы заниматься спортом. Жиры, в свою очередь, отвечают за энергию, а без углеводов резко ухудшается настроение.

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Тем не менее, марафоны могут иметь место в процессе похудения. Только менять под них образ жизни нужно постепенно, как и преобразовывать, видоизменять его по завершении курса. Это требует времени — привычки не станут рутиной за пару дней. Получается, нормальный марафон уже за счет входа и выхода из него экспрессом не будет.

Похудение с помощью мочегонных и лимфодренажных препаратов

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Часто лишние килограммы в талии — это застой жидкости в организме, а мочегонные или диуретики как раз способствуют ее выведению. Проще говоря, с их помощью можно сократить вес за счет уменьшения отека, который, кстати, вызывают недостаток сна и неправильное питание.

«Мочегонные способствуют выделению почками в большем количестве ионов натрия, которые за собой тянут воду. Соответственно, вода выводится почками. Бесконтрольный прием диуретиков может привести к нарушению баланса электролитов, таких как натрий, калий и магний», — отметила врач интегративной медицины.

По этой причине специфические препараты имеют свои показания и противопоказания. Побочки от мочегонной диеты — это снижение давления, головокружение, нарушение ритма сердца и даже судороги.

Как тогда худеть?

Похудение — это не временные страдания, а медленное формирование привычек, изменение восприятия порций и ежедневной активности. Так вес никогда не вернется, а тело преобразится, станет здоровее — но на это уйдет ни один месяц.

«В отношении экспресс-диет и экстремальных диет действует одно правило — быстро не значит хорошо. Поэтому лучше, конечно, настроиться на постепенное снижение веса более физиологичным способом, используя гипокалорийную диету», — считает эндокринолог.

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