Похудеть с помощью тока и барабанных палочек: простые активности для сброса веса

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Новые виды фитнеса помогут увлекательно и в комфортном режиме сбросить вес.

С помощью традиционно «похудательного» бега вместе с лишним весом можно заодно потерять любовь к спорту, мотивацию к изменениям, ну и веру в себя… А если не развлекать бабуль на лавке, уныло наворачивая круги вокруг дома, тогда надо в фитнес-клуб. Тут тоже безрадостно: групповые занятия настолько интенсивны, что скромный план избавиться от нескольких килограмм можно сразу менять на участие в Олимпийских играх. Если, конечно, получится остаться в живых.

В общем, надежда на пробежки и фитнес-тренировки давно пропала, ну а распиаренная йога просто достала. К счастью, спортивная вселенная бесконечно пополняется новыми направлениями, и многие из них привлекают спокойным темпом, нетривиальным подходом и разнообразием нагрузок.

Цигун для ищущих спокойствия

5-tv.ru

Зародившуюся в Индии йогу объединяет с цигуном, родом из Китая, приятная особенность — и то, и другое не фитнес, а система оздоровления. Соответственно, последний вобрал в себя все плюсы энергетической разгрузки мозга, но при этом упражнения в китайской практике гораздо проще.

Древнее искусство не требует феноменальной гибкости, все позы просты в исполнении и медитативны. Можно было бы сказать, что у Цыгуна одни плюсы, если бы низкая интенсивность урока не сокращала количество затраченных калорий. Заниматься таким типом активности придется чаще йоги. Зато в студии не будут смущать фото девушек размера XXXXXXXXS, завернувшихся в позу сыра чечила.

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Тайцзи для предпочитающих боевые искусства

5-tv.ru

Тайзци или тай-чи произошло от древней практики сражений тайцзи цюань. Благодаря этому получился оздоровительный комплекс с традиционными боевыми движениями, но без сложных прыжков и энергозатратных трюков.

Китайский «фитнес» направлен на развитие тела, накопление жизненной энергии. Упражнения в течение урока становятся сложнее постепенно.

Занятия не требуют специального инвентаря, не имеют вообще никаких противопоказаний, да еще и медитативны.

Калланетика для любящих растяжку и танцы

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Американка Каллан Пинкни в 1960-х из-за травмы оставила балет и танцы и для восстановления начала заниматься стретчингом. А потом объединила оздоровительную гимнастику с ритмичностью, назвала производным от своей фамилии словом и подарила фитнес-миру неординарный подход к низкоинтенсивным тренировкам.

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В калланетике есть движения и из балета, и из йоги — все они плавные, грациозные и очень полезные. При этом уроки не требуют шпагатов, как традиционные гимнастика и хореография, а осанку улучшают по-танцевальному.

Боди-балет для вдохновленных «Лебединым озером»

5-tv.ru

Создать без серьезных усилий фигуру, похожую на точеный стан настоящей балерины, помогут занятия на основе па классической хореографии.

Боди-балет выгодно вобрал в себя все прелести грациозного искусства, исключив при этом танец. Звучит необычно, но в этом и преимущество методики: классическая музыка и движения у станка создают атмосферу настоящего балетного класса, при этом исключая энергозатратные прыжки и вращения. И похудеть получится, и приблизиться к детской мечте о белой лебединой пачке!

VR-тренировки для ценящих уединение

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Если во всех предыдущих видах активности пугает необходимость контакта с другими членами группы, похудеть можно и вдали от многолюдного фитнес-клуба.

Виртуальный тренинг настолько адаптивен, что может подстроиться абсолютно под любой уровень подготовки. Единственная проблема — придется купить очки виртуальной реальности. Зато эта трата разблокирует возможность худеть на пляжах Малибу или склонах Эвереста!

Суть VR-тренировок и заключается, собственно, в наличии девайса. В остальном, это традиционная ходьба или другая желаемая активность на беговой дорожке.

Фитрок для заряженных ритмом хип-хопа

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Еще один вид околотанцевального фитнеса — фитрок — представляет собой движения с барабанными палочками под рок-музыку.

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Упражнения задействуют все группы мышц и могут быть как динамичными, так и более спокойными. Фитрок похож на аэробику — такая физкультура и похудеть помогает, и заряжает настроением.

EMS-тренировки для вечно занятых

5-tv.ru

Наверное, больше чем VR удивить может только стимуляция мышц с помощью низкочастотных электрических импульсов.

EMS-занятия проходят в специальных костюмах, оснащенных электродами. Через импульсы тока задействуется сразу несколько групп мышц одновременно, что позволяет сократить время тренировки до получаса.

Изначально методику EMS разрабатывали для укрепления и восстановления мышц, поэтому подключиться к необычным занятиям смогут даже те, кто никогда не занимался спортом или имеют проблемы с суставами.