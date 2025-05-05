Рак, анемия или панкреатит: к чему приводит быстрое «таблеточное» похудение

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Погоня за стройностью часто заставляет людей выбирать крайние, а иногда и просто опасные для здоровья, методы.

В подмосковном Красногорске у девушки, которая хотела быстро похудеть, образовался в желудке камень размером с грейпфрут и чуть не разорвал ей внутренности. Появился он от таблеток из интернета. В Великобритании более 80 жителей скончались после применения известного препарата для диабетиков, с помощью него все эти люди пытались скинуть лишние килограммы.

Голодание, монодиеты, стимуляторы, инъекции гормонов — это только малая часть популярных практик для похудения. Кто поставляет в Россию препараты, которые калечат людей? И как хитрые производители обманывают тех, кто мечтает похудеть? Какова же цена «идеального тела»?

Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

За счет чего действуют таблетки для похудения

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Последний год в интернете массово раскручивается препарат для лечения диабета, который якобы помогает похудеть. Ким Кардашьян, Илон Маск и другие знаменитости открыто делятся результатами, создавая иллюзию «волшебной таблетки». Визуальные трансформации в социальных сетях вызывают восторг, но редко сопровождаются честным рассказом о побочных эффектах.

«Снижение веса ассоциировано с двумя основными механизмами. Первый — замедление поражения по желудочно-кишечному тракту. И второй — снижение чувства голода за счет влияния на центр насыщения», — рассказывает эндокринолог Дарья Абахина.

Только у препарата нет никакого чудо-эффекта. Действующее вещество имитирует гормон, который замедляет работу желудка, тем самым продлевая чувство насыщения, снижает аппетит и тягу к калорийной пище. А негативные последствия для организма в разы превосходят его эффективность.

«Побочные эффекты связаны в основном с желудочно-кишечным трактом. То есть это тошнота, рвота, диарея. Есть также данные по поводу частых проблем, например, острый панкреатит или желчекаменная болезнь», — утверждает эксперт.

Почему нельзя покупать дешевые таблетки для похудения

В России этот препарат официально не продается, поэтому рынок просто наводнили подделки и более дешевые, некачественные аналоги. Одну из последних крупных партий контрафактного товара почти на десять миллионов рублей задержали на границе с Латвией.

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«При досмотре автобуса в техническом отделении, предназначенном для ремонтных работ узлов и агрегатов транспортного средства, таможенники обнаружили 509 коробок с лекарственным препаратом», — сообщает сотрудник пресс-службы Северо-западного таможенного управления Мария Троянова.

В этих случаях никто не контролирует условия транспортировки, и приобретая препарат с рук, можно не только нарваться на подделку, но и получить испорченное вещество, которое способно нанести непоправимый вред здоровью.

Как психологические проблемы влияют на вес

Героиня Дарья Иванова с детства занимается профессиональным спортом, соответственно, к максимальным требованиям к физической форме давно привыкла. Жесткие диеты, тотальный контроль веса и психологическое давление способны даже взрослого человека выбить из колеи, что уж говорить про хрупкую детскую психику.

«Это был период, наверное, девяти или десяти лет, самый пик подросткового возраста», — делится она.

Травля в школе может глубоко повлиять на пищевое поведение ребенка, формируя нездоровые отношения с едой.

«При нервной анорексии, так же, как и при нервной булимии, человек становится фиксирован на этой теме. Часто пропадают все прочие интересы к работе, учебе. Питание становится центральной темой», — объясняет психиатр Екатерина Семенова.

Дарья стала отказываться от еды, а когда начались головокружения и обмороки, ела, но затем намеренно вызывала рвоту. Такой метод похудения практически сразу сказался на здоровье девушки.

«У меня была анемия, испортились ногти. Вся гормональная система была просто изувечена, я до сих пор ее не восстановила, поэтому вынуждена принимать таблетки, чтобы была хоть какая-то выработка гормонов», — откровенничает девушка.

При резкой и бесконтрольной потере веса возможны и более серьезные последствия.

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«Часто поражается пищевод, вплоть до эрозии и тяжелых последствий. Даже считается, что такие поражения пищевода могут привести в дальнейшем к раку», — разъясняет специалист.

Что находится внутри баночек для похудения

За прошлый год россияне потратили на покупку аналогов известного препарата для диабетиков более шести миллиардов рублей. Таким бешеным спросом воспользовались и производители БАДов. На маркетплейсах появилось огромной количество добавок, которые заявляют в составе аналогичное действующее вещество и обещают быстрое похудение.

«Наиболее опасно в этих биологически активных добавках то, что их название несколько имитирует уже имеющиеся на рынке медицинские препараты. Люди могут начать принимать их вместо назначенного им лекарственного средства, что может быть небезопасно для их здоровья», — поясняет диетолог Татьяна Залетова.

Были приобретены несколько баночек с многообещающим названием, но не для того, чтобы похудеть, а для комментариев диетолога об их составе.

«Действующих веществ, которые содержатся в оригинальных препаратах, тут нет. Основной эффект — это психологический триггер, который позволяет быть уверенным, что нам что-то поможет контролировать аппетит», — говорит она.

Любое экстремальное похудение наносит вред организму, и чаще всего потерянные килограммы возвращаются в большем объеме. Здоровый подход к внешности начинается с понимания того, что тело — не проект для бесконечной коррекции, а живая система, требующая уважения и заботы. Не стоит доверять рекламе и советам из интернета, первый и главный шаг в погоне за идеальной фигурой — консультация со специалистом.