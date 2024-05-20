Укрощение аппетита: как быстро и безвозвратно сбросить лишние кило к пляжному сезону

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пляжный сезон все ближе, а времени на приведение фигуры в порядок после зимы все меньше. Получится ли добиться стройного тела быстро и без вреда для здоровья?

Небольшая прибавка в весе зимой абсолютно нормальна, ведь таким образом организм защищает себя от переохлаждения. К тому же, в этот период меняется и рацион, так как многие налегают на богатые жирами и углеводами продукты.

Вот только с наступлением тепла чрезмерный аппетит сходит на нет, а лишние килограммы никуда не исчезают и начинают доставлять дискомфорт. Попытки как можно скорее привести фигуру в порядок нередко оборачиваются еще большим проблемам со здоровьем. Каких правил нужно придерживаться, чтобы грамотно похудеть к пляжному сезону, эксклюзивно Пятому каналу рассказала диетолог Кристина Кузнецова.

Как вредные привычки влияют на вес

Здоровое тело и вредные привычки — вещи несовместимые. То же курение отрицательно влияет как на дыхательную, так и на пищеварительную систему. Особенно популярно мнение, что сигареты помогают в борьбе с перееданием. Вот только это правдиво лишь отчасти.

Отсутствие тяги к еде наблюдается лишь у тех, кто курит не более 2-5 лет. Со временем же последствия ежедневного вдыхания ядовитых химикатов начинают отражаться на организме — нарушается обмен веществ, после чего риск ожирения возрастает в несколько раз.

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Еще более коварным оказывается алкоголь. Горячительные напитки обжигают стенки слизистой ЖКТ, провоцируя тем самым зверский аппетит. Уследить за количеством съеденного во время застолья в расслабленном состоянии не так уж и просто. Кроме того, спиртное само по себе достаточно калорийное. Так, например, в ста граммах водки содержится 231 калория, в шампанском — 90, а в красном вине — 85. Следовательно, превысить суточную норму можно буквально за несколько часов, даже того не заметив.

«Алкоголь приводит к склеиванию кровяных телец (тромбоцитов), обеспечивающих организм кислородом. И это только одна из множества патологий», — рассказала диетолог.

Безобидной на первый взгляд, но наиболее опасной считается зависимость от сладостей. Причем, это касается не только конфет, печений и шоколада. Огромное количество сахара содержится также в соках и газировках.

«Дело в том, что глюкоза после попадания в организм активизирует работу ЖКТ, который быстро справившись с напитком, требует еще больше сахара», — предостерегла специалист.

Конечно, полностью отказываться от любимых продуктов не стоит, ведь это кратно увеличит риск срыва и последующего переедания. В первую очередь нужно работать не с ограничениями, а с мышлением. Нередко после съеденной сладости худеющий чувствует сильную вину и обещает себе отработать «лишнее» в спортзале. Подобная логика заведомо проигрышная, ведь избегать конфеты или торты всю жизнь уж точно не выйдет.

Важно позволять себе вредные продукты, но все же следить за частотой потребления и количеством. При регулярных занятиях спортом и сбалансированном питании десерт уж точно не отложится в боках.

Гликемические горки: как показатель сахара в крови влияет на организм

Многим знакома фраза из детства: «Не ешь перед обедом сладкое, аппетит перебьешь». И хотя конфеты тогда казались намного вкуснее супа, подобные наставления родители давали неспроста.

Как известно, еда — это ключевой источник витаминов, минералов, а также энергии, которая необходима для поддержания жизнедеятельности организма. Когда она попадает в желудок, запускается сложный процесс переваривания. В этот момент поджелудочная железа вырабатывает специальные ферменты, благодаря чему человек получает из съеденного полезные компоненты — микро- и макроэлементы.

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Вместе с тем железа производит определенное количество инсулина — гормона, ответственного за усвоение глюкозы из пищи и ее дальнейшего преобразования в энергию. Дилемма заключается в том, что на усвоение маленькой конфеты и целой тарелки каши может быть затрачено одинаковое количество ферментов. Ведь главный критерий для ЖКТ не размер блюда, а его насыщенность углеводами. Полезная овсянка будет перевариваться по меньшей мере два часа, в то время как небольшая сладость — за полчаса, не дав должное насыщение.

«Продукты с высоким гликемическим индексом — это конфеты, шоколадки, за исключением горького шоколада. Можно себе его позволить», — отметила специалист.

Поэтому родительским советом лучше пользоваться и грамотно составлять свой рацион. Вполне возможно, что после горячего супа желание закусить пирожным пройдет само по себе.

Как менструальный цикл влияет на колебания веса женщины

Нередко женщины забывают, что на их внешний вид влияет не только образ жизни, но и внутренние процессы. Из-за менструального цикла тело может выглядеть совершенно по-разному. Так, например, в фолликулярную фазу, когда яйцеклетка только созревает в яичниках, прекрасный пол чувствует значительный прилив сил. Сходят отеки и улучшается настроение.

Наибольших результатов в похудении и тренировках удается достигнуть во время овуляторной фазы — на 13-17 день цикла. Из-за выработки гормонов эстрадиола и прогестерона собственная внешность даже кажется более привлекательной.

Однако всего через неделю начинается новая фаза — лютеиновая. В это время девушки замечают незначительное прибавление в весе. Но это связано с естественной задержкой воды в организме. Неприятный отек проходит вскоре после завершения менструации, но даже минимальное увеличение цифр на весах может привести к тому, что женщина сразу же бросает тренировки или, напротив, начинает морить себя голодом для «наверстывания упущенного».

«Если мы хотим сбросить вес, то это должно быть здоровое снижение. Это не значит закрыть рот и потерять огромное количество мышц. Вы похудеете не за счет жировой ткани», — прокомментировала диетолог.

Оптимальным решением будет подстроить частоту и интенсивность тренировок под собственный цикл. Также полезно назначить даты взвешивания. Например, вставать на весы каждый месяц с утра определенного числа. Тогда результаты похудения будут наиболее объективными.

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Самые важные привычки для ускоренного похудения

Желая как можно скорее распрощаться с ненавистными лишними килограммами, худеющие зачастую буквально закапывают себя в ограничениях — ставят полный запрет на сладости, максимально урезают углеводы и едят одну лишь гречку. Конечно же, организм, привыкший к совершенно иному рациону, вскоре начинает бить тревогу. В результате все сброшенные килограммы возвращаются.

Вот только добиться фигуры мечты вполне реально и без колоссальных жертв. Достаточно постепенно ввести в свою жизнь ряд полезных привычек.

Нормализовать питьевой режим

О том, что регулярное потребление воды полезно для организма, хотя бы раз слышал каждый. Питьевой режим способствует правильной работе всех систем: помогает печени и почкам в процессе фильтрации, предотвращает сгущение крови и последующее образование тромбов, а также благоприятно воздействует на работу всего ЖКТ.

Дабы новая привычка поскорее стала неотъемлемой частью рутины лучше всего выпивать целый стакан сразу же после пробуждения. Это не только поможет быстро взбодриться, но и не забыть в спешке о важности постоянной гидратации организма.

Составить собственную норму не так уж и сложно. Врачи рекомендуют выпивать 25-30 миллилитров жидкости на 1 килограмм массы тела. То есть, при весе 70 килограммов ежедневно следует потреблять не менее 2100 миллилитров чистой воды.

«Бытует мнение, что лимон способствует снижению веса, но, скорее всего, мы ошибаемся. Это больше вкусовая добавка», — добавила эксперт.

Поэтому верить волшебному совету по похудению при помощи обыкновенной воды с лимоном, который нередко дают знаменитости, не стоит. Это лишь малая часть того, что звезды ежедневно делают, дабы оставаться стройными.

Спать не менее 7-8 часов каждый день

Как известно, спортсмены соблюдают строгий режим дня. Время их пробуждения и отхода ко сну практически не меняется. Подобное правило существует неспроста. Это помогает стать более дисциплинированным, а также способствует полноценному отдыху после физических нагрузок.

Кроме того, желательно стараться заснуть до 11 часов вечера. В это время за окном полностью темнеет, что является условным сигналом для головного мозга о наступлении ночи. Происходит естественный выброс мелатонина — гормона, регулирующего биологические ритмы всех живых организмов.

Некачественный сон влечет за собой ряд неприятных последствий — отеки, переутомление и хронический стресс, что моментально отражается на внешнем виде.

Плотно завтракать и не переедать на ночь

Один из ключевых принципов здорового похудения — это сбалансированный рацион, согласно которому завтрак является самым важным приемом пищи. Именно он насыщает организм энергией, которую тот будет равномерно расходовать в течение дня.

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Поэтому диетологи советуют после пробуждения употреблять в пищу сложные углеводы и белки — каши, яйца, творог. В противном случае, в течение дня потребуется «подзарядка», а перекусывают многие чаще всего булочками, шоколадом и другими сладостями, что крайне вредно.

Перед сном, напротив, нельзя нагружать желудочно-кишечный тракт. Во-первых, это помешает быстрому засыпанию, так как кровь приливает к органам пищеварения и человек закономерно испытывает тяжесть.

«Кроме того, переедание ночью приводит к застою жира в организме, так как вечером организм не успевает эффективно переработать углеводы», — рассказала эксперт.

Наиболее полезен ужин, состоящий преимущественно из белков, — легкие салаты из овощей и яиц, запеченная рыба, отварная курица или творог.

Добавить дополнительную активность в рутину

Сегодня у многих наблюдается одна крайне вредная привычка — постоянное использование лифта. Конечно, если речь идет о 15-20 этаже, лучше поберечь колени. В остальных случаях подъем по лестнице принесет лишь пользу. Во время похудения любая дополнительная активность — это большой плюс.

Также можно попробовать добираться на работу и домой, исследуя новые маршруты. Небольшая прогулка в хорошую погоду поднимет настроение и положительно повлияет на фигуру.

Есть по потребностям, а не под действием эмоций

Коварным врагом, мешающим сбросить лишние килограммы раз и навсегда, может стать банальная скука. Когда человеку нечем заняться, его мысли закономерно начинают вращаться вокруг еды. Вот только организм в этот момент есть вовсе не хочет.

Для того, чтобы не оказаться в плену психологического голода, важно соблюдать два правила:

Четко отслеживать собственные потребности. О том, что настало время перекусить, тело обычно сигнализирует урчанием в животе. Научиться отвлекаться на другие дела и сдерживать порыв съесть «лишнего».

Дабы пирожные и конфеты точно не манили своим аппетитным видом, лучше обходить в магазине соответствующие прилавки стороной.

Планировать рацион на день заранее

В ритме жизни современного человека на правильное питание часто не хватает времени. Ранним утром удается лишь принять душ, выпить чашку кофе и поскорее собраться на работу. Особенно загруженным сотрудникам специалист советует заранее спланировать рацион на день и заготовить еду на завтрак, обед и ужин.

Приемы пищи в определенно отведенное время помогут организму наладить биологические ритмы. Спустя время худеющий заметит, как улучшились его самочувствие и сон, а тренировки с каждым разом становятся более эффективными.