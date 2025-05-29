Вместо выпускного в реанимацию: почему нельзя худеть на быстрых диетах

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Май — отличная пора, чтобы вспомнить о сезоне купальников и вечерних платьев. Но многих эти мысли приводят в ужас, глядя на весы.

Выпускной вечер — особенное событие в жизни каждого школьника. Хочется, чтобы образ был идеален, а платье сидело безупречно. Отсюда появляется и желание похудеть, избавиться от пары лишних килограммов. Однако быстро сбросить все, что копилось «столетиями» довольно сложно, особенно за один месяц.

В таком случае в ход идут слабительные или лимфодренажные препараты, специальные порошки с маркетплейсов и народные средства — употребление яблочного уксуса натощак или сбора трав. Раз красота, как считается, требует жертв, то выпускник сам готов стать этой жертвой. Это приводит к серьезным ошибкам, которые негативно сказываются на здоровье, и, в конечном итоге, не приводят к желаемому эффекту — лишние килограммы пропадают, но появляются серьезные осложнения.

Как безопасно худеть и о каких последствиям стоит помнить выпускницам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала специалист по рациональному питанию Светлана Бритт.

Голодание и экспресс-диеты

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В желании быстро похудеть многие прибегают к экстремальным мерам: резко сокращают калорийность рациона, а то и вовсе прекращают есть. Это приводит к серьезному дефициту микро- и макронутриентов, необходимых для красоты и здоровья.

«Конечно, в масштабах одной или двух недель сильно навредить себе девушка не сможет, но, скорее всего, здесь уже будет завязано длительное отношение с едой. То есть, дальше она на постоянной основе будет вводить какие-либо ограничения, что приведет к расстройству пищевого поведения», — говорит эксперт.

Экспресс-диеты, обещающие молниеносное похудение, в большинстве случаев не работают. Как только школьница возвращается к привычному рациону, потерянные килограммы возвращаются часто с «прибавкой».

«Она себя ограничивала, ограничивала, держалась, а дальше празднуем выпускной — большое количество калорийной пищи. И, конечно же, все вернется на круги своя. Еще, скорее всего, с добавочных весом», — объясняет нутрициолог.

Кроме того, жесткие ограничения в питании негативно сказываются на внешности и самочувствии:

проблемы с кожей — высыпания и ухудшения цвета лица;

выпадение волос и ломкость ногтей;

нарушение пищеварения.

БАДы и чудо-таблетки для снижения веса

Не стоит верить и рекламе чудодейственных таблеток для похудения. Большинство из них не имеют научного обоснованной базы и действуют на рецепторы головного мозга, блокируя аппетит. Нередко в онлайн магазинах продаются подделки-пустышки с эффектом плацебо.

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«Если у женщины есть срыв на еду психо-эмоционального характера, то есть у нее что-то произошло, и ей хочется сорваться на еду, то в таких случаях таблетка не поможет», — утверждает специалист по рациональному питанию.

В борьбе за быстрый результат юные леди используют мочегонные и дренажные средства, что очень сильно обезвоживает организм.

Действие подобных веществ повышает температуру тела до 38°, девушку может начать трясти, в некоторых случаях и выше.

«Безусловно, здесь будет ряд побочных эффектов со стороны пищеварительной системы, а когнитивные функции головного мозга начнут страдать», — уверяет она.

Но что делать, когда времени осталось мало, а вернуть былую стройность телу необходимо? Бритт рекомендует скорректировать питание, исключив вредные продукты.

Требуется полностью отказаться от:

молочной продукции;

снеков и хлебобулочных изделий: печенья, плюшек, даже с надписью «без сахара». Как уверяет нутрициолог, скрытые сахара присутствуют везде под маркировками «фруктоза», «сироп» или «патока»;

переработанного мяса (сосиски, колбасы, буженину и т. д.);

Как избежать срывов

Чтобы избежать срывов во время диеты, можно воспользоваться простым, но эффективным приемом. Срывы обычно происходят по вечерам — девушка заходит на кухню, а там все внимание приковывается к холодильнику. К таким случаям специалист советует заранее подготовиться.

«Надо с вечера нарезать свежую морковку, огурчик, помидорчики и побольше зелени. Можно себе эту тарелку „безопасности“ поставить на видное место, и как только пошел сигнал: „Я хочу что-то съесть“. Но надавала о себе по щекам, выпила стакан воды, как-то успокоилась и переключила внимание на ту самую тарелку. Погрызла — мозг успокоился. И тихонечко идем ложиться спать», — рассказывает секрет Бритт.

Безопасные продукты для похудения

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Специализированные продукты, которые могут «сжечь» жир, еще не изобрели. Существуют мифы, что два киви или два яичных белка перед снов смогут «убить» лишние килограммы». Эксперт утверждает, что все это является абсолютным мифом.

«Никаким образом никакой продукт не может напрямую повлиять на саму жировую клетку», — говорит знаток.

Для того, чтобы худеть без вреда для здоровья, эксперт предлагает использовать принцип сбалансированной тарелки.

Он под собой подразумевает деление посуды на части, содержащие белки, жиры, углеводы и клетчатку. Для этого подойдет тарелка диаметром 22 сантиметра. Визуально ее надо разделить на две равные части. Одну заполнить клетчаткой — не помидорами и огурцами, а салатным миксом, например, или разнообразной зеленью.

Другую же половину поделить еще раз на два. Первую посвятить углеводам — гречке долгой варки, булгуру, картофелю или макаронам из твердых сортов пшеницы. На соседней расположить белки: это яйца, курица, индейка, кролик — в любое время, а днем отдать предпочтение лучше говядине или свинине.

По желанию можно добавить кусочек сыра, авокадо или полить зелень небольшим количеством оливкового масла extra virgin, а сверху посыпать орехами. От десерта тоже отказываться не придется. Только немного его изменить — вместо привычных шоколадок и печенья побаловать себя свежими ягодами.

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Еще потребуется осознанно уходить от привычки постоянно жевать. Светлана Бритт советует только завтракать и ужинать.

Стремление выглядеть идеально на выпускном вечере вполне понятно, но важно помнить, что здоровье — это самое главное. Не стоит прибегать к страшным диетам и сомнительным препаратам.