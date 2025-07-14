ВИЧ и гепатит: после какого экзотического массажа можно уйти с букетом инфекций

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Необычные виды массажа не смогут быть такими приятными, если знать, что во время такой процедуры человеку передается множество бактерий и инфекций.

Молодая австралийка лишилась всех пальцев на ноге после модного у отдыхающих рыбного педикюра в Таиланде. А туристка из США после такой же процедуры подцепила редкий грибок — при этом заболевании ногти отслаиваются и перестают расти.

Почему не стоит доверять педикюр рыбам? Зачем ведущий Роман Перелыгин пригрел змею на спине? И какие сложности могут возникнуть при выборе гирудотерапевта?

Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Безопасен ли массаж рыбками

Фиш-спа довольно популярная процедура, которая обещает избавление от кожных проблем и даже псориаза. Однако далеко не все знакомы со списком противопоказаний.

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«Нельзя полностью исключить даже вероятность заражения вирусными инфекциями, включая ВИЧ и гепатит. Если рыбка контактировала с инфицированным клиентом и следом за этим, например, пришел клиент с небольшим повреждением на коже, то, разумеется, нельзя исключить, что не произошло инфицирование», — говорит дерматолог Дарья Баскакова.

Российские салоны красоты берут за такую процедуру от 500 до 800 рублей. Причем в погоне за заработком некоторые из них готовы рискнуть здоровьем клиента.

«Ничего, что у меня там ранка на ноге? Небольшая натертость», — уточняет корреспондент.

«Если кровь пойдет, то мы просто заклеим. Они просто кожу могут оторвать», — отвечает ей мастер.

«Просто заклеить?» — переспрашивает клиент под прикрытием.

«Я обработаю вам», — спокойно уверяет специалист.

Знатоки говорят, что никаких кожных повреждений во время проведения процедуры быть не должно. Но есть и другие нюансы.

«Противопоказания — кожные заболевания. Это всякие грибки, красная волчанка и онкозаболевания», — утверждает ихтиолог Кристина Клековкина.

Чем опасен массаж рыбками

Для фиш-пилинга используют специальный вид мелких рыбок Гарра Руфа. У них нет зубов, а вместо них что-то наподобие наждачной бумаги. В дикой природе они питаются планктоном, но в отсутствии его с удовольствием перекусят ороговевшей кожей. Живут они только в теплой воде, в которой прекрасно размножается множество бактерий.

«Необходимо соблюдать важные условия. Первое, это ветеринарное освидетельствование рыбок, которые находятся в аквариуме. Второе — система очистки и фильтрации воды. Третье — стерилизация», — рекомендует эксперт в области термальных комплексов Анна Мерзлякова.

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Такой пилинг запрещен во многих странах. Ведь использование одних и тех же рыбок при обслуживании разных клиентов может навредить здоровью.

«В ротовой полости рыбы содержатся бактерии и грибы, которые находились до этого на коже предыдущего клиента», — поясняет дерматолог.

Что такое и чем полезна гирудотерапия

Специалисты говорят — в отличии от сомнительных лечебных свойств рыбного пилинга, лечение пиявками или гирудотерапия действительно оказывает положительное воздействие на человеческий организм.

«Пиявку называют мини-аптекой. Некоторые ученые считают, что биологически активных веществ в слюне пиявки около 450. Есть вещества, которые работают с рубцами, нагноениями. И те, которые достраивают капилляры, просто являются строителями капиллярной сетки», — разъясняет заведующая лабораторией отдела контроля качества Международного центра медицинской пиявки Мария Прадед.

Но не стоит торопиться и бежать в ближайший водоем за чудо-пиявками.

«Пиявки могут переносить любые кровеносные болезни и инфекции, такие как гепатит, ВИЧ», — рассказывает физиотерапевт Юлия Палкина.

Чтобы не произошло инфицирования, пиявку используют только один раз, а после процедуры утилизируют.

На переднем конце пиявки находятся три челюсти с зубами. Когда она кусает, то оставляет Y-образную рану и при помощи ритмических движений высасывает кровь. В момент укуса в ранку попадает коктейль из биологически активных соединений.

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Лечение пиявками назначают в комплексной терапии при артериальной гипертензии, стенокардии, инфаркте миокарда, варикозе, некоторых гинекологических заболеваниях и даже бесплодии. Но есть и противопоказания.

«Заболевания крови, как гемофилия, то есть несвертываемость, и из таких тоже еще основных — онкология. Беременность считается как противопоказание. Под вопросом остаются иногда критические дни у девушек», — сообщает врач.

Стоит учитывать и то, что эффективность гирудотерапии не имеет масштабных исследований. А современная медицина позволяет справиться с болезнью более действенными способами, не прибегая к сомнительным и небезопасным альтернативным методикам.

Может ли змея вылечить все болячки

Еще одна экзотическая процедура набирает популярность — змеетерапия или змеиный массаж. Некоторые самые смелые звезды шоу-бизнеса уже испробовали ее на себе.

«Если у вас болит спина, вы можете прийти на классический массаж к мануальному терапевту. Ну а вот мне сегодня будут делать массаж змеей. Это вообще безопасно?» — задает вопрос ведущий Роман Перелыгин.

«Безопасно. Раздевайтесь», — кратко отвечает невролог, мануальный терапевт Олег Колесников.

Специалисты по змеетерапии уверяют — она помогает избавиться от страхов и тревог, а также улучшает циркуляцию крови. Суть процедуры довольно проста: змею водружают на человека, а дальше дело уже за самим пресмыкающимся, куда приползет, то и лечит.

И хотя змеи для такого массажа используются неядовитые, гарантировать полную безопасность вряд ли кто-то сможет. И недавний случай в Новороссийске, где трехметровый домашний удав едва не убил свою хозяйку, еще одно тому доказательство.

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Эффект змеетерапии сомнителен. Да и удовольствие от нее тоже на любителя.

«Само осознание, что у тебя на спине лежит змея, не очень комфортное. Поэтому я бы предпочел руки профессионального массажиста или мануального терапевта», — заключает Перелыгин.

Для релаксации или лечебного эффекта существуют более безопасные методы: классический массаж, спа-процедуры, ЛФК, йога или медитация. А если привлекает экзотика, стоит тщательно взвесить все риски и убедиться в абсолютной безопасности процедуры.