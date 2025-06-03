Будет сильно лихорадить: после укусов каких насекомых можно серьезно заболеть

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Летний сезон приближается вместе с атакой насекомых. Если раньше от укусов помогали мази, то сейчас после встречи с ними придется посетить врача.

От одного вида фотографий с комарами невольно хочется почесаться. Что говорить о том, какую тревогу испытали жители юга России при личной встрече с полчищем кровопийцев?

Какую смертельную опасность несет комариный укус? Могут ли насекомые свести человека с ума? Куда любят заползать тараканы, пока человек спит?

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Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какие симптомы при лихорадке Денге

Жужжащие смерчи уже давно знакомы жителям Восточной Азии и Южной Америки: тысячи комаров не просто мгновенно подбираются к домам и устилают лестничные площадки, а еще и переносят смертельно опасное заболевание — лихорадку Денге. Ее жертвой стала героиня Евгения Колесникова: кадры с золотистого пляжа под райским солнцем Бали резко сменились больничной палатой и капельницами.

«Я была 24/7 с капельницей. У меня пальцы распухли до огромного размера. Честно, в какой-то момент я уже сдалась, потому что, когда у тебя десять дней температура 39°, нет никаких сил. Я думала, что, если сейчас заболею еще раз, то не выдержу», — делится она.

Однако на этом приключения не закончились. Через десять дней у туристки начался невыносимый зуд, а спустя два месяца болезнь снова нанесла удар по здоровью.

«Началось самое страшное, потому что началась сыпь. Ты вся чешешься, тебе мерзко и невыносимо. Далее начинают выпадать все волосы — я проводила по волосам, и оставался пучок волос на руках», — рассказывает девушка.

И это еще не самый страшный исход: только за 2024 год от лихорадки умерли больше десяти тысяч человек по всему миру. Но комар «подточил свой нос» не только к вирусу Денге, но и к лихорадке Западного Нила.

Этот вирус впервые выявили в 1937 году у жительницы Уганды в провинции Западного Нила — отсюда его название. За последующие 50 лет стало ясно: этой инфекцией болеют в разных уголках планеты, и не только на юге. Самые крупные вспышки фиксировались в Израиле, США, Румынии, Греции и России.

Где в России водятся опасные комары

В России вирус перешел из разряда «экзотических» в «регулярный» год назад. Тогда «лихорадило» два десятка регионов.

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На это лето прогноз Роспотребнадзора вновь неутешительный: повышенный риск заражения, а пик заболеваемости возможен в августе. И тут уже начинается русская рулетка.

«Это не значит, что после укуса надо идти сразу на кладбище. Не все комары переносчики. Те, которые покусали заболевшее животное, стали переносчиками. Они садятся вам на кожу, и чтобы выпить кровь, комар должен впрыснуть внутрь вашего тела через проколы кожи свою слюну с патогенами», — объясняет энтомолог, заведующий лабораторией инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко.

Опасные насекомые, конечно, не сами летят в Россию с Западного Нила: вирус попадает в «природных резервуарах» — зараженных перелетных птицах. А уже здесь их кусают комары, передавая заразу людям. В зоне особой опасности как южная, так и центральная часть России. Из-за глобального потепления для летучей угрозы сформировались лучшие условия, что называется «все включено».

«Те комары, которые ранее у нас были только в теплых регионах — в Краснодарском крае, на Кубани, в Ставропольском крае, — уже сегодня встречаются не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а значит, способны переносить инфекции. Кроме того, ранее комары, завезенные водным, авиационным, наземным транспортом, которые не выживали в этих регионах, начинают привыкать к более теплому климату и достаточно эффективно размножаются», — говорит профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Тараканы и другие ползучие особи на пляже

Похоже, ухо востро надо держать не только, чтобы расслышать комариный писк, но и не подпустить таракана. Как оказалось, «рыжим и усатым» кухня и мусор больше не по душе.

Сразу две жительницы обратились с жалобами в больницу Подмосковья. Одна пациентка страдала от шумов, другая — от ощущения шевеления в ухе. Выяснилось, что насекомые пробрались в ушной проход, когда женины спали.

«Таракан чувствует тепло и заползает к человеку в различные органы, в частности, в ухо. Вряд ли он уже сможет выбраться самостоятельно, в лучшем случае насекомое может мумифицироваться и остаться лежать в слуховом проходе. В худшем, будет развиваться гнилостный процесс, который может переходить на барабанную перепонку. И тогда у человека возникнет наружный отит или средний отит», — разъясняет оториноларинголог Елена Авдиенко.

Не вооружен, но опасен: как не попасть в ловушку ядовитого жука — майки

Отдыхающие сами становятся наживой для червяков в прямом смысле слова. На пляже Финского залива туристов атаковали ползучие белые особи. Они вылезали из песка, кусали людей, а в напоминание о встрече оставляли на коже зудящие волдыри, как после комариного укуса. Но еще опаснее, когда летающие кровопийцы сами подселяют таких червей под кожу человека.

«Одно из интереснейших паразитарных заболеваний — это дирофиляриоз. Комар кусает человека, и у него под кожей появляется интересный червяк чуть толще нитки и длиной 15-20 сантиметров. Он под кожей способен перемещаться из одного места в другое. Пациент, соответственно, его видит, бежит к своему врачу, говорит об этом. Некоторые, кстати, при этом попадают к психиатру», — поясняет паразитолог Евгений Морозов.

Не сойти с ума в окружении полчища опасных насекомых сегодня сложно. Но если соблюдать элементарные правила, сохранить здоровье и здравый ум вполне реально. Не стоит пренебрегать москитными сетками. Нужно носить закрытую одежду и не жалеть репелленты для обработки открытых участков кожи перед выходом на улицу.