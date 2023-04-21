Фото, видео: www.globallookpress.com / F. Hecker / Личный архив Юрия Гниненко; 5-tv.ru

Красиво переливающиеся на солнце насекомые довольно медлительны и неповоротливы, однако почуяв опасность, они резко бросаются в атаку.

В Подмосковье проснулись и активизировались ядовитые жуки — майки. Их часто путают с совершенно другим насекомым — безвредным майским жуком, который не обладает способностью жалить или выделять ядовитые вещества. Поэтому бдительность взрослых снижается, а дети из любопытства трогают опасных членистоногих руками. Это чревато покраснением кожи и даже ожогами.

Как отличить майку от безвредных сородичей и что делать, если жук брызнул на руку или в лицо ядом — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил кандидат биологических наук, заведующий лаборатории защиты леса от инвазивных и карантинных организмов Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко.

Как выглядит жук — майка

Майка — жук из семейства нарывников черного или темно-синего окраса с металлическим отливом. Это довольно крупное насекомое с вздутым брюшком. У майки нет крыльев.

«Они такие толстенькие, блестящие, малоподвижные. Майки не очень сильно бегают», — отметил эксперт.

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Маек можно встретить на опушках лиственных лесов, в садах, лугах и полях.

В Подмосковье самыми распространенными являются жук-майка обыкновенная (черная) и жук-майка фиолетовая. Оба вида — ядовитые, так как в их теле содержится опасное вещество — кантаридин. При попадании на кожу оно вызывает сильное раздражение и приводит к образованию болезненных язв.

Майки не любят населенные пункты, поэтому обитают в лугах и парках. Энтомологи отмечают, что им необходимо соседство с пчелами.

Полосатые труженицы нужны бескрылым вредителям, чтобы расселяться на дальние расстояния.

Молодые личинки прикрепляются к пчелам или забираются в улей. Там они остаются и ведут паразитический образ жизни.

Почему нельзя трогать жука — майку

Если взять насекомое в руки, то оно, защищая себя, начинает брызгаться маслянистой, неприятно пахнущей жидкостью. Выброс яда — защитная реакция жука на источник угрозы.

Попав на кожу, кантаридин вызывает раздражение, пузыри, как при ожоге, нарывы. У аллергиков может привести к расстройству дыхательной и сердечной системы, но это редкие случаи.

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Что делать, если ребенок случайно взял жука — майку в руки

Если взрослый — по незнанию, а ребенок — из любопытства взял жука в руку, то необходимо сразу обработать кожу.

«Я думаю, что вряд ли, конечно, там будет большой сильный ожог. Во-первых, такие жуки-майки не очень крупные в размере, но заметные, конечно. Лучше в любом случае сразу промыть водой и потом обратиться к врачу, если будет покраснение. Но самое главное — в рот не брать, ребенок не отравится, но уж очень неприятно будет», — пояснил энтомолог.

Если выделения жука сразу не смыть с кожи, то, по словам специалиста, раздражение будет нарастать. Поэтому не стоит пренебрегать первой помощью.