Продают старую крупу: как отличить свежий рис от залежалого

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Рис — такая простая на первый взгляд крупа. Он содержит витамины и дает насыщение на долгое время. Правда, для этого он должен быть свежим.

Вместо чистого и отборного риса — гнездо паразитов. Такой неприятный сюрприз обнаружила жительница Якутии, когда захотела приготовить плов.

«Видите, открыли, а там какие-то черви, насекомые. Это ужасно, я не знаю, что теперь делать. Ехать возвращать?» — негодует девушка.

Жуки в крупах не такая уж и редкость. Чаще всего они попадают туда на этапе хранения. Чем дольше рис пролежит в магазине или на складе, тем больше шансов нарваться на испорченную крупу.

Авторский проект Владимира Щеглова, «Самая полезная программа» узнала, как не нарваться на подделку и не съесть жуков вместе с крупой.

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Что нужно изучить на упаковке перед покупкой риса

Эксперт — шеф-повар Данила Анциферов советует выбирать максимально свежий продукт — не «старше» одного года.

«Дата, которая указана на упаковке, является датой сортировки. Когда рис непосредственно произведен, отшлифован и осушен, для нас это, как правило, остается секретом», — рассказывает он.

Но даже если старая крупа кажется чистой, от покупки лучше отказаться. Залежалый рис теряет свои свойства. Из него не то что плов, хорошей каши не сваришь.

«Он может рассыпаться просто при контакте с водой, то есть превращаться в труху», — объясняет эксперт.

Самым универсальным считается длиннозерный рис. В нем меньше крахмала, поэтому крупа не склеивается и подходит для большинства блюд, но только в том случае, если продукт качественный.

«Самая полезная программа» решила проверить, сколько должен стоить хороший рис.

Первый образец обошелся в 130 рублей за килограмм, второй — 180, третий — 230.

Самую дешевую упаковку произвели в Ярославской области, рис там, конечно, не растет. В России крупу только расфасовали по пакетам, а вот родиной зерна может быть любая из шести стран: Вьетнам, Пакистан, Таиланд, Индия, Камбоджа и Мьянма.

Такой же разброс стран и у образца под номером два. И это, по словам эксперта, существенный минус.

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«Каждый раз кот в мешке. То есть ты покупаешь образец, который тебе понравился, но завтра он может быть совершенно из другой страны, из другого сырья. Качество продукта, мне кажется, не может быть стабильным из разных мест», — говорит ведущий.

Производитель дорогой крупы вообще не считает нужным указывать ее происхождение. На этикетке только адреса предприятий, где рис расфасовали. Если информации о продукте мало, стоит оценить качество самих зерен.

И тут неприятный сюрприз: образец из второй пачки вообще не похож на длиннозерный рис.

«Первое, что можно заметить, особенно в сравнении с пачкой номер один, это коротыши. Хотя забавно, что фраза „длиннозерные“ расположена прямо над окошечком. Чтобы не было сомнений, наверное», — объясняет шеф.

Может ли рис «состариться»

Но главное, чтобы рис был чистым. Шелухи, отрубей и грязи в крупе быть не должно. Чтобы проверить образцы, надо просеять их с помощью сита.

«Мне кажется, в первом образце самые концентрированные и крупные фрагменты мелкой рисовой трухи. Можем сделать вывод, что здесь менее качественная сортировка», — анализирует Щеглов.

В целом, рисовый пыли в образцах немного. А главное, что других посторонних примесей замечено не было. Это хороший результат.

В следующем эксперименте шеф-повар попробовал немного утопить рис. Так можно понять, пустотелый он или полнотелый. Полнотелый — внутри рисинки не содержится лишний воздух, то есть он целиком состоит из риса.

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Для этого были взяты по две ложки крупы и опущены в воду. Полнотелый рис должен в таких случаях сразу пойти ко дну.

На данном этапе ни один образец не всплыл — хороший результат. А чтобы узнать, где свежий рис, а где залежалый. крупу замочили на 30 минут. «О том, что это старый рис, будет свидетельствовать то, что он будет рассыпаться на мелкую крошку, даже где-то, возможно, в муку. Если рис свежий и были соблюдены все условия хранения, он останется целым, потому что он всего лишь полежал в воде и все еще должен быть твердый», — поясняет повар.

Немного риса достается из воды и растирается в руке. Лучше всего держит форму второй образец, а вот первый и третий крошатся. Причем, сильнее всего рассыпается дорогой рис. Выходит, он дольше всего провалялся на складе.

«Здесь, конечно, уже, помимо мелкой фракции, можно наблюдать и такое мукообразное состояние», — утверждает шеф.

Как отличить рис от пластика

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Но что, если зерна не просто старые, а вообще — искусственные? В сети полно пугающих видео. Их авторы уверяют: так в Китае из картофельного крахмала и пластика делают рис-обманку.

Для проверки было проведено следующее испытание со ступой. В ней растолкли буквально ложку риса. По цвету можно определить, пластик в тарелки или настоящая органическая крупа.

Если порошок получится белым, то продукт натуральный, а вот желтый оттенок — признак искусственной субстанции. Образцы остались белоснежными. А значит, волноваться не о чем.Пластикового риса не обнаружено.

Как правильно варить рис

Но и натуральная крупа может испортить трапезу, если слипнется в тарелке. Качественный длиннозерный рис даже после варки должен оставаться рассыпчатым.

«На этикетке, как правило, указано соотношение два к одному, то есть один объем риса, два объема воды. Мы взяли 100 граммов риса, промыли его и подготовили 300 граммов риса, уже промытого с водой. Осталось приготовить рис. Будем варить его 20-25 минут под крышкой», — описывает процесс Данила Анциферов.

Хуже всего показал себя второй образец. Он слипся в комки. Скорее всего, под видом длиннозерного продали другой сорт риса.

Покупая длиннозерный рис, стоит обратить внимание на то, как он выглядит. Если это коротыши, то явно это какая-то легкая подделка.

В других кастрюлях гарнир тоже немного клейкий. Но эксперт уверен: такой рис может быть рассыпчатым. Главное, правильно подобрать объем воды.

«Рекомендовал и рекомендую не верить инструкциям варки вообще. Снижать время и объем воды где-то на одну четверть, иногда даже в два раза. Другими способами варить минут 15, а воды добавлять наполовину меньше», — советует специалист.

Длиннозерный рис:

В кастрюле — рис: вода = 1:1,5;

В рисоварке — рис: вода = 1:1;

Время варки — 15 минут.

Выбирать рис по цене нет смысла. В дорогой красивой пачке может оказаться старая крупа или зерна другого сорта. В экспериментах лучшим по соотношению цены и качества стал бюджетный продукт.