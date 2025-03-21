Переходим на сверчков: чем полезны и опасны продукты из насекомых

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Еда из насекомых благодаря питательности и дешевизне набирает все больше популярности, однако минусов тоже хватает.

Покупатели редко досконально изучают состав на этикетке, а зря — любые продукты могут быть сделаны из того, что невозможно есть спокойно.

Кто решил посадить россиян на белковую диету? Чем опасна мука из сверчков? Попробовать «изысканную» кухню и узнать все о ней отправилась программа Пятого канала «Страна советов».

Что готовят из сверчковой муки

Пятьсот граммов сверчков, специи, сушеные овощи, чеснок — так выглядит полкило чистого белка. Все это с удовольствием съели тысячи россиян. На выходе нет никаких лапок, крылышек или личинок, все превращается в муку.

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«Здесь у нас производство кондитерских изделий, печений и других десертов. Кондитер по специальному рецепту с добавлением сверчковой муки готовит печенье, которое в дальнейшем мы с вами попробуем», — говорит предприниматель, владелец производства еды из насекомых Антон Стокоз.

В тесте для этой выпечки содержится до 20% сверчковой муки. На вид — самые обычные печенья. Применение порошка из насекомых растет с каждым годом, сегодня это уже несколько разновидностей лапши, макарон и даже каши.

«Мы не уговариваем и не заставляем никого это пробовать. Ешьте все, что хотите, пейте все, что хотите. Мы просто желаем разнообразить рацион и показать, что, например, та же самая лапша может быть не только вкусной, но и полезной», — объясняет Стокоз.

Однако эту точку зрения разделяют не все. Актриса Ольга Спиркина очень пристально следит за своим рационом и включать в него насекомых не намерена.

«Для меня еда является еще и эстетикой. То есть я получаю удовольствие от того, что я вижу, как красиво разложено или красиво оформлено. А когда это какие-то жареные тараканы, к этому есть отторжения, думаешь, только бы сейчас меня не вырвало», — поделилась актриса Ольга Спиркина.

Какие сверчки на вкус

Именно в экзотических странах большинство россиян впервые и попробовали на вкус это страшное слово — хитин. Так, во Вьетнаме с ним познакомился и заслуженный артист России Михаил Богдасаров.

«Мы начали это есть с Маратом Башаровым, как сейчас помню. Сначала были в шоке, потому что, когда на зубах происходят щелчки. Где-то минут 10-15 мы пребывали в шоке, потом привыкли. В итоге осознание, что это полезно, превалировало», — рассказывает заслуженный артист России Михаил Богдасаров.

Был проведен эксперимент, чтобы узнать, сможет ли обычный человек отличить привычную еду от той, где есть не слишком аппетитные добавки и даже целиком зажаренные насекомые? В роли подопытного — ведущий Роман Перелыгин с завязанными глазами.

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Ему приготовили четыре разные пиццы: одна с колбасой, вторая с грибами, а вот остальные две сделаны из сверчков и мучных червей. Они под номерами 1 и 3.

«Честно говоря, не мой вкус. Не нравится мне. Хрустит, сложно даже сказать, что это. Орехи? Нет, не орехи. Что-то жареное, наверное. Что-то хрустящее», — описывает вкус сверчкового блюда ведущий.

После дегустации он снял повязку, чтобы посмотреть на пиццы.

«Теперь я точно знаю, что мне показалась необычным, это пиццы под номером 1 и 3. Если бы у меня глаза были не закрыты, я бы это не ел никогда», — утверждает он.

Чем опасны продукты из насекомых

Легкое несварение от такого тайного знания — это не самое страшное, что может случиться. Некоторых эта еда может поставить на грань жизни и смерти.

Ученые заявляют, что мука из сверчков — вчерашний день. На рынок выходит «тараканье молоко». Деятели науки уже доказывают, что оно в четыре раза полезнее коровьего, и планируют доить насекомых. Особый секрет могут вырабатывать тараканы Diploptera punctata. Это единственный вид, который кормит свое потомство молоком, содержащим кристаллы белка.

В странах Азии банановых сверчков и мучных червей едят даже в сыром виде, однако корреспонденту «Страны советов» такая еда не очень понравилась.

«В таких странах, как Китай, Мексика, Таиланд, эти продукты являются основой рациона, потому что они главные источники белка. Нам с вами не обязательно есть червяков, сверчков. Мы кормим этими продуктами птиц, ежей. И, в целом, вреда для здоровья человеческого организма, конечно же, нет, но нам важно помнить, что у нас нет стандартов для подобных экзотических продуктов», — объясняет диетолог Марина Малышева.

Речь идет о стандартах безопасности для использования насекомых в качестве еды, а если их нет, то каждый ест их на свой собственный страх и риск. Но почему же тогда сверчки, мучные черви и прочие ползучие гады приобретают все большую популярность? Ответ: это дешевый белок.

В насекомых его в два раза больше, чем в говядине и свинине, и почти в три раза больше, чем в курице и рыбе. При этом никакого хитрого хозяйства для такого производства не надо — ни пастбищ, ни сена. Сверчковая ферма может уместиться даже в вашей квартире. Правда, ее могут не одобрить соседи, потому что шум будет стоять приличный.

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В вольерах с насекомыми исключительно сладкая тыква, свежие баклажаны и почти родниковая вода. Однако в Азии никто о таких тонкостях не думает, ловят любую живность под ногами и сразу несут ее на рынок.

Если у человека есть аллергия на креветок или раков, то пробовать продукты, приготовленные с помощью муки из насекомых, ему точно не стоит. Смесь хитина и белка может подействовать так быстро, что даже скорая помощь не успеет приехать.

«Аллергические реакции могут быть самые разнообразные. От легких, например, крапивница и до серьезных, отека Квинке и развития анафилактического шока, который может привести даже к летальному исходу», — объяснил гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Многие пищевые добавки, которые начинаются на букву Е, производятся тоже из насекомых. В России уже официально разрешены две — Е120, это кармин, и Е904, это шеллак. Главный совет — сходить к аллергологу, чтобы узнать их безопасность для своего организма, а еще — читать даже мелкий шрифт на упаковке с товаром. Зачастую именно это может помочь избежать больших проблем.