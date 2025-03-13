От перемолотых желудей до ячменя: что продают под видом настоящего кофе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andreas Franke

Вероятно, самый популярный напиток по утрам — это кофе. Однако в магазинах стали появляться подделки. Что же тогда продают вместо кофейных зерен?

Триста чашек в год или 60 литров — столько кофе в среднем выпивает каждый россиянин. При этом многие даже не догадываются, что 30% растворимого кофе на отечественных прилавках — подделка. Чаще всего контрафакт продают под видом известных брендов. Как отличить оригинальный товар, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как отличить плохой кофе от хорошего

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Эксперт уверяет: самый верный признак подделки — низкая цена. Кофе с подпольного производства будет стоить в два, а то и в три раза дешевле. Причем чаще всего на суррогат можно нарваться на маркетплейсах, а надежнее всего покупать кофе в крупных торговых сетях.

«У нас присутствуют на рынке три типа растворимого кофе: это порошковый, гранулированный и сублимированный», — сказал профессиональный обжарщик кофе Сергей Табера.

Порошковый кофе эксперты брать не советуют. Чем мельче фракция, тем проще подделать продукт. Чтобы удешевить кофейную смесь, недобросовестные продавцы добавляют в нее перемолотые желуди, ячмень, цикорий и даже сушеные овощи.

«По сути, мы получаем кофе без кофеина. В то же время цена сильно ниже, чем у других поставщиков», — пояснил специалист.

Какой кофе лучше покупать

Самый качественный среди растворимых — сублимированный кофе. Гранулы у него крупные. Такие сложнее подделать. И это не все плюсы.

Готовят сублимированный кофе по технологии сухой заморозки. Зерна сначала обжаривают, а затем варят до густой массы. Эту массу замораживают, выпаривают из нее всю воду, а после режут на гранулы.

За счет такой бережной обработки в сублимированном кофе остается больше вкуса и пользы.

«Во-первых, он более ароматный, и он сохраняет большее количество эфирных масел, вот этих вкусовых компонентов. Потому что, как правило, на порошковый и гранулированный кофе воздействуют еще повторные тепловые обработки. И в связи с этим мы теряем много вкусовых компонентов», — пояснил эксперт.

Как выявить подделку кофе

Найти сублимированный кофе на прилавке просто. Его гранулы внешне напоминают колотый шоколад. Другой вопрос, сколько должен стоить такой продукт. Чтобы это выяснить, купили в супермаркете сразу три образца сублимированного кофе за 300, 480 и 900 рублей.

Эксперт советует выбирать сублимированный кофе в стеклянной банке. Так можно сразу оценить качество гранул. Они должны быть целыми и примерно одного размера. Дешевый экземпляр не порадовал.

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«Вот здесь как будто бы гранулы такие неровненькие. Есть присутствие такого порошка. То есть они очень сильно разные по размеру», — заметил специалист.

Во второй банке гранулы выглядят лучше. У них более четкая форма. А идеальный внешний вид у сублимированного кофе за 900 рублей.

«Здесь видно, прям такой молочный шоколад, такие остренькие гранулы. Нет порошкообразной фракции», — прокомментировал Сергей Табера.

Еще больше о качестве кофе рассказал его запах. Для этого вскрыли банки и пересыпали продукт на тарелки. У дорогого образца приятный терпкий аромат. А вот кофе средней ценовой категории пахло жжеными зернами. Но больше всего удивил бюджетный экземпляр.

У первого продукта почти отсутствовал запах, когда его только открыли. Что с ним произойдет буквально через неделю? Он, наверное, станет вообще плоским по запаху. Если сублимированный кофе ничем не пахнет, возможно, для его производства использовали бросовое сырье. Если это действительно так, в смеси много мелкой фракции кофейной пыли.

На самом деле дешевый кофе очень легко определить. К сожалению, уже по одной ложке. Протерли ложку и увидели большое количество кофейной пыли. Много мелких частиц осталось после первого образца и на тарелке. А лучший результат снова у дорогого кофе.

«Очень чистый, очень хороший вот этот продукт», — пояснил эксперт.

То есть можно говорить в принципе, что даже уже эта картина косвенно показывает качественный продукт. Это образец под номером три.

На что указывает быстрая растворимость кофе

Многие уверены: если кофе качественный и натуральный, он должен быстро раствориться, причем даже в холодной воде. Но эксперт уверяет: на деле это не так.

«Если кофе растворяется медленно, соответственно, в нем больше вот этих масел, ароматических веществ. Соответственно, это более дорогой продукт. Если он растворяется быстро, получается, что мы имеем дело с дешевым продуктом», — объяснил специалист.

Быстрее всех окрасил воду напиток средней ценовой категории. Похоже, что на производстве зерна действительно пересушили, и на выходе получился, по сути, пустой продукт. Но чтобы узнать больше о качестве кофе, заварили его, как положено, в кипятке.

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Если верить надписям на упаковке, все три пачки — стопроцентная арабика. Этот сорт считается самым вкусным. Не горчит и не кислит. Но ради экономии производители часто идут на хитрость и добавляют в состав более дешевую робусту.

«Отличается она в первую очередь тем, что у робусты меньше вкусовых составляющих. Поэтому кажется, что робуста попроще. То есть там 800 вкусовых составляющих, а у арабики — 1200. Поэтому чувствуется вот эта разница во вкусе», — прокомментировал эксперт.

Заварили образцы в кипятке и внимательно посмотрели. Пышная пенка указала на то, что в составе наверняка есть примеси зерен робусты.

«Мы видим, что в первом образце пенка поплотнее. Во втором она чуть-чуть менее плотная. И третья — самая неплотная пеночка. То есть можем заявить, что третий образец — это, скорее всего, стопроцентная арабика», — отметил специалист.

Напоследок убедились, что в банках полностью натуральный продукт, а не суррогат. Хотя сублимированный кофе сложнее подделать, чем порошковый и гранулированный, но и в него иногда добавляют посторонние растительные примеси. А чтобы скрыть подмену, щедро приправляют смесь ароматизаторами.

Проверили образцы огнем. В натуральном кофе много различных масел, поэтому он не вспыхнул, а медленно тлел. Проверку прошли все три экземпляра. Ни один из них не загорелся. А значит, во всех банках натуральный продукт.

По итогам всех испытаний стало ясно: хороший растворимый кофе не может стоить слишком дешево. Если хочется пить по утрам ароматный и бодрящий напиток, то придется раскошелиться. И лучше сделать запасы впрок. По прогнозам экспертов, кофе может опять подорожать.