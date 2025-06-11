«Осознание приходит позднее»: как живут вдова и дочь после смерти Владимира Левкина

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Маруся Левкина нашла в себе силы жить после потери мужа. Как вдова намерена увековечить память артиста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Вдова и старшая дочь Владимира Левкина рассказали, как они переживают потерю мужа и отца. Чем сейчас занимаются близкие артиста? И за что Марусю осудили поклонники певца? Из-за чего на его памятнике не будет могильной плиты? И почему женщина не хочет создавать музей имени погибшего супруга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Осознание приходит позднее. Когда папа мне один из первых звонил в Новый год, а тут не позвонил. Когда он мне все время на все мои социальные сети отвечал везде какими-то комментариями, эмоциями, а сейчас этого не происходит», — поделилась старшая дочь артиста Виктория Левкина.

В этом году родные Владимира Левкина впервые отметили день рождения музыканта без него самого. Шестого июня бывшему солисту группы «На-На» должно было исполниться 58 лет, но прошлой осенью его не стало. Проводить друга и коллегу в последний путь тогда пришли многие звезды шоу-бизнеса.

«Это, конечно же, лирический герой. Человек, которым любовалась вся, скажем так, женская половина 1990-2000-х. Человек-лирик, человек тонкий, с красивым голосом. И в то же время в нем был настоящий мужчина», — высказался певец Денис Майданов.

После похорон некоторые поклонники артиста обсуждали, что во время панихиды вдова выглядела слишком красиво. Аккуратный макияж, укладка, а на лице была улыбка. Кому-то это показалось странным, кто-то даже ее осудил: как она может радоваться в такой печальный день?

«Категорически не согласна со шквалом, который был. Каждый переживает горе, как он может с этим справиться. Было очень долгое прощание. Оно не как обычное прощание, где это 40-50 минут. Это было два часа», — заявила Виктория Левкина.

Но позднее женщина объяснила: меньше всего на свете муж хотел бы видеть ее слезы. Именно поэтому приходилось держаться изо всех сил. По словам Маруси Левкиной, даже в первые дни она не могла позволить себе расклеиться и опустить руки. Как бы ни было трудно, вставала, приводила себя в порядок и занималась обычными делами. И продолжает это делать каждый день.

«Я просто жена Владимира Левкина. Я всегда хотела для него выглядеть хорошо. И я думаю, что он же все равно рядом. Я не могу подвести своего парня любимого. Сейчас, может быть, так, с улыбкой говорю, шутя, но в этом правда истина», — высказалась вдова артиста.

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По словам вдовы, настоящим спасением для нее стала дочь. Маруся Левкина понимала, как сильно переживает Ника. И не хотела, чтобы она страдала еще больше.

«Она и так видит мои слезы, мои самые страшные минуты отчаяния. Но она и видит другую сторону моего состояния, когда я все время нахожу силы улыбаться, петь, жить завтрашним днем, жить сегодня», — отметила Левкина.

Поддерживает ее и старшая наследница певца — Виктория. Общая потеря сблизила семью. Все вместе они сейчас придумывают дизайн памятника для Владимира Левкина. От традиционной могильной плиты решили отказаться. Якобы так хотел сам артист. Близкие планируют установить на месте захоронения гитару. И сделать арт-объект в виде груды камней.

«Причем их число будет все время расти, поскольку каждый человек, приходя к Володе, сможет принести тоже камушек. Пока будут лежать эти камни и пока будет расти их число, будет жива и память о Левкине», — заявила вдова музыканта.

Поклонники предлагали Марусе Левкиной подумать над созданием музея, но вдова считает это лишним. Говорит, экс-солист группы «На-На» бы не оценил.

«Мне кажется, и Володя сам бы был против, потому что он был такой человек не прошлого, он всегда был человек будущего. И каждый раз, когда его кто-то возвращал в воспоминания: „Расскажите, как это было в девяностые?“, ему так тяжело было в это все возвращаться. Не потому, что там было плохо или как-то. Ему просто было интересно здесь и сейчас и что будет дальше», — объяснила вдова исполнителя.

Родственники артиста считают, что гораздо важнее увековечить его творчество. Они решили сделать это на странице Владимира Левкина в соцсети.

«Мы должны ее подхватить и сделать ее просто страничкой памяти. И подпишем, что теперь страница принадлежит наследникам Владимира Левкина. Выкладывать там песни, потому что человек за 40 лет столько всего напел», — уточнила Маруся Левкина.

Когда-то они выходили на сцену втроем. Теперь мать и дочь выступают одни.

«По-прежнему мы с Никушей поем, то есть мы продолжаем концертную деятельность. Да, нам она дается очень сложно, потому что мне сложно выходить без моего партнера, с которым я на сцене 15 лет. Но жизнь продолжается, и я понимаю, что все равно зритель принимает. И ему приятно меня видеть на сцене», — поделилась вдова артиста.

Дочь Ника пока не знает, свяжет ли жизнь с музыкой или чем-то другим. Не исключает, что в будущем займется режиссурой. Мать не против. Лишь бы увлечение было девочке по душе.

«Как там сложится ее судьба, никому неизвестно. Но мне нравится в ней этот характер, упрямство, которое такое, знаете, левкинское. Она никогда не сдается, даже если что-то не получается. И я, как мама, везде ее поддержу. А уж, надеюсь, наш папа там ее тоже подтолкнет, какие-то крылышки ей отправит», — отметила Левкина.

Вдова и дочери бывшего солиста группы «На-На» говорят, что постоянно ощущают его присутствие рядом, а также поддержку. И намерены сделать все возможное, чтобы Владимир Левкин ими гордился.