Потеряла смысл: вдова Левкина расплакалась во время разговора о муже

Вдова экс-солиста «На-На» Владимира Левкина не может смириться со смертью мужа

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Экс-солист «На-На» умер в ноябре 2024 года.

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина до сих пор не может оправиться после смерти мужа. Об этом она заявила во время беседы с aif.ru.

«Наверное, я потеряла немножко смысл, но жизнь продолжается», — призналась женщина.

Судьбоносная встреча произошла, когда ей было всего 11 лет. На концерте «На-На» Марина вдруг поняла, что выйдет замуж за Левкина.

«Для меня это была такая волна мужской энергии, невероятной харизмы каждого. Но я, как и миллионы девчонок в нашей стране, попала просто под обаяние солиста Владимира Левкина», — призналась вдова артиста.

После того концерта девочка начала посещать все выступления группы. Судьба свела их в 2010 году, когда Марина познакомилась с музыкантом на встрече фан-клуба. С тех пор их жизнь была полна творчества, любви и борьбы с болезнью, с которой Левкин сражался до последнего.

Его смерть 17 ноября 2024 году стала тяжелым ударом для семьи. Левкин ушел из жизни в возрасте 58 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что на участке Троекуровского кладбища в Москве планируется установить памятник Владимиру Левкину.