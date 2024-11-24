«Не собирался умирать»: Левкин перед смертью был уверен в своих силах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Артист дошел до машины скорой помощи своими ногами.

Экс-солист поп-группы «На-На» Владимир Левкин перед смертью был уверен в своем скорейшем выздоровлении. Об этом жена артиста Марина рассказала в эфире одного из федеральных телеканалов.

Левкин почувствовал недомогание. Супруга вызвала ему скорую через некоторое время, в машину звезда зашел самостоятельно. Его госпитализировали, но ничего не предвещало беды. Владимир был спокоен, размерен, не прощался с любимыми. Певец был уверен в том, что просто простыл.

«Он не собирался умирать. Потому что если человек это чувствует, он, наверное, хочет сказать любимому какие-то слова любви, попросить прощения. А он не собирался прощаться. Он просто уснул», — поделилась вдова.

К сожалению, спустя сутки его не стало в стенах больницы. Марина Левкина отмечает, что такого не должно было случиться, ведь состояние Владимира не было столь тяжелым. Он буквально «сгорел» за сутки. Причина смерти на данный момент неизвестна. Высока вероятность, что организм был ослаблен из-за рака, потому не справился с какой-то инфекцией.

Артист длительное время боролся с онкологией и это у него удачно получалось. Он жил с лимфомой с 2003 года, то есть более 20 лет, что для раковых больных несказанно много. Левкин стал истинным воплощением силы духа. Он смог доказать, что при наличии желания жить, можно совершить все.

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