Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

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Самый жаркий месяц лета разожжет огонь еще и в финансовой сфере каждого. Уничтожит ли он благосостоятельность, или же она как феникс возродится из пепла?

Июль — переломный месяц летнего сезона. Однако в 2025 году он будет переломным еще и в финансовой сфере.

О том, что ждет каждый знак зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп на июль 2025

С точки зрения финансов июль, как уверяет астролог, станет интересным месяцем. Уже пятого числа можно будет наблюдать редчайшее явление — афелий Земли.

«Это точка, в которой наша планета максимально далеко отходит от Солнца. Древнегреческие астрологи говорили, что это знак финансового апокалипсиса и есть риск потерять все», — отметил Андрей Харрис.

А 7 июля Уран войдет в знак Близнецов, а значит, всех ждет новая техногенная революция и прорыв в работе искусственного интеллекта.

«Успешен будет бизнес и любая деятельность, связанная с интернетом и новыми технологиями. Так что тем, кто до сих пор не освоил цифровое пространство, пришло время это сделать. Классический способы заработка могут постепенно уйти в прошлое, начиная с июля и вплоть до конца лета», — пояснил астролог.

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Помимо прочего, к концу месяца планета Хирон войдет в знак Овна и будет долго там находиться. А значит, люди начнут испытывать проблему с самооценкой, заниматься самокопанием, проявят интерес к духовным практикам. Потому лучше деньги будут приходить тем, кто работает в этой сфере.

А вот 6 июля произойдет историческое объединение Сатурна и Нептуна, который чуть позже станет ретроградным. Это поистине революционное время, когда могут обостриться различные мошеннические схемы, потому лучше не торговаться на бирже, не увлекаться криптовалютой и в принципе никому не верить в финансовых вопросах.

«Что касается новых технологий, медицины, творческих профессий и психологии — там будут сосредоточены по-настоящему крупные суммы», — заметил Харрис.

Также важно учесть, что Сатурн — суровый учитель. Он расставит все по местам. Он заземлит иллюзии Нептуна, несмотря на свое слабое положение в определенном доме. Поэтому фантазиям и иллюзиям больше не будет места в жизни — только для практической реализации, которая и принесет деньги.

Овен — гороскоп финансов на июль 2025

На Овнов в июле соединение Сатурна и Нептуна будет влиять максимально.

Поэтому для представителей огненного знака зодиака пришло время избавиться от иллюзий и сделать привычный для них рывок вперед.

Не нужно бояться менять работу и вносить другие кардинальные изменения в свою жизнь. Главное — слушать внутренний голос. Потому что через него с Овнами будет разговаривать Сатурн, чтобы указать путь к деньгам.

Телец — гороскоп финансов на июль 2025

У Тельцов в июле будет возможность поймать удачу за хвост только в первые десять дней месяца.

Все дело в том, что из их знака сбегут Плутон и Венера, а, значит, действовать надо будет очень быстро. Для представителей этого знака зодиака успешной станет любая деятельность, связанная с красотой и помощью большому количеству людей.

Близнецы — гороскоп финансов на июль 2025

Близнецов в июле можно смело назвать настоящими счастливчиками.

Почему? Через их знак в течение всего месяца будет проходить Венера, а, значит, представители этого знака зодиака будут особенно нравиться людям и притягивать к себе внимание. Да и вообще все блага, которые даст Венера: роскошную недвижимость, рестораны и другие подарки судьбы.

Рак — гороскоп финансов на июль 2025

Ракам в июле тоже повезет, ведь Юпитер наберет силу именно в их знаке зодиака.

А это значит, что наступит время социального или карьерного продвижения, увеличения доходов. Однако любую активность Ракам лучше планировать в период с 10 по 15 июля.

Лев — гороскоп финансов на июль 2025

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У Львов июль пройдет под покровительством Меркурия, который усилит их интеллектуальные способности и подарит приятное общение.

Что это даст? У представителей этого знака зодиака весь месяц будет расширяться круг социальных связей. Благодаря этому появится повод сменить работу на более оплачиваемую или привлечь инвесторов свое дело.

Им, кстати, в порядке исключения можно попробовать заняться ценными бумагами и торгами на бирже.

Дева — гороскоп финансов на июль 2025

Дев ждет беспокойный июль.

Все из-за Марса, который пройдет по этому знаку зодиака. Он пошатнет любимый Девами порядок своей огненной энергией. Потому у них есть только два выхода: либо воплощение одного из их структурных продуманных планов, либо, при их отсутствии, движение по течению жизни, подобно Рыбам.

Однако представителям земляного знака зодиака важно помнить, что Марс приходит в их жизнь для прорыва к той точке, от которой они так долго отказывались. И, возможно, по ту сторону беспорядка их будут ждать большие деньги.

Весы — гороскоп финансов на июль 2025

Весов ждет спокойный месяц, особенно в период с 13 по 30 июля.

Потому им не стоит что-либо резко менять в своей жизни в середине лета. Пусть планеты и обделили представителей воздушного знака зодиака своим вниманием, но, возможно, это даже пойдет им на пользу. Ведь их положение в июле слишком агрессивно.

Скорпион — гороскоп финансов на июль 2025

У Скорпионов июль станет переломным месяцем.

В его середине, а точнее 17 числа, представители этого знака зодиака придут к особой точке. На ней Фортуна поможет Скорпионам воплотить в жизнь все свои финансовые желания. Потому им стоит серьезно подумать и не упустить счастливый билет в этот день.

Стрелец — гороскоп финансов на июль 2025

У Стрельцов в июле особым успехом будет пользовать деятельность, связанная с интернетом.

Поэтому представителям огненного знака зодиака стоит попробовать работу во всемирной сети или добавить в свою деятельность различные информационные ресурсы. Это принесет новых клиентов и поможет много зарабатывать.

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Козерог — гороскоп финансов на июль 2025

Козерогам в июле судьба принесет большие подарки.

Причем в этот раз они будут в виде недвижимости — середина лета станет отличным месяцем для ее покупки. Также есть вероятность, что к представителям земляного знака зодиака придут большие деньги для исполнения заветной мечты в виде какой-то покупки.

Главное для Козерогов: не сидеть на месте, тогда и месяц пройдет активно.

Водолей — гороскоп финансов на июль 2025

Водолеи в июле будут втянуты в массовые кармические события, которые затронут всех людей.

Все дело в Плутоне, который набирает силу в их знаке зодиака. Потому представителям воздушной стихи стоит уделить особое внимание вещим снам, ведь Вселенная будет посылать им различные предзнаменования и знаки. Именно они покажут Водолеям путь к богатству. Хотя бы ради этого стоит пробудить и прокачать свое подсознание.

Рыбы — гороскоп финансов на июль 2025

Для Рыб июль станет переломным месяцем.

Все дело в Нептуне, который особенно любит этот знак зодиака, а также в его ретроградном движении. Из-за этого Рыбы либо окончательно погрязнут в своих страхах и иллюзиях и лишатся достатка на ближайшие 12 лет, либо наконец избавятся от них и откроют финансовый канал.

Потому представителям водного знака зодиака не стоит бояться проработать свои проблемы, в том числе с психотерапевтом — лучше всего это будет сделать с 6 по 24 июля.