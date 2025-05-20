Репетиция грандиозных перемен: гороскоп на лето 2025 для всех знаков зодиака

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Этим летом дважды произойдет репетиция очень важного астрологического явления. Что она принесет всем знакам зодиака?

Самое главное событие лета 2025 года — «великое» соединение Сатурна и Нептуна. Оно считается довольно редким в астрологии, так как происходит раз в 36 лет, поэтому и называется великим.

В ближайший год соединение этих планет можно наблюдать трижды: 29 июня и 6 августа они очень близко подойдут друг к другу, а 20 февраля 2026 года произойдет само «великое» соединение. Из-за этого темы, которые поднимутся летом 2025-го, будут актуальны и для февраля следующего года.

Соединение Сатурна и Нептуна — это всегда обновление правил, устоев, порядков, и оно будет происходить как на мировом уровне, так и в жизни каждого.

О том, что оно принесет каждому из знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Овен — гороскоп на лето 2025

Овны этим летом захотят внести изменения в имидж.

Кто-то решит обновить его полностью, вплоть до стиля и подхода к подбору одежды, аксессуаров и в принципе образов. А менее радикальные представители огненного знака зодиака решатся просто поменять прическу или цвет волос.

Также Овны пересмотрят свои лидерские качества. Многим захочется начать вести новый проект и руководить тем, в котором он уже участвует.

Телец — гороскоп на лето 2025

Тельцы летом озаботятся вопросами финансов и собственной эффективности в работе.

Они будут пересматривать баланс вклада в свою деятельность и его возврата в виде финансового вознаграждения. На самом деле, у представителей этого знака зодиака появится хорошая возможность пересмотреть собственную ценность и финансовые цели.

Близнецы — гороскоп на лето 2025

Близнецов ждет обновление круга общения и налаживание новых связей.

Велика вероятность того, что представители этого знака зодиака начнут искать людей, у которых они бы могли учиться, с кем бы они могли достигать общих целей. Поэтому для Близнецов будет актуальна смена круга общения.

Также летом их ждет апгрейд отношений с братьями, сестрами дядями, тетями и другими родственниками.

Рак — гороскоп на лето 2025

Раки летом будут искать себя и свое место в жизни.

А еще — пройдут сепарацию, например, от разного рода привязанностей, привычек, в том числе вредных. Юные Раки, возможно, попробуют сепарироваться от родителей.

Также представители водного знака захотят проапгрейдить жилище. Например, поменять мебель, сделать ремонт, а, может быть, и в целом выбрать новое место жительства.

Лев — гороскоп на лето 2025

У Львов летом актуальным будет вопрос развития рабочих проектов или бизнеса.

Они в принципе будут выступать лидерами и инициаторами. Конец июля и начало августа и вовсе станут самым горячим временем, ведь именно тогда Солнце окажется в их знаке. Оно потребует от представителей огненного знака зодиака больше включенности, инициативности, лидерства, драйва и креатива.

Дева — гороскоп на лето 2025

Девы летом тоже посвятят себя рабочим вопросам.

Для них будут актуально выстраивание рабочих процессов и отношений с коллегами. Также представителям этого знака зодиака захочется сменить работу или ее условия.

Весы — гороскоп на лето 2025

Весы в летнее время смогут обновить отношения. Причем как рабочие партнерские, так и личные, и с коллегами.

Также у представителей воздушного знака зодиака есть возможность наладить отношения с теми, кого они считают врагами или недоброжелателями.

Скорпион — гороскоп на лето 2025

Для Скорпионов лето станет периодом переоценки возможностей и выхода на более высокий уровень дохода.

Помимо этого, они смогут изменить свое отношение к стрессам, проблемам и сложным ситуациям. Теперь представители водного знака зодиака смогут реагировать на них спокойно.

Стрелец — гороскоп на лето 2025

Стрельцы смогут обновиться в сфере профессионального роста.

У них будет возможности повысить квалификацию, стать наставником или выйти в более высокий сегмент. Например — в элитный, или даже начать работу с зарубежными клиентами.

Козерог — гороскоп на лето 2025

Козерогов ждут обновления в карьере.

Это могут быть новые карьерные цели или получение наград за свои предыдущие труды, а также участие в конкурсах. А еще — получение новых статусов на работе.

Водолей — гороскоп на лето 2025

Водолеи перезапустят сферы интересов.

То, что увлекало ранее, возможно, летом совершенно не будет интересовать представителей воздушного знака зодиака. Потому они займутся поиском новых хобби, единомышленников и даже друзей. Из-за этого может произойти смена круга общения, а также целей на более значимые.

Рыбы — гороскоп на лето 2025

У Рыб лето станет временем для переоценки творческого потенциала, а также своих целей.

И, более того, за счет сильной интуиции многие представители этого знака зодиака найдут, как достичь всего, что они задумали. Также летом Рыбы примут важные решения, которые помогут им встать на ноги, обрести опору и понять свою роль в жизни или профессии.