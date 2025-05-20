Ретроградный Меркурий принесет смуту, а Юпитер счастье: гороскоп на лето 2025

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Наступающее лето готовит для каждого знака что-то особенное. Пятерым из них звезды сулят личное счастье, а также рост прибыли.

Наконец то пришло лето! Многие уже строят планы и ждут от летнего периода новых ощущений. Но что приготовили звезды? И какие сложности или благоприятные моменты готовят великие планеты?

О том, чего ждать летом представителям всех знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

Юлия Гикис

Астролог

Гороскоп на июнь 2025 для всех знаков зодиака

Июнь принесет всем знакам зодиака добровольное изгнание, которое можно было почувствовать еще весной, а точнее — с 22 мая. В это время многие уже начали разумно тратить энергию и не лезть куда попало.

Также в первом месяце лета стоит ждать недопонимания с партнерами и отказ от общих планов в целом. Потому на него лучше планировать отдых, чтобы полностью перезагрузиться.

«С 10 июня 2025 Юпитер — планета большого счастья — переходит в созвездие Рака. Поэтому самыми счастливыми, богатыми и авторитетными будут Раки. К ним также подключатся Весы, Овны и Козероги. С начала лета эти знаки зодиака почувствуют увеличение прибыли и счастья», — отметила Юлия Гикис.

Гороскоп на июль 2025 для всех знаков зодиака

А вот во второй месяц лета всем знакам зодиака стоит ждать сложностей. С 13 по 23 июля звезды не советуют покупать автомобиль, сдавать на права и приступать к новым обучениям, так как между Сатурном и Меркурием образуется отрицательный аспект, ограничивающий умственную деятельность. Также из-за этого аспекта могут возникнуть проблемы с автомобилем и документами.

«А с 18 июля Меркурий начнет ретроградить. Он в принципе создаст больше проблем на дорогах и в контактах. Больше всего от него пострадают представители четырех знаков зодиака: Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы», — говорит эксперт.

Также в этот период Меркурий попадет в 16-й градус Льва. Из-за этого он усилит невоспитанность и незрелость в некоторых вопросах. Поэтому лучше не говорить, не думая, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Август тоже не будет легким — но это не повод отказываться от любви и связанных с отношениями планов. Всем, кто планирует свадьбу в последний летний месяц, звезды советуют весьма конкретную дату. А точнее — 3 августа. Тогда брак будет душевным и крепким, а критические ситуации получится проживать легче.

А вот в повседневных и рабочих делах август не будет ни с кем нянчиться и не подарит легкость в их разрешении. Он наоборот потребует активности и пробивной силы.

«Особенно сложный период ждет представителей всех знаков зодиака в первой половине месяца. До 16 августа им придется отдать очень много сил, потому как могут проснуться апатия, лень и пассивность. И с ними придется бороться, а управлять своей энергией вряд ли получится. Главное не рисковать и не создавать себе проблем», — отметила астролог.

Разочарование и отчаяние стоит ждать уже с 5 августа. Но нужно понимать, что это все — только в голове. Потому придется поработать над своим поведением. Если что-то не получается, то не нужно все тут же бросать и разрушать.

Лучше остерегаться своего гнева и не поддаваться подобным мыслям. Ведь лето 2025 года — это время осознанности, решительности и работы над собой. Поэтому звезды советуют всем знакам зодиака пользоваться этим благоприятным временем и не забывать о внимательности в критические моменты.

Главное — управляться своими эмоциями, чтобы лето принесло не только испытания, но и ценные уроки.

Овен — гороскоп на лето 2025

Овны в течение всего лета могут заниматься имущественными вопросами.

Кто-то будет делать ремонт, кто-то расширит свое имущество или даже купит новую квартиру. А кто-то поедет навестить родственников, семью — в целом, захочет вернуться к своим истокам и возродить или создать какие-то традиции. Также многие представители этого знака зодиака будут искать поддержку у родных.

Телец — гороскоп на лето 2025

Тельцы захотят научиться новому.

Для них будет очень важным получение новой информации, даже важнее чем отдых. И в погоне за ней они, вероятно, совершат много поездок.

Также представители этого знака зодиака, как и Овны, обратятся к семье — но не к родителям, а к сестрам, братья, дядят, тетям, крестным, и будут наслаждаться общением с ними.

Близнецы — гороскоп на лето 2025

Близнецы посвятят себя работе. И не просто работе, а той, которую хорошо оплятят.

Ведь их любящая путешествия натура будет стремиться накопить на отпуск, причем не только летний, но и осенний. К тому же для этого знака зодиака будет важно почувствовать себя лидером в работе и в финансах.

Рак — гороскоп на лето 2025

Раки в течение всего лета будут заняты собой и своим развитием.

Они даже могут совершить какой-то переворот в своей жизни и выйти на новую ступень. Бояться этого им не нужно — да они и не будут, несмотря на то, что обычно представители этого знака зодиака крайне пугливы и склонны к переживаниям.

В общем, Раки будут вкладываться, расширять все свои горизонты и думать, как бы за это лето выйти на новый уровень.

Лев — гороскоп на лето 2025

Львов ждет совершенно неожиданное положение на это лето — они могут внезапно полюбить природу.

Особенно это актуально для тех представителей знака зодиака, которые работали или учились с сентября по июнь. Как раз они примут решение отдохнуть подальше от городских суеты и шума, чтобы напитаться энергией и как следует набраться сил.

А кто-то из Львов, возможно, даже решит пойти в поход — на поиски спокойствия и тишины.

Дева — гороскоп на лето 2025

Дев этим летом ждут большие планы — и новые задачи.

Вероятно, представителям этого знака зодиака захочется покорить какой-то новый горизонт и в принципе сделать что-то такое, чего они от себя не ожидали. Причем решение придет внезапно, а цель по нему будет достигнута. И непредсказуемое и нетипичное поведение может удивить всех, а не только саму Деву.

Весы — гороскоп на лето 2025

У Весов будет хорошая возможность доказать свои важность и значимость для начальника, бизнеса и в принципе по части своей работы.

Поэтому уже с начала лета их может ждать заслуженный карьерный рост или трудоустройство на новое место работы. В целом Весы могут смело ставить себе серьезные цели в карьере, так как смогут показать в ней хороший результат, даже если в остальных сферах жизни все будет идти не так гладко.

Скорпион — гороскоп на лето 2025

У Скорпионов на лето намечен хороший период.

Особенно удачным он будет для тех представителей знака зодиака, у которых и так все «на мази» — тогда это все станет еще лучше.

А вот тем, кто только идет по пути успеха, придется его заслужить. Такие Скорпионы будут весь сезон доказывать, что они достойны того, что уже имеют. Потому особенно важно научиться договариваться, не нарушать законы и отказаться от нелегального или нечестного заработка.

Стрелец — гороскоп на лето 2025

Стрельцов летом ждет много интересного, а некоторые и вовсе могут полностью изменить свою жизнь.

Причем у части из них появится шанс начать ее с чистого листа, сгорев и возродившись из пепла, как птица феникс. Но это актуально только для бесстрашных представителей этого знака зодиака, которые притом обладают несгибаемой силой воли.

Козерог — гороскоп на лето 2025

Козероги летом неожиданно для себя выйдут в люди.

К примеру, работающие представители земляного знака зодиака внезапно могут оказаться среди задач, требующих активного взаимодействия с коллективом.

То же и с отношениями: одинокие Козероги могут внезапно для себя их найти, а занятые — улучшить нынешние, выйти на новый уровень понимания с партнером.

Водолей — гороскоп на лето 2025

Водолеям стоит позаботиться о себе. И ни в коем случае не уходить в отшельничество!

Лето у них должно быть расписано и распланировано. Например, две недели июля они в отпуске, еще две недели занимаются своим здоровьем, потом неделю копают картошку — и так далее. Почему? Просто иначе представители этого знака зодиака могут угодить в серьезные неприятности.

Потому на этот сезон им лучше отказаться от своей привычки жить без планов и постоянно импровизировать. И к интуиции летом лучше тоже не прислушиваться.

Рыбы — гороскоп на лето 2025

Рыб ждет невероятное лето.

Они будут буквально наслаждаться жизнью, влюбляться, находить удовольствие в творчестве. Некоторые представители этого знака зодиака могут даже посвятить себя общению с детьми, а бездетные — осознать, что скоро обзаведутся потомством.

И не надо бояться солировать — лето само подтолкнет Рыб в нужное русло, им останется только сиять.