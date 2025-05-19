Парад катастроф и подарки с небес: финансовый гороскоп на лето 2025

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Активность звезды Регул разрушит привычные источники дохода, а энергия Антареса заставит отказаться от выгодных сделок.

Летом придется внимательно следить за финансовым положением — и вовсе не из-за периода отпусков. Каждый из трех теплых месяцев подготовил для знаков зодиака сразу несколько астрологических встрясок.

Как в июне, июле и августе не свернуть на ось катастроф и извлечь выгоду из метеорного потока финансовых подарков, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Какие астрологические события лета 2025 повлияют на финансы знаков зодиака

В 2025 году июнь, июль и август формируют мощный период финансовых преобразований — это связано с множеством астрологических явлений.

Первым неоднозначным летним событием станет активность звезды Регул.

«Она очень плотно связана со знаком Льва. Именно этот знак зодиака станет основой для трансформации. Вы обретете новое, мощное и стабильные источники дохода, но они не придут просто так», — отметил Харрис.

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Это космическое тело обладает воинственной энергией, которая идет через разрушение. Звезда требует отказаться от прошлого и осмелиться отпустить стабильность — так вслед за крахом получится не упустить приобретение нового, более развитого финансового процесса. Львам, рискнувшим сыграть по правилам Регула, ожидать пополнения карманов стоит уже к концу июня.

При этом звезда повлияет на все знаки зодиака и на мир в целом. В период ее действия стоит соблюдать предельную осторожность: не вкладывать ни во что деньги. В мире будут особенно активны различные политические процессы — не исключено, что они пагубно скажутся на финансах.

Второе астрологическое событие лета 2025 — формирование оси катастроф звездой Антарес. Это самое опасное время теплого сезона. В период с 10 июня по 7 июля могут случиться массовые потери денег, повышение стоимости и крах ценных бумаг.

«В этот период не нужно совершать никаких сделок на бирже, не нужно продавать или покупать недвижимость, нужно максимально тихо и спокойно провести это время», — предостерег астролог.

А вот 11 июня знаки зодиака смогут расслабиться — по звездному расписанию планируется полнолуние в Змееносце.

«Такое бывает очень редко. Это древний культовый знак возрождения из пепла. Все те люди, которые до этого не имели денег и стабильного источника дохода, если будут обладать чистой кармы, получат все вдвойне», — рассказал эксперт.

Это астрологическое явление в особенности затронет Скорпионов и Стрельцов — им стоит готовиться к революционным и мощным изменениям в жизни.

По звездному календарю 21 июня сильное влияние на финансы окажет энергия летнего солнцестояния, а также Луна, находящаяся между Нептуном и Ураном.

«Мир буквально начнет перестраиваться. Мы будем уходить от техногенной, жесткой цивилизации в сторону блага для каждого человека. Экологичные технологии и все, что связано с чистой энергии, искусственным интеллектом, психологическим климатом и благоприятной атмосферой для каждого человека, будет приносить очень мощные взлеты», — подчеркнул Харрис.

Вполне реально использовать это время для получения дивидендов: знакам зодиака стоит задуматься над бизнесом, который может быть реализован в перечисленных сферах, над инвестициями в экологичные компании.

Пятое астрологическое событие лета — метеорный поток — пройдет 30 июля. Над территорией России будут особенно сильны Южные дельта-Аквариды.

«В оккультной астрологии их называют „подарками с небес“. Наверняка каждому знакома фраза „загадай желание, пока звезда падает“. Так вот, падать они будут в очень большом количестве», — рассказал астролог.

Последнее явление астромира в теплом сезоне ожидается 11–13 августа. Будет небольшой парад из шести планет и пик метеорного потока Персеиды — как результат, рост доходов населения. Знаки зодиака разбогатеют без дополнительных усилий, а Вселенная поможет максимально выгодно совершить крупные покупки.

Финансовый гороскоп на июнь, июль и август 2025 для всех знаков зодиака

Августовский парад планет разделил представителей всех знаков зодиака на четыре группы. Финансовая сторона их жизни этим летом особенно контролируется расположением планет 11–13 августа.

Овен, Скорпион и Стрелец

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Первая группа может потерять все или же обрести все — благосостояние Скорпионов, Овнов и Стрельцов зависит от багажа их кармы. Представителям огненной стихии, а также их водному компаньону пора готовиться к мощным неконтролируемым изменениям.

Лев, Дева и Козерог

Члены второй группы — любимцы Вселенной на ближайшие три месяца. Она одарит Львов, Козерогов и Дев большими денежными суммами. Вместе с земными огненный знак зодиака в июне, июле и августе получит возможность крупных приобретений и подарков судьбы.

Телец, Рак и Весы

Для представителей третьей астрологической группы наступает финансово стабильный сезон. Раки, Тельцы и Весы не потеряют деньги, правда, особо и не приобретут. Звезды советуют им отдохнуть от инвестиций, сделок и крупных трат летом.

Близнецы, Водолей и Рыбы

Четвертую группу ждет кардинальное изменение способа заработка.

«Как показали мои наблюдения, в период такой планетарной активности люди этих знаков могут уходить со своей привычной работы, начинать пробовать что-то новое, изучать то, что давно у них сидело», — объяснил астролог.

Воздушные Близнецы и Водолеи наконец начнут транслировать миссии собственных жизней, к ним присоединятся и Рыбы. Эти знаки зодиака получат возможность заработать на жизнь собственными увлечениями и интересами — такой шанс будет сохраняться в течение всего лета.