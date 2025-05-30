Спасут квартиру от пожара: какими функциями оснащают современные утюги

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

Можно бесконечно придумывать ему самодельные альтернативы, но реальные его функционал еще не удавалось повторить. Хороший утюг надо выбирать правильно.

Экстремальная глажка белья или айронинг — это не просто развлечение, а настоящий вид спорта, у которого тысячи поклонников. В небе, под водой, в горах — кажется, в мире не осталось места, куда бы ни ступил человек с утюгом.

Как правильно выбирать утюг, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какие характеристики у идеального утюга

Но и в обычной жизни этому прибору иногда ставят экстремальные задачи. Например, отутюжить целую гору белья быстро и качественно. Чтобы выиграть такое домашнее соревнование, инженер по ремонту бытовой техники Роман Коротаев, советует выбирать утюг с керамической подошвой.

«Керамический утюг является универсальным, он быстро нагревается и не имеет проблем с повреждаемостью при самом процессе. Но имеет минус — хрупкий, поэтому надо с ним быть более аккуратным и не ронять», — рассказывает он.

Еще одним плюсом будут продольные выемки на подошве. Они помогают распределить влагу по большей площади. А значит, быстрее разгладить складки.

«Также требуется обратить внимание на провода. Они должны быть не зафиксированы, потому что фиксированные со временем выходят из строя из-за большого количества движений», — говорит эксперт.

Раньше считалось, что хороший утюг должен быть тяжелым, иначе он просто не разгладит ткань. Но современные приборы весят всего от полутора килограммов, потому что расправляют заломы за счет своей мощности и пара.

«Мощность от двух до пять тысяч у домашних-профессиональных утюгов. Они используются как дома, так и на производстве. Их хватает чтобы разгладить большое количество вещей, и тут уже зависит все от вместимости бачка — сколько раз придется доливать туда воды. Также мощность влияет на скорость разогрева и максимальную температуру», — объясняет мастер.

Важен ли пластик на утюге

На утюги с одинаковой мощностью цена может заметно отличаться. Было решено проверить сразу три модели: за полторы, две с половиной и пять тысяч рублей.

Первое отличие: чем дороже утюг, тем качественнее пластик и надежнее сборка.

Читайте также Предотвратить потоп: как защитить квартиру от протечки воды

«Вот у нас кнопка имеет люфт явный. Я еще не переключил, а кнопка уже ходит. На дорогом примере люфта нет, кнопка для переключения твердая, нужно дополнительное усилие, чтобы переключить — это говорит о хорошем переключателе. На среднем мы также можем увидеть, что она просто ходит», — поясняет инженер.

Мало кто знает, но нос платформы должен быть максимально узким — тогда можно будет разгладить складки даже в труднодоступных местах. Как раз такая форма у первого образца.

Какой расход воды у хорошего утюга

Для начала проверяется, как быстро они разогреваются.

«Главное, чтобы на подошве не было проплешин. Если где-то есть неравномерная поверхность, то утюг будет неэффективно гладить одежду», — разъясняет он.

Тепловизор показал: проплешин на подошвах нет, а вот в скорости отличия приличные. Самым быстрым оказался утюг средней ценовой категории — он разгорелся всего за 30 секунд. Другим понадобилось полторы минуты.

Но качество глажки зависит не только от температуры, но и от объема пара, который может выдать прибор.

«Внутри каждого образца 150 миллилитров воды. Мы сейчас взвесим утюг до начала эксперимента и начнем активно использовать пар. После минуты посмотрим снова на весы, какое количество граммов у нас испарится», — рассказывает мужчина.

За минуту первый утюг превратил в пар 60 миллилитров воды, второй — 93, а третий — 140. Дорогой прибор в этом испытании лидирует, но называть победителя пока рано.

«В следующем тесте посмотрим, как работает распылитель — насколько эффективно каждый утюг смачивает одежду. Это важно для того, чтобы мы просто так не расходовали воду, и сам утюг не должен течь в ходе эксплуатации, так как если он выйдет из строя, это будет также неприятно», — говорит мастер.

Дешевый утюг разочаровал со старта — сразу стал подтекать, а струя воды била криво — с уклоном в левую сторону. Так качественной глажки не добиться. Приборы подороже показали себя намного лучше.

Читайте также Финансовая грамотность по-новому: как защититься от мошеннических кредитов

«По площади заметно, что она хорошо и незаметно распределилась. Это является хорошим показателем», — уверяет знаток.

Спасет ли утюг дом от пожара

Но не надо спешить с выводами. Впереди важный тест на безопасность. Во всех современных утюгах есть функция защиты от возгорания. Если прибор начнет сильно греться или долго стоит без движения, сработает защита и утюг отключится. По крайней мере, так обещают производители.

«В следующем эксперименте мы проверим самую частую ситуацию, когда вы оставили утюг включенным на одежде, ушли из дома и не вспомнили об утюге до самого вечера. В современных приборах для глажки должна быть система отключения в таких случаях», — сообщает специалист.

Чтобы проверить функцию автоматической защиты, включенные утюги опускаются на гладильную доску и оставляются в таком положении.

«Мне очень нравится, как ведет себя первый образец. Он просто мигает и ничего не происходит, а другой прям пыхтит и парит. Через десять минут посмотрим конечный результат. Утюг под номером один явно встал на блокировке», — комментирует инженер.

Еще быстрее система отключения сработала на третьем утюге, а вот второй заблокировал подачу тепла последним — футболка начала тлеть.

Можно ли пожарить мясо на утюге

Напоследок проверяется реальная мощность приборов. Но делают это нестандартным способом.

«Мы будем использовать утюги для того, чтобы прожарить мясо. Попытаемся с помощью утюга добиться прожарки стейка medium rare с помощью тефлоновых листов для изготовления различных блюд», — удивляет Коротаев.

Для средней степени прожарки мяса нужна температура 57°. Этот показатель контролировали с помощью термощупов. Четыре минуты экстремальной жарки — и можно оценить результат. Первым пробуется стейк, который помог приготовить дешевый утюг.

«Немного не дотянули до медиума. Сверху корочка хорошая образовалась, а внутри не дожарилась — слишком высокая температура. На самом деле главная проблема в том, что мясо абсолютно не запекается. Может быть, его стоило попробовать поджарить без листа», — проверяет «блюдо» мастер.

Читайте также Хватит тупить: какая точилка для ножей лучше справится на кухне

Второй стейк прожарился лучше. А значит, утюг за 2500 рублей мощнее.

«Жир, например, таким способом вообще не поджарился, но внутри нормально. С одной стороны хорошо, с другой не очень», — пробует он.

А самым мощным оказался дорогой прибор. Мясо выглядит аппетитно — почти как в ресторане.

«Температура гораздо больше — 200 с лишним градусов у образца под номером три. Мне кажется, это очень сильно сказалось на приготовлении стейка, именно на том, как он должен готовиться. Вроде, все те же 57°, а посмотрите какая разница, у нас очень много красного сока в первых двух вариантах и почти нет в третьем. Последний даже ваша бабушка с удовольствием сможет съесть — жевать и не потерять при этом челюсть», — шутит эксперт.

Получается, на утюге не стоит не экономить. Лучше один раз потратиться на дорогой прибор, зато потом гладить одежду быстро и без лишних усилий. К тому же, хорошее устройство точно не испортит ткань, а значит, и гардероб прослужит дольше.