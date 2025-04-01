Финансовая грамотность по-новому: как защититься от мошеннических кредитов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

Многие становятся жертвами мошенников, для которых берут кредиты. Однако благодаря новому закону защититься от них стало проще.

Каждый восьмой россиянин в прошлом году стал жертвой мошенников. Чаще всего они обманывают людей по телефону, выуживая личные данные и получая доступ к банковским счетам своих жертв. Но встречаются и другие схемы.

О том, как переиграть преступников, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как появляются мошеннические кредиты

Читайте также Даже меньше сотни: за какие долги по кредитам не выпустят в отпуск за границу

Ситуация, при которой кредиты берутся на людей без их ведома — одна из самых частых.

«Как это происходит? Вы приехали в отель, на ресепшене вас попросили паспорт, отсканировали его, и теперь где-то уже есть скан-копия. Дальше можно легко и просто оформить какой-нибудь микрокредит, например, на 15-20 тысяч рублей», — говорит журналист, финансовый блогер Ксения Падерина.

В итоге о том, что на ней висят чужие долги, жертва преступников узнает слишком поздно — при просрочке, когда уже начались звонки от коллекторов, или вовсе из судебной повестки.

Как защитить себя от мошенников

Не попасть в подобную ситуацию поможет самозапрет на выдачу кредитов. Подключить его можно уже с 1 марта на сайте «Госуслуги».

«Его можно поставить на микрокредиты, на кредитные карты и потребительские кредиты. Это те, которыми чаще всего промышляют мошенники. Например, это не относится к автокредитам или ипотеке, потому что тут уже нужно личное присутствие человека», — уверяет журналист.

Солнце принесет деньги: финансовый гороскоп на апрель 2025

Читайте также Забрали четыре миллиона: кто из звезд стал новой жертвой мошенников

Поставить самозапрет на кредит могут все жители России, у которых есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В том числе и иностранные граждане, если в их личном кабинете указан ИНН.

«Самозапрет начинает действовать примерно через сутки, и, если человек решает его снять, а это можно делать бесконечное количество раз, то есть временной запас в два дня. Это специально делается для того, чтобы во время разговора с мошенниками человек вовремя опомнился», — объяняет Падерина.

Банки и другие кредитные организации перед выдачей кредитных денег обязаны проверить наличие такого запрета.

«Если выяснится, что, самозапрет у человека стоял, а кредит выдали, то его можно будет не платить», — отметила блогер.

Стоит помнить, что самозапрет не защитит от мошенников, если они получат доступ к Госуслугам. Преступники, войдя в личный кабинет, могут его снять. Чтобы обезопасить себя, нужно иметь двойную аутентификацию на Госуслугах и ни в коем случае не сообщать никому никаких паролей и кодов из СМС.

Новый вид мошенничества: как распознать поддельную платежку за ЖКХ